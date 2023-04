La saison des Wildcats de Moncton est terminée

Les Mooseheads de Halifax remportent les grands honneurs de cette série 4-1, après une victoire de 7 à 3, dimanche, au Centre Scotiabank.

Jordan Dumais a dirigé les opérations pour les gagnants, avec deux buts et deux passes.

Zachary L’Heureux a aussi fait sa part, avec un but et deux mentions d’aide.

Maxim Barbashev, Trent Ballantyne et Gabe Smith ont réussi les derniers buts des Wildcats en 2022-2023.

Malgré la défaite, l’entraîneur Daniel Lacroix n’était pas du tout amer.

En fait, il était reconnaissant de l’effort que lui ont donné ses joueurs, avec l’absence de Jonas Taibel, Preston Lounsbury, Yohan Loshing et Oscar Plandowski.

«Les gars ont travaillé Les gars avaient ça à coeur. Ils ont tout donné. Les Mooseheads ont profité de leurs chances en l’espace de quatre ou cinq minutes en deuxième période et ce fut la différence dans le match», explique-t-il.

«Les gars ont donné tout ce qu’ils pouvaient donner. On a passé à travers une série très dure en première ronde (une victoire en sept parties contre le Drakkar de Baie-Comeau) et on a fait face à beaucoup d’adversité avec les blessures», ajoute l’entraîneur des Wildcats.

«Mais les gars n’ont pas chialé. Ils se sont mis au travail et ils ont tout donné. Certains soirs, ce n’était pas assez, on manquait tout simplement d’énergie.»

Daniel Lacroix est le premier à reconnaître que plusieurs de ses vétérans ont joué beaucoup de hockey au cours des dernières semaines.

«Le fait que plusieurs joueurs ont joué des grosses minutes dans les parties un et trois nous a un peu hypothéqué. Mais je suis extrêmement fier de mes joueurs.»

Manque d’exécution

Selon lui, c’est surtout le manque d’exécution qui a fait la différence dans cette série, particulièrement lors du dernier match.

«Nous avons manqué plusieurs bonnes chances de marquer. On a eu des surnombres alors que le match était 2 à 1, et dans plusieurs cas, on ne finit même pas avec un lancer au filet. On a manqué d’opportunisme à des moments-clés.»

Le pilote a tenu à souligner l’apport de ses trois joueurs âgés de 20 ans tout au long de la campagne, soit Anthony Hamel, Charles Beaudoin et Vincent Labelle.

«Ils ont été de très bons leaders pour nous et ils ont fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Ce sont des gars qui ont contribué positivement à la réputation et à l’organisation des Wildcats.»

Une bonne saison

Daniel Lacroix tire malgré tout un bilan positif de la saison 2022-2023.

«On avait beaucoup de points d’interrogation en débutant la saison. On a essayé de s’améliorer à Noël en allant chercher deux bons joueurs (le défenseur Oscar Plandowkski et l’attaquant Connop Trenholme)», explique-t-il.

«On n’a pas fait beaucoup de transactions parce qu’on croyait dans notre alignement. Je suis donc content de la saison dans l’ensemble. On a des jeunes qui ont joué beaucoup et qui ont progressé, des gars comme Gabe Smith, Preston Lounsbury, Adam Fortier-Gendron, Étienne Morin ou Riley Sampson.Quand on regarde le nombre de joueurs âgés de 16 ans qui jouent régulièrement parmi les huit équipes qui restent en quart de finale, il n’y en a pas beaucoup.»

Quant à son avenir au sein de l’organisation, l’homme de banc n’a pas voulu trop s’avancer, mentionnant que les réunions et les rencontres de fin de saison n’ont pas encore eu lieu.

En théorie, il est encore sous contrat pour la saison 2023-2024.