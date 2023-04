L’arrivée d’une équipe de hockey junior A soulève l’enthousiasme à Grand-Bouctouche

Une équipe de hockey junior A est maintenant établie dans le comté de Kent. Elle évoluera à Grand-Bouctouche à compter de septembre. Reste à lui trouver un nom et un logo.

Le maire de Grand-Bouctouche, Aldéo Saulnier, était visiblement heureux mercredi lors de l’annonce officielle du transfert d’une équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes dans sa ville.

«On peut se compter chanceux aujourd’hui à Grand-Bouctouche d’avoir un établissement de 2,4 millions $ et recevoir une équipe de junior A», a informé le maire.

Il désirait l’arrivée d’une organisation sportive «solide et structurée» dans la municipalité. Maintenant que c’est chose faite, il souhaite que la population de Grand-Bouctouche et de la région supporte la nouvelle équipe de hockey.

Selon le propriétaire et gouverneur de la formation junior A, Dave Hinkley, son organisation travaillait à ce projet depuis environ 18 mois. «Nous sommes finalement ici», a-t-il mentionné.

«Nous voulons en faire une destination où les joueurs veulent venir», a déclaré le propriétaire, en ajoutant que Grand-Bouctouche est une ville de hockey et qu’elle l’a prouvé par le passé. C’est l’un des facteurs qui a joué en faveur du déménagement de l’équipe de Bridgewater en Nouvelle-Écosse, à Grand-Bouctouche.

Dave Hinkley, qui est originaire de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, affirme se sentir à la maison à Grand-Bouctouche en raison des similarités des deux communautés aux racines acadiennes.

L’organisation veut impliquer la communauté dans ce nouveau tournant. Elle a alors décidé de lancer un concours pour trouver le nom et le logo de la prochaine équipe junior A de Grand-Bouctouche.

«On va avoir une belle compétition où l’on veut que vous soumettiez vos idées par courriel. On veut que tout le monde s’implique», a expliqué le recruteur-chef et directeur général par intérim de l’équipe, Justin Blackmore. Plus d’informations seront disponibles sur le site web de la municipalité et de la ligue.

Le nom, le logo et les couleurs de la nouvelle équipe devaient être connus à la fin mai.

Le président du Groupe de hockey atlantique, Charlie Bourgeois, était également présent à la conférence de presse. Il a contribué lui aussi au succès du transfert de l’équipe.

«On est très fiers d’être partenaire avec Dave et la Ville de Bouctouche. Je pense qu’on partage la même vision: offrir un programme de première classe et développer des joueurs locaux», a ajouté celui qui a déjà évolué à titre de joueur et entraîneur des JC’s de Bouctouche.

Le président de la Ligue de hockey junior des Maritimes, Troy Dumville, a fait savoir que c’était un bon changement pour le circuit.

Durant la saison régulière, l’équipe disputera 26 parties à domicile au Centre J.K. Irving. L’amphithéâtre peut accueillir 1185 personnes assises, soit 2200 spectateurs en ajoutant les places debout.

La gérante de l’équipe senior des JC’s de Bouctouche, Ginette Doiron, était sur place pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle formation. Elle était accompagnée du président des JC’s, Mike McFadden.

Ils voient cette annonce d’un bon œil pour assurer la relève de l’équipe senior.

Le député provincial de Kent-Sud, Benoît Bourque, a lui aussi salué la nouvelle organisation. Il s’est dit prêt à lui donner l’appui nécessaire.

Au total, 12 équipes évoluent au sein de la Ligue de hockey junior des Maritimes: six au Nouveau-Brunswick, cinq en Nouvelle-Écosse et une à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’équipe de Bouctouche évoluera dans la division Nord avec le Blizzard d’Edmundston, les Tigres de Campbellton, les Rapides de Grand-Sault, les Timberwolves de Miramichi et les Red Wings de Fredericton.

Le président de la ligue, Troy Dumville, a précisé que les Western Capitals de Summerside, dans l’Île-du-Prince-Édouard, feront dorénavant partie de la division Sud, avec les équipes de la Nouvelle-Écosse.