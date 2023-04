Finale de la LHM: le Blizzard peut-il renverser la vapeur?

Le Blizzard d’Edmundston est de retour au Centre Jean-Daigle et il compte sur l’appui de ses nombreux partisans pour l’aider à renverser la vapeur face aux étonnants Mariners de Yarmouth.

Tirant de l’arrière 2-0 dans la finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes, à la suite de revers de 1 à 0 et 7 à 5 au Mariners Centre, le Blizzard croit avoir les solutions pour dominer leurs rivaux.

Une chose est certaine, les hommes de Simon Olivier devront plus que jamais jouer avec un sentiment d’urgence.

Pour le vétéran Jérémy Duguay, il ne fait aucun doute que le Blizzard devra d’abord et avant tout mieux jouer devant leur gardien Thomas Boucher.

«Thomas n’a pas mal joué dans le dernier match, assure le hockeyeur de Tracadie. Tous les buts des Mariners ont été réussis sur des retours de lancer ou encore par déviation. Nous n’avons pas aidé Thomas. Nous devons être plus alertes devant notre filet.»

Son coéquipier Marco Martin abonde dans le même sens.

«C’est évident que nous devons être meilleurs en zone défensive. Surtout devant Thomas», confie le premier choix de l’encan 2022.

Duguay croit par ailleurs que sur le plan offensif, le Blizzard a enfin trouvé une façon pour percer régulièrement la muraille du gardien Joey Lovullo. C’est la première fois lundi qu’il permettait plus de trois buts dans un match des présentes séries éliminatoires et c’est arrivé à seulement trois reprises que les équipes adverses parviennent à le déjouer plus de quatre fois en saison régulière. Ce n’est pas un hasard si Lovullo présente un taux d’arrêts combiné, saison et séries, de ,913 en 2022-2023. Le portier américain n’a perdu que trois de ses 28 décisions.

«Dans le premier match, même si nous avons lancé beaucoup, tous nos tirs venaient de l’extérieur (de l’enclave). Nous lui avons donc rendu son travail facile. Lundi, nous avons mis davantage de trafic devant lui et ç’a fonctionné», affirme Duguay.

«Simon veut que nous obtenions en moyenne de 10 à 12 lancers par période tout en mettant du trafic devant lui. À force de lancer, ça finit par passer», ajoute pour sa part Marco Martin.

Un autre aspect que le Blizzard se doit absolument d’améliorer, c’est son jeu en première période. Lors des deux premiers duels de la finale, les Mariners ont chaque fois eu le dessus.

À ce sujet, Marco Martin est d’avis que les encouragements des partisans devraient contribuer à faire en sorte que le Blizzard soit un brin plus éveillé au premier tiers.

«C’est clair que les premières périodes n’ont pas été nos meilleures dans cette série», concède Martin.

«Les Mariners ont une bonne défensive, mais nous avons prouvé que nous pouvions compter contre eux, remarque quant à lui Duguay. C’est correct parce que nous sommes selon moi 100 fois meilleurs qu’eux à l’attaque même s’ils ont trois trios bien balancés. Il faut maintenant trouver une façon de mieux jouer dans notre territoire.»

Les trois prochaines parties de la finale seront présentées au Centre Jean-Daigle. Après la rencontre de jeudi, les deux équipes s’affronteront également vendredi et dimanche. Si nécessaire, les rencontres 6 et 7 auront lieu au Mariners Centre les 29 et 30 avril.

«Il faut garder la même éthique de travail»

Les Mariners de Yarmouth ont beau de ne pas avoir de super vedettes, ils parviennent à force de ténacité et d’un excellent jeu d’ensemble à tenir tête à quiconque se présente devant eux.

Ils l’ont prouvé en gagnant 41 de leurs 52 matchs de saison régulière. Et c’est toujours le cas en série avec 10 victoires en autant de parties.

«Je touche du bois pour que ça continue, mais jusqu’ici notre recette consiste à travailler fort et à jouer avec résilience», révèle l’attaquant Jérôme Gilbert.

Le hockeyeur originaire de Val-d’Or, mais qui habite désormais à Trois-Rivières, croit aussi que la profondeur des Mariners est grandement sous-estimée.

«Nous n’avons pas de grandes vedettes comme le Blizzard. Eux, ils ont plusieurs gars qui ont joué dans la LHJMQ. Ils ont même un joueur comme Olivier Coulombe qui ne s’est pas seulement contenté de jouer dans cette ligue, il a aussi performé», confie Gilbert.

«Nous, nous n’avons pas ce genre de joueurs. Tout l’hiver, nous avons entendu les gens nous dire que l’autre division était beaucoup plus forte que la nôtre. Mais nous connaissons nos forces et nos faiblesses et nous jouons là-dessus», indique le sympathique numéro 22 des Mariners qui, malgré ses 18 ans, se veut l’un des meilleurs éléments offensifs de son club.

Jérôme Gilbert soutient qu’il faut donner beaucoup de crédit à la brigade défensive, de même qu’au brio des deux gardiens (Joey Lovullo et Keegan Warren) dans les succès de l’équipe.

«C’est notre principale force je dirais. Notre profondeur est l’autre. Notre troisième trio, composé de Patrick Hurley, Alex Roode et Andrew Stuckless nous a donné plusieurs gros buts dans les séries. Ce sont trois joueurs qui performent bien», note Gilbert.

Cela dit, même si les Mariners ont l’avance 2-0 dans la finale, pas question de diminuer le rythme.

«Nous sommes très heureux d’aller là-bas avec une avance de 2-0 dans la série. Mais c’est très loin d’être terminé. Il faut continuer de jouer avec acharnement. Il faut garder la même éthique de travail. Si nous continuons de cette façon, j’aime nos chances», complète le hockeyeur de 6 pieds et 177 livres, qui ne dirait pas non à une invitation à un camp junior majeur en août prochain.