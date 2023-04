Un golfeur acadien remporte un tournoi de la NCAA

Julien Babineau a laissé toute une carte de visite à sa première saison dans le circuit de golf Great Lakes Valley Conference, de la NCAA.

L’athlète âgé de 18 ans s’est particulièrement illustré lors du dernier tournoi de la saison 2022-2023 en remportant les grands honneurs de la compétition, qui s’est déroulée les 8 et 9 avril.

Le gaucher originaire de Dieppe a ramené des cartes de pointage de 70 et de 73 (donc un cumulatif de -1) pour enlever le titre de l’événement qui avait lieu à Quincy, en Illinois.

L’Acadien porte les couleurs des Prairie Stars de l’Université de l’Illinois-Springfield.

La compétition regroupait 35 golfeurs des États voisins.

Le principal intéressé affirme que sa victoire ne l’a pas complètement surpris.

«J’étais pas mal confiant avec mon jeu au cours des dernières semaines. Je m’attendais donc un peu à connaître du succès», souligne celui qui possède un handicap de 2 (donc une moyenne de 74).

Selon lui, c’est son jeu autour des verts qui a fait la différence

«Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs mentales. Tout ça m’a aidé à bien jouer et avoir un bon résultat.»

L’étudiant en administration reconnaît que le calibre des joueurs est très différent de ce qu’il a connu au Nouveau-Brunswick.

«Maintenant, je joue contre des gars qui ont 20 ou 21 ans. Au Canada, j’étais habitué à jouer avec des gars de mon âge. Le niveau de jeu aux États-Unis m’a donc un peu surpris au début.»

Pour Julien Babineau, évoluer dans la NCAA est un rêve qui se réalise. Il suit d’ailleurs les traces de plusieurs autres néo-brunswickois qui ont pris la route des États-Unis dans leur parcours.

«C’est mon rêve depuis que je suis jeune. Je connais plusieurs personnes qui ont joué dans des collèges américains, comme Marc Bourgeois et Sam Reed. Ce sont deux de mes principales inspirations», explique-t-il.

«Ils m’ont dit que ce serait une très belle expérience de vie.»

Sauf qu’il a quand même eu besoin d’une période d’adaptation, que ce soit pour étudier en anglais ou s’habituer au rythme de la vie universitaire.

«J’ai eu besoin d’un peu de temps pour m’habituer, mais j’ai réussi à mettre en place une bonne routine pour bien faire à l’école et sur le terrain.»

Il admet que ce fut pour lui un défi de réussir en classe, tout en mettant le nombre d’heures nécessaire pour progresser au golf.

«Je suis habitué d’avoir pratiquement tout le temps que je veux pour jouer au golf. Mais là, j’ai un horaire pas mal rempli. Je dois donc être plus efficace avec mon temps.»

Et quand il regarde un peu en avant, Julien Babineau se prend à rêver d’une éventuelle carrière professionnelle.

«Je veux me rendre le plus loin possible. Si je pouvais gagner ma vie avec le golf, ce serait merveilleux. C’est ça mon but.»

Pour son ancien entraîneur Louis Melanson, ce n’est pas du tout impossible.

«Julien est un gars très discipliné, C’est une de ses forces majeures C’est un jeune va suivre son plan avec attention et ne dévie pas d’un poil», affirme-t-il.

«Les succès qu’il connaît viennent à cause du travail qu’il a mis depuis sept ans.»

Mais le directeur de l’Académie de golf Louis Melanson mentionne d’emblée que le golfeur acadien n’est pas sans faille.

«Il doit améliorer un peu son jeu court, comme les coups roulés. Julien est un gars calme de nature et très humble. Il est un plaisir à diriger. J’en prendrais 30 comme lui», lance-t-il en riant.