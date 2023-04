Volleyball scolaire: les élèves de Baie-Sainte-Anne réalisent des miracles

Le combat David contre Goliath, qui raconte la confrontation entre deux personnes (ou groupes) de force inégale, est fréquemment utilisé pour enrichir la lecture des textes sportifs. Depuis toujours, l’histoire du petit chétif contre le grand costaud permet de raconter de belles histoires. Ceci dit, il est difficile de trouver mieux comme déséquilibre que ce à quoi doivent composer les Prédateurs de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne au volleyball masculin.

Pour tout dire, la différence avec les autres institutions scolaires de la province du Nouveau-Brunswick dans la division senior AAA dépasse l’entendement.

Alors qu’on retrouve seulement 30 élèves de 9e à 12e année à Baie-Sainte-Anne, toutes les autres écoles de la division AAA regroupent au minimum 500 élèves. En fait, mis à part Rothesay High, St. Malachy’s High et Sussex Régional High, qui doivent composer respectivement avec de 500 à 700 élèves, les autres écoles bénéficient toutes d’un bassin d’au moins 800 élèves.

Fredericton High et Leo Hayes, par exemple, disposent d’un bassin respectif de 1900 et 1500 élèves. Ça fait presque aussi peur que l’histoire de la bataille des Thermopyles, où 300 Spartiates s’étaient courageusement dressés devant 70 000 Perses.

Il est bon de préciser que les «grosses écoles» de la province ont pour la grande majorité le luxe de compter sur une équipe junior (9e et 10e année) et une équipe senior (11e et 12e année). À Baie-Sainte-Anne, garçons et filles jouent tous pour le même club.

Que font les Prédateurs dans un tel environnement, alors qu’ils pourraient simplement évoluer au niveau A ou B et jouer contre des écoles plus modestes en nombre?

Il y a un an, le vétéran entraîneur des Prédateurs Colin Thériault avait révélé dans nos pages que l’école avait juste confiance dans les habiletés de leurs jeunes.

C’est toujours le cas, mais ça pourrait cependant changer bientôt.

«La population de notre école ne cesse de baisser, affirme Thériault. Nous craignons même de ne pas avoir assez d’élèves bientôt pour être en mesure de faire des équipes.»

«Sur les 30 élèves de 9e à 12e année de notre école, seulement 26 sont éligibles pour jouer. Donc, nous composons une équipe de garçons et une autre de filles avec respectivement 14 gars et 12 filles comme bassin d’élèves. Nous restons positifs, mais la situation est quand même inquiétante», mentionne Thériault.

Cette année, justement pour les aider, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick permet aux Prédateurs d’aligner deux garçons de l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville, Cameron LeBlanc et Olivier Arseneault.

En attendant, malgré toutes ces embûches, les Prédateurs et les Prédatrices de l’école régionale de Baie-Sainte-Anne continuent d’impressionner. Même que dans leur saison régulière respective, les deux formations n’ont toujours pas subi la défaite. À noter que les Prédatrices évoluent en division A.

Parties préparatoires et tournois inclus, les Prédateurs montrent un dossier de 19 victoires, deux revers et un verdict nul jusqu’ici. Ils ont d’ailleurs remporté en fin de semaine, et ce pour une deuxième consécutive, le tournoi de l’école L’Odyssée de Moncton. Ils ont défait en finale les Blues d’Oromocto en deux manches consécutives. Ils n’ont d’ailleurs pas accordé une seule manche à leurs adversaires lors de leurs six affrontements du tournoi.

Les Prédatrices, de leur côté, affichent un rendement de 12 gains et trois défaites, parties préparatoires et tournois inclus.

Tout ça avec seulement cinq élèves de 12e année, soit Lex Guimond, Nicolas Catalano et Zavier Thériault chez les garçons, ainsi que Tall Duplessis et Lexie Savoie, chez les filles.

«Les garçons comme les filles pensent avoir des chances de remporter la bannière provinciale cette année. Chez les garçons, les grosses équipes à battre sont bien sûr Fredericton High et Leo Hayes, mais aussi Népisiguit et Mathieu-Martin», termine Colin Thériault.

Ne doutez pas un instant que les entraîneurs Colin Thériault, avec les Prédateurs, de même que Tyler Doiron et Julie Gray, du côté des Prédatrices, ont un grand mot à dire sur ces petits miracles.

En bref… On ne retrouve que quatre bannières provinciales dans la petite école de Baie-Sainte-Anne et elles proviennent toutes du volleyball. Les garçons ont triomphé dans la division A en 1985 et en 2012. Les filles, elles, l’ont emporté en division AA en 1998 et en 2009… Lex Guimond est la grande vedette des Prédateurs. Celui qui a été choisi le joueur de l’année 2022 par Volleyball Nouveau-Brunswick, s’alignera la saison prochaine avec les Reds de UNB…