Repêchage de la LNH: Étienne Morin grimpe en grade

Après une solide saison régulière et un rendement similaire en séries éliminatoires, Étienne Morin est en train de consolider ses chances d’être sélectionné en première ronde du prochain repêchage de la LNH. Le défenseur des Wildcats de Moncton occupe désormais le 19e rang parmi les patineurs évoluant en Amérique du Nord dans le classement final du Bureau central de dépistage.

L’arrière de 17 ans pourrait ainsi devenir le cinquième porte-couleurs des Wildcats à réaliser l’exploit d’être choisi au premier tour après Jean-François Damphousse (1997, New Jersey, 24e), Steve Bernier (2003, San Jose, 16e), Brandon Gormley (2010, Phoenix, 13e) et Jakob Pelletier (2019, Calgary, 26e).

Morin n’est pas peu fier de sa progression. Considéré comme un espoir B en début de saison, il s’est ensuite retrouvé au 24e échelon au bilan de mi-saison avant de finalement apprendre mardi matin qu’il figurait au 19e échelon dans la liste finale.

«C’est sûr que je suis content de ma progression. Nous sommes tous des humains et nous voulons toujours plus. Mais ceci dit, à mes yeux ça ne reste qu’une liste. Je n’ai aucun contrôle sur ce qui va suivre», indique le hockeyeur de 6 pieds et 183 livres.

L’entraîneur-chef des Wildcats Daniel Lacroix vante autant les qualités athlétiques qu’humaines de son joueur.

«Étienne est un jeune joueur qui a travaillé très fort ces derniers mois. C’est ce que j’appelle une valeur sûre. Et en disant cela, je ne parle pas seulement de son talent sur la patinoire. Qu’il soit repêché en première ou en deuxième ronde n’a pas vraiment d’importance. Mais par contre, l’équipe qui va le repêcher va hériter non seulement d’un joueur très talentueux, mais également d’un jeune homme dédié à son sport. Étienne, c’est une excellente personne», confie Lacroix, qui souligne avec justesse que plusieurs joueurs ont connu de grandes carrières sans avoir été choisi en première ronde.

Par ailleurs, Morin n’est pas le seul Chat Sauvage à figurer dans le classement puisqu’on y retrouve le Néo-Brunswickois Preston Lounsbury au 187e échelon.

En parlant du Nouveau-Brunswick, on en retrouve quatre autres dans cette liste finale.

Le premier de classe dans la province n’évolue même pas dans la LHJMQ puisqu’il s’agit de l’attaquant Bradly Nadeau, des Vees de Penticton, dans la Ligue junior A de la Colombie-Britannique. Le hockeyeur de Saint-François-de-Madawaska siège même au 17e rang, deux échelons devant Morin.

Le défenseur Dylan MacKinnon, des Mooseheads de Halifax, profite lui aussi d’un excellent classement avec une 61e place. Un autre défenseur, Matteo Mann, des Saguenéens de Chicoutimi, se retrouve pour sa part au 84e rang.

L’autre heureux élu est l’arrière Anton Topilnyckyj (168e), des Islanders de Charlottetown. Blessé plus souvent qu’à son tour dans les derniers mois, l’attaquant Luke Patterson, des Eagles du Cap-Breton, est malheureusement disparu de la liste.

Deux joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst font également partie du classement final et ils sont sans surprise l’attaquant Joseph Henneberry (119e) et le défenseur Ty Higgins (147e). Un autre Titan, soit Joshua Fleming, figure au 30e échelon dans le classement réservé aux gardiens.

Parmi les autres joueurs bien notés dans la LHJMQ, il y a bien sûr l’attaquant Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, qui occupe la 16e position au classement.

Les attaquants Mathieu Cataford (36e), des Mooseheads, Cam Squires (56e), des Eagles, Andrei Loshko (68e), des Saguenéens, et Tyler Puddle (76e), des Voltigeurs de Drummondville, profitent eux aussi d’un bon classement.

À noter la présence de l’avant Cole Burbidge, des Sea Dogs de Saint-Jean, en 110e place.

Au total, ce sont pas moins de 31 joueurs de la LHJMQ qui figurent dans le classement final.

Les trois meilleurs espoirs en Amérique du Nord sont Connor Bedard, des Pats de Regina (WHL), Adam Fantilli, des Wolverines de l’Université du Michigan (NCAA) et William Smith, de l’équipe américaine des moins de 18 ans (écoles secondaires).

Du côté des trois meilleurs patineurs internationaux, ils sont dans l’ordre le Suédois Leo Carlsson, le Russe Matvei Michkov et le Suédois Dalibor Dvorsky.