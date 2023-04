Des centaines de joueuses de ringuette de l’est du pays ont rendez-vous à Dieppe

Parce qu’elles se préparent déjà à accueillir les Championnats canadiens de 2024, Ringuette Nouveau-Brunswick, Ringuette Dieppe et la municipalité de Dieppe auront beau jeu d’ajouter un bon vécu sur le plan organisationnel, ce week-end, avec la tenue des Championnats de l’Est canadien de niveau A.

Ce sont pas moins de 27 formations regroupant 425 athlètes et 125 membres du personnel d’équipe des provinces de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard qui prendront part à cet événement de quatre jours.

En comptant les spectateurs qui risquent de se présenter aux différents matchs, c’est plus de 2000 passionnés de ringuette qui vont bifurquer vers la plus grande ville majoritairement francophone à l’extérieur du Québec dans les prochains jours.

On y couronnera ce dimanche, à l’UNIplex, les championnes des divisions M14 AA, M16 A, M19 A et 18+ A.

«Nous voyons cet événement comme une préparation en vue des Nationaux qui seront ici l’an prochain (7 au 13 avril)», révèle le président de Ringuette Dieppe, Marc Gautreau.

«Pour les Nationaux, qui incluent également les finales de la Ligue nationale de ringuette, il faut compter plus du double de personnes que nous allons accueillir en fin de semaine», confie Marc Gautreau.

Les activités démarrent dès jeudi sur le coup de 13h au UNIplex avec le concours d’habiletés qui va réunir les meilleurs éléments de chaque formation.

«Ils font également ça de cette façon aux Nationaux et c’est une belle occasion pour les spectateurs de découvrir tout de suite les plus beaux talents du tournoi», mentionne Marc Gautreau.

Les cérémonies d’ouverture suivront à 15h, toujours au UNIplex. Les premières parties débuteront à 17h, au UNIplex mais également au Centre Arthur-J.-LeBlanc.

L’équipe provinciale 1 M14 AA aura l’opportunité de partir le bal contre l’Île-du-Prince-Édouard à sur la surface UNI de l’UNIplex à 17h. À 17h15, les Rafales de la Capitale du Québec en viendront aux prises avec la Nouvelle-Écosse dans la division M19 A, au Centre Arthur-J.-LeBlanc, tandis que l’Ontario 1 affrontera les Lynx de London sur la surface Co-op de l’UNIplex.

Selon Marc Gautreau, les chances de voir les équipes du Nouveau-Brunswick se hisser sur l’une des trois marches du podium dans les différentes catégories sont excellentes. Il croit même plus que possible de voir la province remporter l’or dans les divisions M14 AA, M16 A et 18+ A, en plus d’aller chercher un top-3 dans la division M19 A.

En bref… Le banquet et les cérémonies de clôture, qui ne sont pas ouverts au public, seront présentés au Ceps de l’Université de Moncton, dimanche. On y procédera alors à la remise des prix… On retrouve quelques joueuses de l’Attack de l’Atlantique, de la Ligue nationale de ringuette, parmi le personnel d’entraîneur(e)s des équipes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse… Deux équipes du N.-B. vont compétitionner dans la division M14 AA, alors qu’une seule formation de la province est inscrite dans les divisions M16 A, M19 A et 18+ A… Tous les matchs, de même que les différents événements comme le concours d’habiletés, les cérémonies d’ouverture et de clôture et le banquet seront webdiffusés en direct sur le site web de la compétition (ecrcs.ca)… En plus de la soixantaine de bénévoles qui veilleront au grain pendant les quatre journées de compétition, il y aura aussi 25 officiels sur glace en fonction pour les différents matchs, ainsi que 20 officiels hors-glace… Notons que l’équipe provinciale M16 AA a raflé l’or lors des récents Championnats canadiens présentés à Regina, en Saskatchewan. L’Attack de l’Atlantique, elle, s’est inclinée en quart de finale. Enfin, l’équipe M19 AA a remporté la finale consolation pour terminer en neuvième position au classement des provinces… Parlant des Nationaux, cinq filles du Nouveau-Brunswick sont parvenues à se tailler une place dans les équipes d’étoiles, soit les soeurs Jenny et Britney Snowdon, chez l’Attack, ainsi qu’Ashley Bourgeois, Noémie Morin et Audrée LeBlanc, dans la catégorie M16 AA… À noter que la division M14 n’est toujours pas reconnue sur la scène nationale et c’est pourquoi on retrouve les filles de ce groupe d’âge aux Championnats de l’Est canadien… C’est la cinquième fois que le Nouveau-Brunswick est l’hôte des Championnats de l’Est canadienne, lui qui a également accueilli l’événement en 2005, 2010, 2015 et 2020… En 2022, le Nouveau-Brunswick a raflé l’or dans les divisions M14 AA, M16 A et 18+ A, en plus du bronze en M14 AA et en M19 A… Le Nouveau-Brunswick a toujours remporté l’or en division M14 AA depuis la conquête de 2016. Bien que le tournoi n’a pas été présenté en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, la province sera en quête d’un septième sacre consécutif…