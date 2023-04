Les Lumberjacks de South Shore déménagent à Bouctouche

Abonnés depuis trois ans au 12e et dernier rang du classement général de la Ligue junior des Maritimes, en plus d’être incapables de convaincre les gens à venir voir les parties locales au Lunenburg County Lifestyle Centre, les Lumberjacks de South Shore n’ont pu éviter l’inévitable. C’est désormais au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche que la concession tentera de retrouver sa gloire déchue.

Personne n’a été surpris quand le bureau de direction de la LHM, réuni exceptionnellement à Moncton samedi, a approuvé à l’unanimité le déménagement de l’équipe au Nouveau-Brunswick.

Pour les Lumberjacks, à l’évidence, la pandémie a causé des torts irréparables. Alors que l’équipe attirait régulièrement des foules au-delà de 700 spectateurs jusqu’au printemps de 2020, les partisans ont ensuite boudé le club au retour des activités.

Pour tout dire, signe que la population s’attendait au départ de l’équipe, la meilleure foule des trois dernières années aura été de 618 spectateurs. Un chiffre obtenu lors du tout dernier match de la saison régulière, le vendredi 10 mars dernier. Sinon, jamais les Lumberjacks n’ont été en mesure d’attirer au moins 500 partisans depuis le 6 mars 2020.

Il est vrai que les Lumberjacks n’ont pas tellement gâté leurs partisans au cours des trois dernières campagnes. Non seulement ils ont terminé chaque fois dans la cave du classement général, mais ils n’ont remporté que 23 de leurs 125 dernières rencontres.

L’ancienne vedette des Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux, Justin Hébert, soutient que la grande majorité des joueurs est excitée à l’idée de jouer à Bouctouche.

«C’était pas mal difficile par bout à Bridgewater, révèle le hockeyeur natif de Shippagan. Même si les gars se motivaient entre eux, nous finissions par perdre espoir. Nous ne gagnions pas souvent. Nous savions aussi que les gens n’aimaient pas l’aréna. Ils trouvaient qu’ils étaient trop loin de l’action. Le prix des billets était pas mal trop élevé aussi.»

Pour sa part, Justin Hébert ne voit que des avantages à jouer à Bouctouche.

«Je suis surtout content pour mes études. J’avais même demandé une transaction en fin de saison parce que je voulais me rapprocher de l’Université de Moncton. Là, en jouant à Bouctouche, je vais même pouvoir aller à mes cours sur place au lieu d’étudier à distance», révèle celui qui étudie en éducation.

«Et puis ma famille va aussi pouvoir venir me voir jouer plus souvent, dit-il. Ce n’était pas évident de se taper de six à sept heures de route pour venir voir des matchs. Maintenant, ils vont pouvoir le faire en un peu plus de deux heures.»

Justin Hébert est d’avis que les Lumberjacks ont déjà un assez bon bassin de joueurs.

«Nous n’avions que deux joueurs de 20 ans (Kevin Otis et Noah Wilson) et plus d’une dizaine de recrues qui peuvent jouer encore de deux à trois autres saisons, argue-t-il. Je crois qu’à maturité, nous pouvons connaître du succès dans cette ligue.»

Outre Hébert (13-15=28), les attaquants Nathan Carter (13-23=36), Bennett Kuhnlein (15-18=33), Coen Miller (14-12=26), Lawson Cook (8-14=22), Colin Parker (4-17=21), Ty Hunter (9-6=15) et Brandon Abbass (7-5=12), ainsi que les arrières Zach Welsh (5-14=19), Jake Beardsmore (6-9=15) et Liam Trenholm (4-8=12) et le gardien William Forbes (4,47, ,891) sont parmi les joueurs que les amateurs de hockey de Bouctouche vont découvrir au prochain camp d’entraînement.

À la suite de ce déménagement, la franchise évoluera évidemment dans la section Nord qui comprendra aussi le Blizzard d’Edmundston, les Tigres de Campbellton, les Red Wings de Fredericton, les Timberwolves de Miramichi et les Rapides de Grand-Sault. Les Western Capitals de Summerside évolueront pour leur part dans la section Sud.

Rappelons que la franchise se faisait au départ appeler les Wolverines de Halifax (2004 à 2008), avant de déménager à Bridgewater, où après avoir porté le nom de la municipalité jusqu’en 2014 a ensuite adopté le nom des Lumberjacks de South Shore. Il faut évidemment s’attendre à un autre changement de nom sous peu.

Malgré le fait qu’il était une recrue, Justin Hébert a été le troisième meilleur pointeur des Lumberjacks de South Shore. Il a compilé 28 points, dont 13 buts, en 48 parties. – Gracieuseté: Mary Ann Massey Justin Hébert est encore éligible à deux autres saisons dans la Ligue junior des Maritimes. – Gracieuseté: Mary Ann Massey

Justin Hébert se plaît déjà au Centre J.-K.-Irving

Après avoir dominé le hockey scolaire au cours des trois saisons précédentes avec les Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, Justin Hébert s’est avéré l’une des belles surprises chez les Lumberjacks de South Shore, qui évolueront désormais à Bouctouche.

Gionet qui s’était taillé une place avec l’équipe à la suite d’une invitation avant le camp d’entraînement, a finalement été le troisième meilleur pointeur du club avec un total de 28 points, dont 13 buts, en 48 duels.

«Au début de la saison, je ne m’attendais vraiment pas à ce que ça fonctionne», affirme l’ailier gauche de 18 ans.

«Même que dans les parties préparatoires, je trouvais que le jeu était juste trop rapide pour moi. Ça m’a pris un bon deux mois avant de m’adapter. Ce n’est qu’en novembre que j’ai commencé à mieux comprendre», raconte-t-il.

Le patineur de 6 pieds et 180 livres se dit confiant de poursuivre sa progression à Bouctouche. Il est d’autant plus encouragé qu’il connaît déjà un peu le Centre J.-K.-Irving.

«J’ai joué dans cet aréna il y a un an avec les Sharks de la Péninsule acadienne dans le hockey de printemps. Nous avions d’ailleurs gagné le tournoi. C’est vraiment un bel aréna», indique celui qui rêve de jouer un jour avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.