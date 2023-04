Théâtre, exposition, cinéma, télévision… Marc Roussel multiplie les projets

En plus des combats de lutte que son alter ego Marko Estrada livre chaque fin de semaine, Marc Roussel n’en finit plus de multiplier les expériences à l’extérieur du ring. Comme dirait l’autre, l’Acadien de Le Goulet baigne dans les projets.

Par exemple, son amitié avec le cinéaste et metteur en scène Robert Lepage lui permettra au cours des prochains mois de travailler sur deux projets distincts.

Il y a d’abord un spectacle mélangeant la lutte, le cirque et le théâtre, qui prendra l’affiche au printemps 2024 à la salle Le Diamant, à Québec.

Et puis il y a cet autre projet avec le Musée de la civilisation, via une exposition sur l’histoire de la lutte au Québec qui sera en montre également au printemps 2024, toujours au Diamant.

Roussel est évidemment excité de ces deux belles opportunités qui l’ont d’ailleurs convaincu de prendre une sabbatique d’un an à son travail régulier de gardien de prison au pénitencier d’Orsainville.

«Pour le spectacle au Diamant, qui est mis en scène par Robert Lepage, je vais être responsable des cascades. C’est un rôle important parce que c’est moi qui suis chargé de préparer les chorégraphies», confie l’Acadien originaire de Le Goulet.

«Et en ce qui concerne le Musée de la civilisation, dont le projet traite de l’histoire de la lutte au Québec, je dois tourner cinq scènes avec un autre lutteur appelé Toxic. Là aussi c’est moi qui s’occupe des chorégraphies. Finalement, je suis un genre d’entraîneur pour les deux projets», affirme-t-il.

Son alter ego a également quelques autres rendez-vous assez particuliers, dont une visite assez rocambolesque dans les studios de la chaîne TVA pour l’émission La Tour qui doit être diffusée ce mardi à 19h30.

«Je suis réuni avec l’animateur Gildor Roy et trois autres personnes, soit Robert Lepage, Kevin Raphaël et Alexandre Barrette. On va bien sûr parler de lutte, mais ça va aussi un peu dégénérer. Je n’en dis pas plus, c’est une surprise», révèle-t-il.

Roussel va également prendre part bientôt au podcast de Bob le Chef appelé Trip de bouffe. Comme le concept du podcast est culinaire, Marko Estrada va parler un brin de bouffe, évidemment, mais également de lutte.

Et c’est sans oublier qu’il a été impliqué ces dernières semaines dans une petite guerre (arrangée) avec l’équipe de tournage du film Farador, dans lequel l’Acadien tient le rôle secondaire d’un orc.

Les hostilités ont démarré il y a un peu plus d’un mois lors de la première mondiale du film à Montréal. Marko Estrada n’aurait ainsi pas accepté d’être ignoré par l’équipe du film et aurait exigé des excuses qui ne sont jamais venues. Il s’est ensuivi quelques vidéos sur Messenger qui ont résulté par une attaque de l’Acadien à l’endroit d’un membre important de l’équipe de tournage. Vous pouvez voir les péripéties de cette «fausse rivalité» via la plateforme Facebook de Marko Estrada.

«C’est génial que les gens du film aient accepté de jouer le jeu, dit-il. Ç’a tellement bien marché que c’est incroyable à quel point beaucoup de gens y ont cru. Écoute, même ma mère m’a appelé pour me dire que je ne paraissais pas bien dans cette histoire. Elle m’a dit: ‘’C’est pas beau. J’aime pas ça quand tu te chicanes’’. Elle va être contente, nous allons bientôt filmer une scène qui va me montrer en train de faire la paix avec l’équipe du film.»

Notons par ailleurs que Marko Estrada sera de retour au Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick à Shippagan, le 12 juillet. Il fera encore une fois les frais d’une finale contre un adversaire qui sera annoncé à une date ultérieure.

Estrada sera également de passage au club de curling de Tracadie, à l’occasion du premier gala de la nouvelle promotion de la Péninsule, la RSPW. Il affrontera en finale Beats King FTM, alias Franky the Monster.