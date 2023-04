225 coureurs sont attendus au 15 km de Grande-Digue

Chaque année depuis 2006, le 15 km de Grande-Digue lance de belle façon la saison de course à pied au Nouveau-Brunswick. Non pas qu’il ne se passe rien dans les quatre premiers mois de l’année, mais cette populaire épreuve du comté de Kent est la première qui attire habituellement un bon lot de coureurs élites.

Si la pause de deux ans causée par la pandémie a semblé rendre l’événement un peu moins attirant pour l’élite à la reprise des activités l’an dernier, il n’en reste pas moins que quelques excellents coureurs seront sur la ligne de départ, samedi.

Chez les hommes, Jean-Marc Doiron va encore une fois figurer parmi les favoris, lui qui n’a jamais fait pire que 57min35 en 13 participations au 15 km de Grande-Digue. Il est d’ailleurs le champion en titre grâce à un chrono de 53min33.

Un temps plus que modeste qui s’explique par le fait que Doiron se relevait d’une vilaine grippe, plus précisément de la COVID-19, et que la météo n’a pas été très coopérative.

«Mon objectif cette année est de briser la barre des 50 minutes, dit-il. J’ai eu des entraînements récemment qui me font croire que je suis capable de le faire. J’ai fait quelques changements dans ma façon de m’entraîner ces derniers mois. Ainsi, je m’accorde des petites pauses après un gros entraînement afin de laisser du temps à mon corps de récupérer.»

Doiron est bien conscient qu’un chrono sous la barre des 50 minutes serait une première pour lui à Grande-Digue. Son record personnel à l’événement est de 50min36, ce qu’il a réalisé en 2013. Ses récents entraînements et le fait qu’un certain Alex Neuffer sera de la partie.

«Quand j’ai su que Neuffer allait être là, j’ai tout de suite compris que ce ne serait pas moi qui allait gagner, affirme Doiron en riant. Neuffer devrait normalement flirter avec les 48 minutes. Ce que j’espère c’est qu’il ne parte pas en flèche et me laisse loin derrière dès le départ. J’aimerais pouvoir le suivre un certain temps. Ce serait pour moi le meilleur scénario.»

Notons que Neuffer a pris part au 15 km de Grande-Digue à une seule reprise, soit en 2019. Il avait pris le deuxième échelon en 51min12, à moins d’une minute du vainqueur Lee Wesselius en 50min32.

Parmi les coureurs qui devraient normalement briser la barre des 60 minutes, on retrouve Mathieu Hébert, Luc Gallant, Jacob Halloran, Paul Gallant, Nikolay Ryabkov, Timmy Basque, Colin McQuade et Justin Young.

Chez les dames, la championne en titre Mary Bartlett aura beaucoup de mal à conserver la couronne. La vétérane âgée aujourd’hui de 54 ans avait d’ailleurs causé la surprise en triomphant en 1h03min34.

Cette année, Sacha Hourihan, Anouk Doiron, ainsi que les sœurs Rochelle Johnston et Suzanne Myers, ont toutes le potentiel pour flirter avec la barre des 60 minutes et traverser en tête la ligne d’arrivée.

Le directeur de la course Kris Dupuis dit s’attendre à une belle journée ensoleillée pour la course de samedi.

«Actuellement, la météo annoncée pour samedi est un beau 9 degrés avec un beau soleil et un faible vent d’environ 10 km/h. Ça va faire toute une différence avec l’année passée. Nous avons eu de la pluie, de la neige, du froid et des gros vents. Les coureurs ont vécu l’enfer. Ç’a été les pires conditions que nous ayons eu depuis les débuts du 15 km de Grande-Digue en 2006», affirme-t-il.

Plus de 225 coureurs sont attendus pour samedi, ce qui se veut une petite amélioration après les 188 participants de 2022. En plus de l’épreuve reine de 15 km, les participants peuvent aussi s’inscrire dans le 15 km marche et le 5 km course.

Les bourses qui seront remises aux vainqueurs, tant chez les hommes que chez les femmes, sont de 125$ pour la première place, 100$ pour le deuxième échelon et 75$ pour la troisième position.

Les participants ont jusqu’à minuit, jeudi, pour s’inscrire.

Les records du 15 km sont la propriété de Matt McNeil (46min55) et Colleen Wilson (56min24) depuis 2016. Un boni de 100$ sera d’ailleurs en jeu pour celui ou celle qui parviendra à battre le record masculin ou féminin.

Le départ du 15 km sera donné à 9h30. Les départs pour la marche de 15 km et la course de 5 km auront respectivement lieu à 8h30 et 9h50.