Zachary L’Heureux envoie une pointe aux partisans des Wildcats

Les Mooseheads de Halifax sont de retour dans le siège du conducteur.

Après avoir trébuché lors du premier match, la troupe de Sylvain Favreau a pris une avance de 2 à 1 dans la série, avec une victoire de 4 à 2, mercredi soir, au Centre Avenir.

Zachary L’Heureux (2e, 3e et 4e) et Brady Fournier (2e) ont réussi les filets des gagnants. Thomas Auger (3e) et Oscar Plandowski (2e) ont offert la réplique des perdants.

Le capitaine Alexis Daniel a hérité d’une chance de marquer en or dès les premiers instants de la rencontre, alors qu’il s’est présenté seul devant Mathis Rousseau.

Mais le gardien des Mooseheads a refusé de poser le premier geste et a facilement effectué l’arrêt avec sa mitaine.

Quelques secondes plus tard, un tir dévié terminait sa course sur le poteau à la gauche de Rousseau. Gros soupir de soulagement au banc des Mooseheads.

Quand Maxim Barbashev s’est échappé en désavantage numérique et que le portier québécois a réalisé un superbe arrêt, ce soupir de soulagement pouvait être entendu de la galerie de presse.

À la mi-période, Thomas Auger tirait à bout portant, mais le résultat était toujours le même.

Les locaux ont insisté plusieurs fois durant leur premier avantage numérique, mais l’homme masqué des Mooseheads était le plus fort.

À l’autre bout, Jacob Steinman volait le dangereux Alexandre Doucet avec un bel arrêt de la gobeuse. Mais le gardien des Wildcats ne pouvait absolument rien sur le but de Zachary l’Heureux, inscrit avec seulement six petites secondes à faire à l’engagement.

Steinman a stoppé le premier tir, mais l’ancien des Wildcats a sauté sur le retour pour loger la rondelle dans une cage béante.

Alexandre Doucet et Josh Lawrence ont récolté des mentions d’aide sur la séquence.

Brady Fournier a doublé l’avance de son équipe au milieu de la deuxième période, en redirigeant habilement une superbe passe de Logan Crosby derrière Jacob Steinman.

Après 40 minutes de jeu, Les Mooseheads menaient 2 à 0.

Zachary L’Heureux est venu planter un couteau dans le cœur de ses anciens partisans dès le début du dernier engagement, avec son deuxième de la rencontre.

Thomas Auger et Oscar Plandowski ont redonné un peu d’espoir à leur équipe avec des filets consécutifs, mais le numéro 66 des Mooseheads a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

La quatrième rencontre de la série sera présentée jeudi soir au Centre Avenir.

L’arrogant L’Heureux

Ce n’est pas la première fois, mercredi, que Zachary L’Heureux (66), des Mooseheads, narguait les partisans des Wildcats, comme en fait foi cette photo datant de novembre. – Archives / Daniel St Louis

Zachary L’Heureux est arrogant et il l’assume pleinement.

Le numéro 66 des Mooseheads a célébré un de ses trois buts devant le banc des Wildcats avec beaucoup d’exubérance, mercredi soir, dans la victoire de 4 à 2 des siens. Halifax mène maintenant cette série 2-1.

Un geste qui n’a pas du tout plu à ses anciens partisans, et encore moins à ses ex-coéquipiers.

Interrogé sur ce geste après la rencontre et les copieuses huées qui ont suivi, le joueur vedette affichait un sourire moqueur.

«J’apprécie ça. Ça fait partie du moment. Je sais que les partisans sont très engagés dans le match et moi aussi. Parfois, les émotions sortent un peu plus», a-t-il d’abord mentionné.

En poussant un peu plus loin, on constate que le patineur québécois a pris un malin plaisir à torturer ses anciens coéquipiers.

«Ils n’ont pas aimé mes célébrations? C’est bien parfait. C’était 100% arrogant. Je joue mon match et je suis dans leur face. C’est à eux de se concentrer et de ne pas me laisser entrer dans leur tête», a-t-il indiqué, sérieux comme un pape.

Invité à commenter la présence de nombreux partisans des Mooseheads au Centre Avenir, L’Heureux a eu un autre commentaire savoureux.

«Les partisans des Wildcats ne se sont jamais pointés le nez depuis que j’ai joué ici à l’âge de 16 ans. Ce n’est vraiment pas surprenant. Nous avons les meilleurs partisans chez les Mooseheads.»

Il va sans dire que ces moments de célébration ont laissé un petit goût amer dans la bouche de l’entraîneur Daniel Lacroix, qui a dirigé L’Heureux à Moncton.

«Vous avez vu le match comme moi. Il y certainement de l’arrogance là. Ce n’est rien de personnel. C’est un très bon joueur, mais il triche constamment. Ce genre de joueur va avoir des bonds favorables de temps en temps», souligne-t-il.

«Mais si vous regardez l’aspect défensif de son jeu, il est sur la glace assez souvent quand on marque des buts. Il a été un excellent joueur pour nous à un très jeune âge (16 ans), mais il a visiblement encore de la maturité à acquérir.»

Le pilote des Wildcats n’a pas été tellement plus tendre envers le reste de l’équipe des visiteurs.

«Les Mooseheads ont une certaine arrogance. Je veux que mes joueurs arrivent jeudi avec une attitude qu’ils peuvent gagner. Ils (les Mooseheads) n’ont pas joué une partie parfaite pour une équipe si arrogante que ça, une des puissances de la ligue», avance-t-il.

«Ils peuvent bien venir devant notre banc et célébrer tant qu’ils veulent, mais nous, on veut seulement jouer un bon match.»

Son homologue Sylvain Favreau n’a pas voulu trop mettre de l’huile sur le feu après la rencontre.

«Je ne rentre pas dans ces débats-là. Au niveau junior, de l’arrogance, il y en a pas mal partout. Il y a des choses qui sont dites sur la glace devant les deux bancs. Mais j’imagine qu’ils sont parfaits de l’autre côté», a-t-il souligné..

«Je vais discuter de certaines choses avec mon équipe jeudi, mais je ne commenterai pas plus sur ça. Tous les joueurs sont des passionnés et c’est du hockey de série», a ajouté le pilote des Mooseheads.

Disons que la table est mise pour un match intéressant, jeudi soir au Centre Avenir.