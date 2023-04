Marathon de Boston: LeBlanc coiffe Boudreau à l’arrivée

C’est en compagnie d’une faible pluie, d’un léger vent et d’un petit orage que les 30 239 participants du plus vieux marathon de l’ère moderne ont pu déambuler dans les rues de Boston, lundi. Et parmi ces coureurs en provenance de 106 pays, deux Acadiens ont profité de cette 127e édition de l’événement pour se livrer une bataille épique.

C’est finalement Kevin LeBlanc qui a eu le dernier mot devant Jean-Marc Boudreau et Alex Cowan.

LeBlanc, originaire de Memramcook mais habitant à Brookside, en banlieue de Halifax, a complété les 42,2 km en 2h51in19s, soit 27 secondes de mieux que Boudreau (2h51min46), qui nous vient lui aussi du village agricole. Les deux athlètes, qui sont âgés respectivement de 33 et 34 ans, sont des amis d’enfance.

«Formidable», s’est exclamé Jean-Marc Boudreau, une heure après la course.

«C’est le meilleur (scénario) que je pouvais imaginer», a-t-il ajouté, en faisant bien sûr allusion au fait que les deux amis ont terminé si proches à l’arrivée.

«Nous avions une petite pluie et un peu de vent au début, puis le beau temps a été là pour la majeure partie. Nous avons cependant eu un orage vers la fin qui nous a surtout rafraîchi», a raconté Boudreau.

«Avec les cartes que j’avais (en mains), je ne crois pas que j’aurais pu réaliser un meilleur temps. J’étais très nerveux ce matin. Je n’ai pas très bien mangé, ma hanche m’inquiétait et j’étais incapable de me calmer. Ce n’est qu’une fois que la course a démarré que j’ai pu retrouver mon calme. J’ai finalement couru une bonne course stratégique», a-t-il ajouté, avant de passer le combiné à son ami à ses côtés.

LeBlanc était tout aussi heureux que son grand pote.

«Je visais de briser les 2h50min et j’y serais peut-être arrivé si la température avait été un peu meilleure. Mais ça reste un gros peut-être», a-t-il déclaré en riant.

«C’est quand même mon meilleur chrono à vie. L’an dernier, j’ai terminé en 2h55min51 et j’avais commis plusieurs erreurs, dont celle d’avoir accéléré trop tôt en fin de course. Cette fois-ci, je l’ai fait au bon moment. J’ai attendu qu’il ne reste qu’environ deux kilomètres avant d’accélérer», dit-il.

En ce qui concerne sa rivalité avec Jean-Marc Boudreau, Kevin LeBlanc révèle qu’elle date de leur enfance.

«Peu importe le sport, que ce soit au hockey-balle, à la course ou d’autres choses, nous aimons compétitionner. Mais nous le faisons toujours en nous entraidant», termine-t-il en déclarant qu’une bière l’attendait sur la terrasse.

Samuel Poirier (à l’avant), de Baie-Sainte-Anne, quelques instants après avoir terminé sa course en 2h58min. – Gracieuseté Samuel Poirier, de Baie-Sainte-Anne, pose avec sa médaille et son entraîneur Daryl Steeves. – Gracieuseté Jean-Marc Boudreau (à gauche) et Kevin LeBlanc, tous deux originaires de Memramcook, immortalisent leur course après avoir pris les deux premières positions parmi les coureurs du Nouveau-Brunswick au Marathon de Boston. – Gracieuseté

«J’ai terminé avec force»

Tout près des deux autres pendant la majeure partie de l’épreuve, le jeune Alex Cowan, de Tracadie, âgé de seulement 27 ans, a finalement terminé en 2h54min06. C’est un peu plus de deux minutes que son chrono enregistré l’an dernier à la même épreuve, soit 2h52min17.

Les quadragénaires Colin McQuade, de Riverview, et Greg McCann, de Fredericton, complètent le top-5 néo-brunswickois avec des chronos respectifs de 2h55min10 et 2h57min21.

«Mon objectif était de courir en 2h48min, mais j’ai perdu du temps pour toute sorte de raisons dans la première moitié de la course, confie McQuade, 47 ans. Je suis toutefois très content de la deuxième portion. J’ai terminé avec force. Ça me donne confiance en vue du Marathon de Berlin pour cet automne. Ce sera le cinquième des six grands marathons auquel je prendrai part. Il ne me restera plus que Tokyo en suite.»

Deux autres marathoniens de la province sont parvenus à briser la barrière des trois heures. Il s’agit de Samuel Poirier, un coureur originaire de Baie-Sainte-Anne qui habite maintenant à Moncton, et Martin White, de Saint-Jean. Poirier a réalisé un chrono de 2h58min00, contre 2h58min58 pour White.

«C’est mon meilleur marathon à vie, s’est écrié Poirier, dont le ton de la voix trahissait la joie. Tout a bien été. J’ai commencé un brin conservateur et j’ai accéléré vers la fin. J’ai même réussi à dépasser plusieurs coureurs. Je suis pas mal content.»

Le quinquagénaire Yanick Tremblay, de Beresford, a lui aussi brillé avec une huitième place provinciale grâce à un temps de 3h01min53.

Pour les neuvième et dixième positions, on retrouve Alain Goguen (3h03min59), d’Acadieville, et Éric LeBlanc, de Caraquet (3h08min30). Goguen et LeBlanc habitent toutefois à l’extérieur de la province, plus précisément aux Manitoba et en Ontario.

Chez les dames, Suzanne Myers, de Moncton, a été comme prévu la plus rapide avec un temps de 3h10min31.

Elle a devancé au fil d’arrivée Marcie Holland (3h32min21), de Saint-Jean, et Rachelle Lavigne (3h33min54), de Bathurst.

Au total, c’est 29 Néo-Brunswickois qui ont pris part au marathon.

Pour ceux et celles qui se posent la question, l’ancien capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chara a complété les 42,2 km en 3h38min23. Pas si mal pour un bonhomme de 6 pieds 9 pouces et 250 livres âgé de 46 ans.