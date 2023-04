Kelsey Tessier ajoute un autre championnat à sa collection

Kelsey Tessier est un gagnant depuis sa naissance.

Après plusieurs titres provinciaux dans le hockey mineur, le joueur de centre a remporté la coupe Memorial avec les Remparts de Québec en 2006 (à Moncton).

Le patineur de 33 ans a poursuivi sur cette lancée en Europe, remportant des titres en Suède (2013-2014) et en Autriche (en 2018-2019).

Il vient de compléter un beau tour du chapeau avec le championnat de la Ligue Magnus, en France, avec les Dragons de Rouen.

Le joueur acadien a connu toute une saison 2022-2023, terminant au troisième rang des marqueurs de son équipe en saison régulière (avec une fiche de 28-29=57 en 44 rencontres).

Tessier formait un trio redoutable en compagnie du Letton Rolands Vigners et du Français Loïc Lamperrier.

«Nous avons eu une très bonne année ensemble. On a eu beaucoup de plaisir», avance celui qui est né à Fredericton, mais qui a grandi à Dieppe.

Les Dragons ont bien mérité leur titre puisqu’ils tiraient de l’arrière 0-2 dans la série, avant de remporter quatre parties de suite face aux Brûleurs de loups de Grenoble.

«Le hockey a été très intense. Ce sont deux équipes de très haut niveau et la série a été très physique. Chaque match a été chaudement disputé», précise-t-il.

Cette conquête de la Coupe Magnus, il l’a célébré avec son épouse Linda et ses deux enfants, Luna (5 ans) et Arlo (3 ans).

«Il ne me reste pas beaucoup de saisons à jouer. Plus je vieillis, plus j’apprécie chaque championnat. C’est pour remporter ces titres qu’on joue au hockey. J’ai donc vécu de très beaux moments avec ma famille», mentionne celui qui a terminé sa carrière junior avec les Wildcats de Moncton en 2009-2010.

Plusieurs anciens de la LHJMQ évoluent à Rouen, donc Christophe Boivin (Titan d’Acadie-Bathurst), Alexandre Mallet (Huskies de Rouyn-Noranda et Océanic de Rimouski) et François Beauchemin (Foreurs de Val-D’Or, Océanic de Rimouski et Islanders de Charlottetown).

Le numéro 90 des Dragons réalise que le beau voyage tire à sa fin.

«Je pense que Rouen sera ma dernière équipe avant de prendre ma retraite. C’est une ville que j’aime beaucoup et toute ma famille aussi. Les enfants peuvent aller à l’école en français et mon épouse possède sa propre entreprise», souligne-t-il.

«Je peux dire que nous sommes vraiment heureux ici et on ne se voit pas vraiment aller vivre ailleurs.»

Mais avant de tirer sa révérence, Kelsey Tessier veut ajouter un autre titre à son imposante collection.

«Je veux gagner une autre coupe la saison prochaine. Je veux continuer à jouer un rôle de leader dans l’équipe. Je peux apporter de l’attaque, mais je suis aussi bon pour les mises en jeu et très fiable dans le territoire défensif», affirme-t-il.

«Je ne sais pas encore combien d’années j’aimerais jouer avant de me retirer. Ça va dépendre comment le corps va répondre.»

Mais une chose est certaine: la famille Tessier va revenir en Acadie quand Kelsey accrochera ses patins.