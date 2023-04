L’engouement pour le hockey junior A est déjà palpable à Bouctouche

À n’en point douter, la venue du hockey junior A fait beaucoup d’heureux dans la municipalité de Bouctouche et des environs. Les ex-Lumberjacks de South Shore, qui devraient hériter sous peu d’un nouveau nom, d’un nouveau logo et de nouvelles couleurs, ont d’ailleurs convoqué la presse pour mercredi au Centre J.-K.-Irving.

Luc Cormier, qui cumule les fonctions de directeur des loisirs et des immeubles pour la municipalité, affirme que son téléphone ne dérougit pas depuis samedi.

«Les gens n’arrêtent pas de m’appeler ou de m’envoyer des textos pour avoir des informations. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je sens que le monde est excité», affirme Cormier, lui-même un ancien hockeyeur élite.

«Ils ont hâte de voir ça, même si plusieurs d’entre eux n’ont aucune idée du niveau de jeu. Je leur explique que ça se situe entre les Koyotes de Kent (junior B) et les Wildcats de Moncton (junior majeur)», dit-il.

Selon Cormier, ça fait quelques années que la municipalité de Bouctouche souhaite accueillir un autre club d’importance dans le Centre J.-K.-Irving.

«Nous avons déjà les JC’s, mais le hockey senior c’est souvent des hauts et des bas. Il y a des années où l’équipe n’a pas de ligue pour jouer. Cela dit, les gens d’ici adorent leur équipe senior. Et nous tenons à ce que les JC’s restent. Nous croyons d’ailleurs qu’il y a de la place pour les deux clubs», note Luc Cormier.

«Bouctouche, c’est une ville de hockey et un endroit parfait pour le junior A. Nous avons un bel aréna. C’est une grandeur parfaite (1100 sièges) pour ce niveau de jeu et les institutions scolaires sont toutes proches, que ce soit les écoles, les collèges ou encore l’Université de Moncton», révèle-t-il.

Luc Cormier ajoute que la municipalité a l’intention de faire son (gros) possible pour aider cette formation de la Ligue junior des Maritimes à devenir un succès.

«La première étape sera de créer un booster club, confie-t-il. Une fois ce comité en place, nous aimerions qu’il aide l’équipe à trouver des familles de pension. Ça va être un gros défi. Un autre défi sera de faire comprendre aux gens que l’équipe va disputer 26 rencontres à domicile pendant la saison régulière. Une équipe qui joue autant de parties, ils n’ont jamais vu ça auparavant par ici.»

«La municipalité veut également aider au niveau du marketing. Nous voulons que le hockey junior fonctionne. En fait, nous rêvons que ça devienne un aussi beau succès que le Blizzard d’Edmundston. Nous voulons remplir nous aussi notre aréna chaque soir de match», ajoute Luc Cormier.

En bref… Le propriétaire et gouverneur de l’équipe Dave Hinkley sera présent à la conférence de presse… Ne soyez pas surpris si la nouvelle équipe de Bouctouche tente d’acquérir les services du gardien Nathan Arsenault, des Red Wings de Fredericton, et du défenseur Marco LeBlanc, des Rapides de Grand-Sault. Arsenault et LeBlanc sont respectivement natifs de Saint-Antoine et Sainte-Marie-de-Kent. Et même si les chances de le revoir dans la LHM sont plutôt minces, parce que tout indique que Philippe Collette va se joindre au Titan d’Acadie-Bathurst la saison prochaine, on peut parier que les dirigeants de l’équipe de Bouctouche vont sûrement tenter d’obtenir les droits du hockeyeur de Saint-Antoine. Reste à voir si le Blizzard d’Edmundston est intéressé à s’en départir…