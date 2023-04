Cinq Acadiens au Championnat canadien de parahockey

Pour la première fois de l’histoire de la province, le Nouveau-Brunswick aura son équipe au Championnat canadien de parahockey. Cinq Acadiens auront d’ailleurs l’honneur de faire partie de cette formation historique, dont le défenseur de l’équipe nationale Jacob LeBlanc (Moncton). Les quatre autres sont l’arrière Bernard Lapointe (Saint-Léonard), ainsi que les attaquants Marc LeBlanc (Beresford), Rémi Ouellette (Haute-Aboujagane) et Jordan Léger (Cap-Pelé).

L’entraîneur-chef d’Équipe NB, Shawn Lucas, parle d’un moment important pour le développement de ce sport méconnu en sol néo-brunswickois.

«Nous espérons que ça va permettre de faire grandir ce sport. Pour cette première participation, malgré notre peu d’expérience sur la scène nationale, nous visons un top-5. Notre défensive devrait être notre grande force et je crois que nous allons avoir un club difficile à affronter. Pour cette première année, nous avons obtenu la permission d’avoir des joueurs de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, mais je m’attends à ce que la Nouvelle-Écosse ait sa propre équipe à son tour d’ici deux ans», révèle Lucas, qui a joué plusieurs années au parahockey à l’époque où il vivait en Alberta.

«Jacob sera évidemment mon pilier en défensive et je l’ai d’ailleurs choisi comme capitaine malgré son jeune âge. Rémi devrait être notre meilleur élément à l’attaque. Il possède un très gros potentiel. Il cogne déjà à la porte de l’équipe nationale», ajoute Lucas, qui occupe également le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine.

Outre le Nouveau-Brunswick, le tournoi regroupe les provinces du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Le tournoi aura lieu du 18 au 21 mai au Complexe Gilles-Chabot de Boucherville.

«De faire partie de cette première équipe dans l’histoire de la province, c’est quelque chose dont je suis fier», affirme le jeune attaquant Rémi Ouellette, que nos lecteurs ont découvert aux Jeux d’été du Canada de Niagara, en août, alors qu’il a obtenu deux cinquième positions aux lancers du poids et du disque para.

«Notre objectif est de jouer dimanche matin, ce qui voudrait dire que nous ferions partie de la ronde des médailles. L’Ontario, le Québec et l’Alberta sont les trois puissances, mais c’est pas mal ouvert pour la quatrième place. L’équipe à battre pour la quatrième place, selon moi, c’est la Colonie-Britannique. À ce tournoi, nous allons nous démarquer grâce à notre vitesse et notre relance», souligne l’athlète de 17 ans, qui compte bien continuer de pratiquer le paraathlétisme en parallèle.

Les autres membres d’Équipe NB sont les gardiens Ryan Cashin (Lincoln) et Eddy Durand (Eastern Passage, N.-É.), les défenseurs Kaleb Spellman (Sussex), Eric Payne (Baxters Corner) et Jacqueline Langford (Fredericton), de même que les attaquants Darcy Richardson (Fredericton), Shane Dunnett (Fredericton), Aidan Godin (Charlottetown, Î.-P.-É.), Hadley Frittenburg (Timberlea, N.-É.), Logan Munden (Fall River, N.-É.) et Jeisheng Boutillier (Pine Grove, N.-É.).

À noter que Hadley Frittenburg fait partie de l’équipe nationale féminine. Bernard Lapointe et Shane Dunnett seront les adjoints du capitaine Jacob LeBlanc.

Shawn Lucas, lui, pourra compter sur l’aide des entraîneurs adjoints Jérémie Gauthier (Botsford Parrish) et Mark Langford (Fredericton). Amanda Reichelt (Moncton) est la gérante de l’équipe. Les autres membres du club sont le gestionnaire de l’équipement Caleb Cormier (Cap-Pelé), le président Brad Mundle (Moncton) et Ethan Lucas (Moncton).

Un vétéran âgé de 58 ans!

Marc LeBlanc, de l’équpe de parahockey du Nouveau-Brunswick.

À 58 ans, Marc LeBlanc sera le joueur le plus âgé de la formation néo-brunswickoise. Ce grand sportif de Beresford n’en fait pas trop de cas, juste content qu’il est d’avoir l’opportunité de représenter encore une fois la province sur la scène nationale.

«C’est plaisant d’être toujours en mesure de suivre et de compétitionner avec les plus jeunes, dit-il. Il faut dire que je n’ai jamais arrêté de prendre soin de mon corps. Je m’entraîne chaque jour et je fais attention à bien manger.»

S’il pratique le parahockey depuis maintenant huit ans, Marc LeBlanc possède plus de 50 années d’expérience dans ce sport qu’il adore particulièrement.

«J’ai joué au hockey avec mes jambes jusqu’à la veille de mon accident d’auto en 1999 qui m’a laissé paraplégique, raconte-t-il. J’ai toujours pratiqué plusieurs sports. Avant l’accident, j’ai aussi fait de l’athlétisme et du soccer. J’ai même fait partie de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. J’étais un coureur.»

«Après mon accident, j’ai voulu continuer à faire du sport alors je me suis adapté à ma nouvelle situation. J’ai alors commencé à faire du basketball en fauteuil roulant et de la course sur route en fauteuil roulant. J’ai depuis commencé le parahockey, en plus de faire beaucoup de vélo et de fond l’hiver. J’ai d’ailleurs représenté le Nouveau-Brunswick en paraski de fond en 2011 à Halifax. Shane Dunnett, qui est mon coéquipier en parahockey, faisait partie de l’équipe de ski de fond en 2011», se rappelle LeBlanc.