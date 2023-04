Alex Cowan et Martin Larose couronnés à l’Aquathlon

Moins d’une semaine après avoir complété le Marathon de Boston en 2h54min06, Alex Cowan a démontré qu’il avait encore bien de l’essence dans le réservoir en remportant l’Aquathlon de l’organisme Zéro Excuses Sports, en fin de semaine, à Tracadie.

L’athlète de Tracadie a complété les trois kilomètres de natation (120 longueurs de piscine) et les 15 km de course à pied en 1h53min53.

Cowan a devancé au fil d’arrivée un triathlète bien connu dans la province. Marc Arseneau, Bathurst. Ce dernier a réalisé un chrono de 1h57min19.

La troisième position revient à Eryn Weldon, de Fredericton, en 1h59min40. C’est évidemment elle qui l’a emporté chez les dames.

Le top-5 est complété d’Alain Vautier (2h04min21), de Tracadie, et d’Yves Breau (2h05min53), de Dunlop.

Si Weldon a triomphé chez les dames, le podium lui comprend aussi Wendy Ferguson (2h28min18), de Tracadie, et Gina McGraw (2h32min26), de Moncton.

Au chapitre des points, dans un classement un brin complexe qui tient compte, entre autres, de l’âge des participants, c’est Marc Arseneau qui arrive en tête avec un total de 1282,01 points.

Arseneau devance dans l’ordre Eryn Weldon (1194,57), Alex Cowan (1128,29), Alain Vautier (1082,34), Gina McGraw (1066,51), Yves Breau (1055,35). Silvia Antan (1038,29), de Tracadie, Alain Renaud (1032,64), de Landry, Renaud Boudreau (1004,77), de Bathurst, et Roch St-Onge (992,29), également de Bathurst.

Alex Cowan a remporté l’Aquathlon de Tracadie, en fin de semaine. Il a complété l’épreuve en 1h53min53. – Gracieuseté Martin Larose s’est imposé dans l’épreuve du sprint à l’Aquathlon de Tracadie en 35min07. – Gracieuseté

Dans l’épreuve du sprint, qui consiste à 1 km de nage et 5 km de course à pied, la victoire est allée à Martin Larose, d’Oromocto.

Ce dernier a complété le tout en 35min07, devançant par plus de cinq minutes son plus proche poursuivant, Théo Simard (40min26), un jeune athlète de 16 ans de Pointe-à-Tom.

Mikaela Hitchen, d’Oromocto et première dame à l’arrivée, a pris le troisième rang du classement général en 40min46.

Le top-5 est complété de Guillaume Blanchard (43min45), de Caraquet, et Ghislain Comeau (45min28), de Saint-Isidore.

Outre Hitchen, le podium féminin comprend aussi Hélène Hall (49min15), de Saint-Isidore, et Renée Poitras (53min43), de Bathurst.

Au chapitre des points, le premier rang appartient là aussi à Martin Larose avec 412,82 points.

Le top-5 implique également Thérèse Brown (359,82), de Beresford, Mikaela Hitchen (348,03), Raymond Gallant (337,49), de Néguac, et Théo Simard (325,07). À noter que Brown et Gallant sont âgés respectivement de 68 et 75 ans.

Au total, plus de 60 athlètes ont pris part à l’une des deux épreuves.