Les Wildcats refusent de baisser les bras

Même s’ils tirent de l’arrière 3 -1 dans leur série contre les Mooseheads de Halifax, les Wildcats de Moncton y croient encore.

Il régnait cependant un lourd silence aux abords de leur vestiaire, jeudi soir, après un revers de 3 à 0.

La défaite faisait visiblement très mal.

«C’est une grosse déception. Je suis très déçu du fait que nous n’avons pas été capables d’aller chercher une victoire à nos deux parties à la maison. Je trouve que nous avons assez bien joué mercredi pour nous donner espoir de gagner», souligne l’entraîneur Daniel Lacroix.

«On a eu des bonnes chances en deuxième période ce soir (jeudi), avec un double avantage numérique, mais on n’a pas été capable de capitaliser et ça nous a fait mal.»

Les Wildcats feront face à l’élimination dimanche, dans la capitale néo-écossaise.

Le pilote des Wildcats reconnaît que son équipe est amochée et fatiguée, après une dure série contre le Drakkar de Baie-Comeau.

«On joue avec l’énergie du désespoir présentement. On joue souvent avec seulement trois trios. Plusieurs vétérans ne sont pas là (les blessés Preston Lounsbury, Jonas Taibel et Yoan Loshing, notamment). Mais c’est la même chose pour les deux équipes.»

Cela dit, l’homme de banc des Wildcats refuse de baisser les bras. Et il affirme que ses joueurs pensent exactement de la même façon.

«C’est sûr qu’on y croit encore.Quand on est arrivé dans cette série, on voulait mettre un doute dans leur tête et c’est ce que nous avons fait dans le premier match. Est-ce qu’on peut jouer une autre partie comme ça? Moi, je crois que oui», soutient-il.

«Nous formons une équipe qui a bataillé à travers beaucoup d’adversité dans la première ronde (contre Baie-Comeau) et durant toute la saison. Ça me porte à croire qu’on se doit de croire en nos chances.»

L’attaquant Alex Mercier a admis que la défaite de jeudi fait mal.

Sauf que personne ne va abandonner, selon lui.

«C’est certain que c’est crève-coeur un peu. On avait de grandes attentes en revenant jouer à la maison (avec une égalité de 1-1). Mais il faut tout recommencer et trouver une façon de gagner la prochaine partie», mentionne le numéro 10,

«C’est sûr que nous avons assez de caractère pour rebondir. On devra jouer plus physique à Halifax et montrer plus d’opportunisme. Nous avons un groupe de joueurs exceptionnels et on se tient ensemble. On va se regrouper et rebondir.»

Dans l’autre vestiaire, l’attaquant Zachary L’Heureux savourait la victoire, mais se montrait un peu plus modeste que la veille, refusant de vendre la peau du chat sauvage avant de l’avoir tué.

«On ne prendra pas le prochain match à la légère. La série n’est pas terminée. On sait qu’ils vont tout donner parce que c’est leur saison qui est en jeu. Ils ne vont pas juste arrêter et nous donner la victoire», précise-t-il.

Le numéro 66 affirme que son équipe ne veut pas revenir à Moncton pour un éventuel sixième match lundi.

«Je pense que nous avons l’équipe pour terminer ça à la maison. Après notre performance de jeudi soir, on a confiance dans nos habiletés, mais on ne veut pas être trop arrogants», lance-t-il, dans un clin d’œil savoureux à ses déclarations du mercredi soir.