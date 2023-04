Les Wildcats s’inclinent et tirent de l’arrière dans la série contre les Mooseheads

Les Mooseheads de Halifax sont de retour dans le siège du conducteur.

Après avoir trébuché lors du premier match, la troupe de Sylvain Favreau a pris une avance de 2 à 1 dans la série, avec une victoire de 4 à 2, mercredi soir, au Centre Avenir.

Zachary L’Heureux (2e, 3e et 4e) et Brady Fournier (2e) ont réussi les filets des gagnants. Thomas Auger (3e) et Oscar Plandowski (2e) ont offert la réplique des perdants.

Le capitaine Alexis Daniel a hérité d’une chance de marquer en or dès les premiers instants de la rencontre, alors qu’il s’est présenté seul devant Mathis Rousseau.

Mais le gardien des Mooseheads a refusé de poser le premier geste et a facilement effectué l’arrêt avec sa mitaine.

Quelques secondes plus tard, un tir dévié terminait sa course sur le poteau à la gauche de Rousseau. Gros soupir de soulagement au banc des Mooseheads.

Quand Maxim Barbashev s’est échappé en désavantage numérique et que le portier québécois a réalisé un superbe arrêt, ce soupir de soulagement pouvait être entendu de la galerie de presse.

À la mi-période, Thomas Auger tirait à bout portant, mais le résultat était toujours le même.

Les locaux ont insisté plusieurs fois durant leur premier avantage numérique, mais l’homme masqué des Mooseheads était le plus fort.

À l’autre bout, Jacob Steinman volait le dangereux Alexandre Doucet avec un bel arrêt de la gobeuse. Mais le gardien des Wildcats ne pouvait absolument rien sur le but de Zachary l’Heureux, inscrit avec seulement six petites secondes à faire à l’engagement.

Steinman a stoppé le premier tir, mais l’ancien des Wildcats a sauté sur le retour pour loger la rondelle dans une cage béante.

Alexandre Doucet et Josh Lawrence ont récolté des mentions d’aide sur la séquence.

Brady Fournier a doublé l’avance de son équipe au milieu de la deuxième période, en redirigeant habilement une superbe passe de Logan Crosby derrière Jacob Steinman.

Après 40 minutes de jeu, Les Mooseheads menaient 2 à 0.

Zachary L’Heureux est venu planter un couteau dans le cœur de ses anciens partisans dès le début du dernier engagement, avec son deuxième de la rencontre.

Thomas Auger et Oscar Plandowski ont redonné un peu d’espoir à leur équipe avec des filets consécutifs, mais le numéro 66 des Mooseheads a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

La quatrième rencontre de la série sera présentée jeudi soir au Centre Avenir.