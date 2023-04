La dernière saison n’a pas manqué de positif chez les Wildcats

Analysez les neuf derniers mois comme vous le voudrez, la saison 2022-2023 des Wildcats de Moncton aura été fertile en bonnes nouvelles.

Au sommet de la liste, il y a évidemment le rendement du défenseur Étienne Morin, dont les chances de se faire sélectionner en première ronde de l’encan de la LNH semblent croître de jour en jour.

Morin, qui vient d’accumuler 72 points (21-51) en 67 rencontres, est le troisième défenseur des Wildcats à dépasser le cap des 70 points, après Keith Yandle (25-59=84) en 2005-2006 et David Savard (13-64=77) en 2009-2010.

Sa moyenne de 1,07 point par partie est de plus la neuvième meilleure dans l’histoire du club. Les huit défenseurs qui le devancent à ce chapitre, qui ont tous en commun d’avoir joué dans la LNH, sont Jonathan Girard (1,35, 1999-2000), Yandle (1,27, 2005-2006), Jordan Spence (1,23, 2020-2021), Alexei Tezikov (1,20, 1998-1999), Savard (1,20, 2009-2010), François Beauchemin (1,18, 1999-2000), Johnny Oduya (1,11, 2000-2001) et Luc Bourdon (1,08, 2006-2007).

Rappelons que Morin a joué la dernière campagne à 17 ans, alors que les huit autres en étaient à leur saison de 19 ou 20 ans.

Morin a aussi démontré que le meilleur est à venir puisqu’il a maintenu une moyenne de 1,42 point en séries grâce à un total de 17 points (2-15) en 12 parties. Ce n’est pas pour rien si les dirigeants d’Équipe Canada lui ont demandé d’aller représenter son pays au Mondial M18 en Suisse au lendemain de l’élimination des Chats Sauvages.

Dire que Morin s’est présenté au camp d’entraînement sans avoir pu s’entraîner pendant l’été en raison d’une mononucléose.

On se doit aussi de placer l’éclosion de Yoan Loshing dans la liste des bonnes nouvelles. Auteur de 33 buts et 63 points en seulement 57 duels, l’ailier gauche sera définitivement un candidat pour une saison d’au moins 40-80 (40 buts, 80 points) la saison prochaine, voire le club 50-100 (50 buts, 100 points).

Le portier Jacob Steinman, de son côté, se veut l’une des plus belles trouvailles des dernières années dans la LHJQ sur le marché des agents libres. Steinman s’est non seulement emparé du poste de numéro un de l’équipe, mais son rendement pourrait également forcer Vincent Filion, qui était pourtant le gardien d’avenir il n’y pas si longtemps, a demandé une transaction afin de tenter de se relancer sous d’autres cieux.

Les deux rondes éliminatoires, malgré la jeunesse du club, sont aussi un élément qu’on se doit d’ajouter dans le panier des bons moments.

La transaction qui a envoyé l’arrière Francesco Iasenza à Victoriaville en décembre n’est également pas à dédaigner, compte tenu de ce qui a été obtenu en retour. Imaginez, les Wildcats ont hérité d’un choix de premier tour pour 2023, celui du Phoenix de Sherbrooke, de la sélection de troisième ronde des Tigres, ainsi que celle de la même ronde qu’ils avaient cédé dans un premier temps en octobre 2021 pour obtenir Brooklyn Kalmikov.

Enfin, même si le tout remonte à plus de 28 mois et implique le troc qui a envoyé Jordan Spence à Val-d’Or, il y a ce choix de premier tour qui se trouve dans la loterie de mercredi soir. Au moment d’écrire ces lignes, on ignore encore à quel rang va sélectionner Moncton, mais ce sera assurément parmi les quatre premiers, puisque les Foreurs ont terminé au 17e rang du classement général et que cette équipe ne peut perdre que deux positions au classement final.

Et s’il fallait ajouter un sixième élément positif de la dernière campagne, c’est probablement la tenue des deux joueurs de 16 ans, soit l’arrière Adam Morin-Grenier et l’attaquant Gabe Smith.

Les deux jeunots ont démontré qu’ils avaient le potentiel de devenir des joueurs d’impact dans la LHJMQ.

«Les cinq plus belles années de ma vie»

Charles Beaudoin – Archives: Normand Léger

Charles Beaudoin n’en a peut-être pas assez démontré pour jouer un jour dans la LNH, mais le hockeyeur de Bromont peut néanmoins être fier de sa carrière de cinq saisons dans la LHJMQ. Avec au-delà de 300 matchs disputés, deux saisons de plus de 20 buts et une coupe du Président, on peut dire que le 11e choix au total de l’encan de 2018 a livré la marchandise.

Le hockeyeur de Bromont, qui se joindra la saison prochaine aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, assure qu’il ne changerait absolument rien à son parcours.

«Je viens de terminer les cinq plus belles années de ma vie, confie-t-il. Je ne changerais rien et je serais prêt à tout recommencer demain. La LHJMQ a été une belle école de vie.»

Le discours déteint un peu sur les récents événements négatifs qui ont d’ailleurs mené à la démission du commissaire Gilles Courteau.

«Ce qui est arrivé dans le passé est inacceptable, mais la LHJMQ a depuis évolué. Tu ne vois plus ces choses. Personnellement, j’ai eu la chance de jouer pour deux grandes organisations comme Shawinigan et Moncton. Mes expériences au sein de ces deux équipes ont été incroyables», mentionne-t-il.

«Je suis reconnaissant aux Wildcats de m’avoir permis de joueur à 20 ans dans la ligue et de m’avoir confirmé un rôle plus offensif. Je ne pouvais pas demander mieux pour terminer ma carrière junior», révèle l’auteur de 72 points (24-48) en saison régulière.

Invité à nous résumer la dernière campagne des Chats Sauvages, Charles Beaudoin est d’avis que l’équipe se doit d’être fière de sa saison.

«Il y a eu des hauts et des bas, mais nous étions un club vraiment soudé en fin de saison. Nous avons gagné notre première ronde en série et nous nous sommes bien débattus contre Halifax. Pour nos jeunes, les dernières séries ont été un bon apprentissage. Une chose est sûre, je vais me souvenir longtemps de notre série contre Baie-Comeau, d’autant plus que c’est ma dernière série gagnée», ajoute-t-il.

Vincent Labelle, dont la carrière junior est à l’instar de Beaudoin désormais terminée, dresse lui aussi un bilan positif de sa dernière saison.

«Mon objectif pour cette saison était de disputer une saison complète sans blessure grave et d’aider mon club à gagner des matchs en jouant avec constance et de la bonne façon sur les 200 pieds de la surface glacée», confie Labelle, qui s’alignera la saison prochaine avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

«Certes, il y a eu des hauts et des bas pour l’équipe, mais nous avons quand même atteint la deuxième ronde éliminatoire. J’aurais aimé que nous ayons un club en santé contre Halifax pour voir. On ne sait pas comment la série aurait pu se terminer», indique-t-il.

Les Wildcats ont manqué les services des attaquants Yoan Loshing, Jonas Taibel et Preston Lounsbury dans cette série, de même que l’arrière Adam Fortier-Gendron qui n’a pu disputer que les trois derniers duels. Ajoutez à cela le vétéran Oscar Plandowski qui a raté la dernière rencontre.

Labelle, qui est d’avis que les Wildcats seront à surveiller d’ici deux ans, estime que la confrontation contre le Drakkar en première ronde aura un impact à long terme.

«C’est clair que c’est une série qui va être bonne pour l’avenir du club. Nous voulions vraiment battre cette équipe et nous l’avons fait après avoir disputé cinq prolongations en sept matchs. Cette série, ça se veut aussi mon plus beau souvenir de mes trois saisons dans la LHJMQ. Je vais m’en souvenir longtemps», ajoute le franco-ontarien. – RL

«Je suis très fier de l’équipe et des gars»

Alexis Daniel, des Wildcats de Moncton. – Gracieuseté: Wildcats de Moncton / Daniel St Louis

Le capitaine Alexis Daniel aurait aimé que la saison se poursuive encore quelques semaines, mais il n’en demeure pas moins satisfait de sa troisième saison dans la LHJMQ.

«Je suis très fier de l’équipe et des gars, dit-il. C’est triste d’avoir perdu contre Halifax, mais nous nous devons quand même d’être fiers en tant qu’équipe. Oui il y a eu des moments difficiles en saison régulière, mais règle générale nous avons eu une belle saison.»

Comme capitaine, Alexis Daniel estime bien humblement avoir fait le travail.

«Je suis content de ma saison. J’ai pris très à cœur mon rôle de capitaine, que ce soit auprès de mes coéquipiers ou encore avec les partisans. J’étais toujours présent pour aider l’organisation», mentionne-t-il.

Daniel avait aussi de bons mots à dire au sujet d’Étienne Morin et de Yoan Loshing. Il savait qu’ils étaient bons, mais les deux joueurs sont passés selon lui à un autre niveau dans les derniers mois.

«Losh a énormément grandi comme joueur et comme personne, souligne-t-il. Il a maturé. Plus la saison avançait et plus il s’imposait comme leader au sein de l’équipe. Je le vois connaître une saison de 50 buts et de 100 points avant la fin de sa carrière junior.»

«Étienne, lui, a été incroyable. Il s’est présenté au camp avec une mononucléose, mais s’il ne l’avait pas dit (aux médias) jamais nous ne l’aurions su. Il est arrivé ici et il a fait ses affaires comme si rien n’était. Tous les gars dans le vestiaire l’apprécient», raconte Daniel, qui a aussi eu un petit mot pour les deux joueurs de 16 ans.

«Fortier-Gendron, c’est incroyable à quel point il est mature pour son âge. Et je ne parle pas juste de son jeu sur la glace, mais également au niveau de son caractère. Et Gabe, lui, il joue avec tellement de confiance. Il nous a grandement aidé sur le plan défensif cette saison. C’est un bonhomme avec un gros gabarit qui va avoir une belle carrière. L’avenir s’annonce excitant pour notre équipe», affirme le capitaine.

Et quel souvenir gardera le capitaine de la fameuse série de sept matchs et cinq prolongations contre le Drakkar de Baie-Comeau.

«Ç’a été très bon pour le développement de nos jeunes et aussi des vétérans. Notre équipe n’a pas eu la chance de jouer beaucoup de matchs de séries au cours des dernières années. Nous avons tous maturé contre le Drakkar et je suis convaincu que c’est la même chose pour les joueurs de l’autre équipe. Mais honnêtement, ce n’était pas vraiment une série. C’était une guerre», s’est-il exclamé en terminant.