Le Poséidon de la Péninsule acadienne promet une «tempête d’action» à Caraquet

Le directeur général et entraîneur-chef du Poséidon de la Péninsule acadienne, Léonce David, croit dur comme fer que la nouvelle équipe du Circuit de hockey junior B du Nouveau-Brunswick parviendra à remporter près de la moitié de ses matchs en 2023-2024.

En fait, c’est l’organisation au complet qui affichait sa grande confiance, comme en témoigne cet avertissement qu’on retrouve à la toute fin du communiqué remis à la conférence de presse, jeudi après-midi: «Le Poséidon, à l’image du dieu de la mer et des océans, promet de causer une tempête d’action et de faire trembler le Colisée Léopold-Foulem».

Et pour les aider justement à causer cette tempête, les dirigeants ont présenté leurs cinq premiers joueurs. Il s’agit du gardien Samuel Landry, de Maltempec, des défenseurs Martin Duguay, de Caraquet, et Yanic Hachey, de Rivière-du-Portage, ainsi que des attaquants Mikaël Fontaine, de Caraquet, et Hugo Roussel, de Le Goulet.

Deux autres patineurs pourraient être confirmés sous peu, soit les attaquants Guillaume Mallais, du Vito’s de Moncton, et Alexis Landry, des Rivermen de Kings County. Mallais et Landry sont respectivement originaires de Caraquet et Anse Bleue.

«Je n’ai pas été difficile à convaincre», révèle Yanic Hachey, un arrière à caractère offensif qui évoluait pour les Rangers de Richibucto dans les derniers mois.

«Le niveau de jeu ressemble pas mal au hockey M18 AAA, mais c’est plus rude», confie-t-il.

Le Poséidon n’a également pas eu de difficulté à s’assurer les services de son coéquipier à Richibucto, Martin Duguay. Hachey et Duguay feront assurément partie du top-4 défensif de l’équipe.

«Ça va être plaisant de pouvoir jouer ici devant les parents et les amis. Je me suis compromis de jouer ici même si mes droits dans la junior A appartiennent aux Tigres de Campbellton. Ça va être plus facile pour mes études», mentionne Duguay.

Samuel Landry trépigne lui aussi d’impatience à l’idée de jouer au hockey dans sa communauté.

«Je ne ressens pas vraiment de pression de jouer ici. Peut-être que ce serait différent si j’étais un joueur de première année, mais j’ai déjà eu l’occasion de voir ce que c’était comme ligue», souligne celui qui, à l’image de Hachey et Duguay, portait les couleurs des Rangers de Richibucto en 2022-2023.

Hugo Roussel, qui a disputé la dernière campagne avec les Marchands de Shippagan-les-Îles au niveau senior soutient qu’il ne pouvait rater pareille occasion.

«J’ai hâte de jouer avec et contre des gars de mon âge. Je m’attends à ce que ça aille bien pour notre équipe», dit-il.

Absent jeudi, Mikaël Fontaine est un attaquant qui a évolué au Québec au cours des dernières années. Il s’agira donc d’un retour aux sources pour le natif de Caraquet.

Léonce David, qui cumulera les doubles fonctions de directeur général et entraîneur-chef, estime que le temps était venu de ramener le hockey junior dans la région après une pause de près de 25 ans. Rappelons que les municipalités de Shippagan et de Néguac ont opéré des équipes junior B dans la deuxième moitié des années 1990.

«C’était un besoin pour nos jeunes qui sortaient du hockey scolaire, affirme David. Pour la majorité d’entre eux, le hockey senior était trop rapide et trop robuste. Alors quand le senior est tombé à l’eau l’automne dernier, j’ai dit à Michel (Rail) que c’était le temps d’aller de l’avant avec notre projet d’amener du junior B ici.»

Léonce David est convaincu que le Poséidon va être compétitif dès la première saison.

«Je ne dis pas que nous allons jouer pour ,500, mais nous ne serons pas loin. Avec les gars qui ont l’expérience du junior B qui vont jouer pour nous, en plus des meilleurs joueurs du hockey scolaire de la Péninsule acadienne, nous allons avoir une bonne équipe», estime-t-il.

En bref… Léonce David pourra compter sur trois adjoints qui sont Yan Rail, Alexandre David et Camil Comeau. Mario Larouche et Alex Roussel seront les deux entraîneurs des gardiens… Du côté de la haute direction, le président Michel Rail sera appuyé du vice-président Brian Paquette et de la secrétaire-trésorière Josiane Lambert-David. Dix conseillers font également partie du comité de direction, soit Mario Plourde, Joseph Rail, Gérard Cormier, Albert Lagacé, Yves Roussel, Camil Comeau, Paul Haché, Hervé Richard, Michel David et Gaston Haché. Ajoutez à cela Mathieu Friolet aux communications et Bernard Frigault à la promotion et à l’animation… Le maire de la municipalité régionale de Caraquet, Bernard Thériault, a confirmé l’appui financier du conseil. «Nous étions déjà des partenaires financiers de la formation senior, nous allons continuer avec le hockey junior. En fait, nous allons même bonifier notre contribution», a-t-il révélé… La députée de Caraquet Isabelle Thériault n’hésite pas à qualifier l’arrivée du Poséidon comme étant la meilleure nouvelle sportive depuis longtemps dans le Nord de la province. «C’est une autre alternative qui vient s’offrir à nos jeunes qui n’ont pas la chance de jouer junior A ou dans la LHJMQ. Ils ont maintenant une autre option», a-t-elle fait savoir… «Nous voulions apporter un produit qui allait répondre aux besoins de nos jeunes (hockeyeurs)», a souligné le vice-président du Poséidon Brian Paquette. «Nous voulons aussi faire de ce projet un succès péninsulaire», a-t-il ajouté…