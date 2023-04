Les partisans du Blizzard heureux de revoir leurs favoris en finale

Ce sont des partisans enthousiastes qui se sont présentés, jeudi, au centre Jean-Daigle d’Edmundston pour revoir le Blizzard en finale, à la maison, pour la première fois depuis 2018.

Plus d’une heure avant le début de la partie, la majorité des gens étaient déjà sur les lieux attendant impatiemment le début de la troisième partie de la série finale de la Ligue de hockey junior A des Maritimes.

Simon Nadeau, un partisan de la première heure du Blizzard, est évidemment très heureux de voir que son équipe a connu une aussi belle saison jusqu’à maintenant.

«Je pense que la magie est revenue. C’est pratiquement salle comble, un soir de semaine, et on voit les couleurs de l’équipe partout. On espère que la foule sera le septième joueur qui viendra encourager ces jeunes-là.»

De son côté, Jacques Emond, n’est pas surpris de voir autant de gens appuyer le Blizzard année après année.

«Le monde d’ici est derrière leur équipe à 200%. J’admire ce que la direction de l’équipe a fait en remplaçant des joueurs année après année et en continuant de mettre une équipe compétitive sur la glace. Le junior, c’est comme des montagnes russes, mais on a réussi à se maintenir et c’est beau de voir ça.»

Celui qui se dit maniaque de hockey adore la qualité du jeu sur la glace et l’ambiance qui règne, soir après soir, au centre Jean-Daigle.

«Ça ne se décrit pas. Il faut vraiment être sur place pour sentir l’effet de la foule qui est présente.»

Line Emond est quant à elle très excitée à l’idée de voir le Blizzard disputer une série finale pour la première fois depuis sa saison inaugurale.

«On les aime nos Blizzards. On les supporte. Je les écoute même sur Hockey TV lorsqu’ils ne jouent pas à Edmundston.»

«C’est tout le temps drôle de voir certains joueurs être aussi impressionnés par cette foule qui les encourage.»

Alexandre Lavoie n’est partisan du Blizzard que depuis deux ans, mais il s’est dit épaté de la saison qu’a connue l’équipe en 2022-2023.

«J’ai eu un peu peur dans la série contre Miramichi, mais la confiance est revenue. Là on tire de l’arrière, mais je suis persuadé que l’on peut gagner contre Yarmouth. On a une sacrée bonne équipe.»

Tous les amateurs du Blizzard souhaitent évidemment voir leur équipe renverser la vapeur en allant chercher quelques gains à la maison.

«Le but c’est toujours de gagner chez vous et après, tout peut arriver», a mentionné Simon Nadeau.

«On va savoir ce soir si on aura un cinquième match, sinon ce sera vendredi. Dans le pire des cas, j’aimerais au moins que le Blizzard en gagne une devant ses partisans, même s’ils perdent au bout du compte», a confié Alexandre Lavoie.

Le Blizzard s’est incliné 3 à 2 en prolongation. C’est un but de Reid Vos qui a permis de trancher le débat. Tamy Ettaqi et Reilly Mayne ont aussi marqué pour les Mariners. Olivier Coulombe et Alex Arsenault ont assuré la réplique du Blizzard.