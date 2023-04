Finale de la LHM: les joueurs du Blizzard réagissent

Une élimination en séries éliminatoires fait toujours mal. Encore plus quand ça arrive en finale. Mais si on regarde plus loin, il faut bien admettre que le Blizzard d’Edmundston a su gâter encore une fois ses partisans en 2022-2023.

Le joueur le plus utile de la LHM Olivier Coulombe parle d’une année mémorable.

«Tu m’aurais dit en début de saison que nous allions nous rendre en finale après avoir battu Summerside en quatre matchs consécutifs, je ne t’aurais pas cru», s’exclame Coulombe.

«Contre les Mariners, nous avons manqué de jus. Pas sur le plan physique, mais sur le plan mental. Nous avons commis beaucoup d’erreurs que nous ne faisions pas à l’habitude. Notre défaite dans le deuxième match a été le point tournant. Nous menions 5 à 4 avant qu’ils ne renversent la vapeur. C’est une défaite qui a fait très mal. Au lieu de se présenter à la maison à égalité 1-1, nous tirions de l’arrière 2-0», ajoute Coulombe, qui a tenu à remercier son compagnon de trio Alex Arsenault pour sa saison de 52 buts.

«Sans Alex, c’est évident que je n’aurais pas eu cette saison. On se complétait tellement bien», termine le numéro 16 du Blizzard.

Alex Arsenault, qui a par ailleurs confirmé qu’il allait se joindre aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton à temps pour la prochaine saison, a rendu le compliment à Coulombe.

«Sans Olivier, je n’aurais jamais accumulé 55 passes, indique-t-il. Aussitôt qu’Olivier a commencé à jouer après sa blessure au camp d’entraînement, nous avons développé une chimie. Il possède un excellent lancer et un bon sens du jeu. J’ai aussi un bon sens du jeu avec ma vitesse. Nous étions faits pour jouer ensemble.»

Au sujet de leur élimination, le hockeyeur de Saint-Charles a donné tout le crédit aux défenseurs des Mariners.

«C’est probablement la meilleure défensive de la ligue. Ils sont bons et gros. Ils ne donnaient vraiment pas beaucoup d’espace», analyse-t-il.

Jérémy Duguay a lui aussi souligné le jeu défensif des Mariners.

«Ils ont été très bons, que ce soit leurs défenseurs ou leur gardien. Ils ont été capables de contenir notre attaque», mentionne le hockeyeur de Tracadie, qui estime avoir néanmoins disputé sa saison junior la plus intéressante de sa carrière.

«Ç’a été la meilleure de mes quatre saisons dans le junior, clame-t-il. Malgré quelques moments plus difficiles, l’ambiance a été bonne du début à la fin. Honnêtement, c’est le meilleur groupe que je pouvais souhaiter pour disputer ma dernière saison.»

Patrick LeBlanc en est un autre qui a donné tout le crédit à la défensive des Mariners.

«Nous n’avons peut-être pas joué à notre plein potentiel, mais il faut dire que les Mariners ont été très bons dans leur territoire. C’est sans aucun doute le meilleur système défensif de la ligue», dit-il.

Philippe Collette, pour sa part, n’hésite pas à dire que la décision du Titan d’Acadie-Bathurst de l’envoyer à Edmundston est ce qu’il pouvait lui arriver de mieux.

«J’ai adoré mon expérience à Edmundston, soutient le hockeyeur de Saint-Antoine. C’était plaisant de jouer devant des grosses foules et j’ai également pu retrouver ma confiance sur le plan offensif. Je vais me présenter au prochain camp du Titan transformé. J’ai pu travailler sur plusieurs autres choses dans mon jeu ici.»

Les Mariners de Yarmouth vont maintenant représenter la LHM au tournoi de la coupe Centenaire, soit le Championnat canadien de hockey junior A. – Gracieuseté: Percy Picard Malgré son élimination en quatre matchs dans la finale, le Blizzard de 2022-2023 (photo) vient de connaître sa deuxième saison après celle historique de 2017-2018. – Gracieuseté: Percy Picard

Les Mariners ont déjoué tous les pronostics

Dire que les Mariners de Yarmouth ont déjoué tous les pronostics, c’est encore bien loin de ce dont les gens pouvaient attendre de leur part. Aussi incroyable que cela puisse l’être, les champions de la saison régulière ont trouvé le moyen d’être encore plus dominants lors des séries éliminatoires en remportant leurs trois rondes sans subir une seule défaite.

Séries éliminatoires incluses, les Mariners ont remporté 53 de leurs 64 rencontres en 2022-2023.

Jérôme Gilbert est d’ailleurs le premier à admettre que personne n’avait prédit un tel scénario, pas même un seul joueur dans le vestiaire de cette équipe qui, sur papier du moins, était bien loin d’épater la galerie.

«Nous étions confiants avant le début de la finale, mais nous respections aussi beaucoup notre adversaire, dit-il. Le Blizzard, c’était une grosse confrontation pour nous.»

«L’entraîneur (Laurie Barron) a dit avant la série que si l’offensive remplit les arénas, c’est la défensive qui gagne les championnats. C’est une phrase qui m’habite d’ailleurs depuis que je suis tout jeune. Mon entraîneur novice me disait ça et mon père aussi», raconte l’attaquant de 18 ans.

«Toute la saison nous avons entendu dire que nous n’avions pas de gars qui venaient du junior majeur comme les autres équipes (Benjamin Roode est le seul du club). Je peux te dire qu’il y avait beaucoup de gars heureux dans le vestiaire, vendredi soir. Il y a eu plusieurs larmes de joie», mentionne-t-il.

Maintenant que la coupe Metalfab est dans la poche, les Mariners vont se donner quelques jours de repos avant de se préparer en vue du championnat canadien junior A pour la coupe du Centenaire.

«Nous allons être les négligés encore une fois et ça fait notre affaire. Nous n’avons aucune pression. Nous allons prendre ça relaxe pendant encore quelques jours, puis nous allons reprendre l’entraînement mardi. Nous avons hâte de prendre l’avion et d’aller vivre une belle aventure au Manitoba», termine le hockeyeur de Trois-Rivières.

La coupe du Centenaire prendra l’affiche à Portage la Prairie, au Manitoba, du 11 au 21 mai.