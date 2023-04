Les Koyotes reviennent bredouilles de Liverpool

Les Koyotes de Kent n’ont malheureusement pas été en mesure de ramener la coupe Don-Johnson dans leurs bagages. Considérés comme les grands favoris avant que ne s’amorce le Championnat de hockey junior B de l’Atlantique, les champions en titre ont vu leur aventure se terminer en demi-finale face aux Bulldogs d’Antigonish, samedi, au Queen’s Place Emera Centre de Liverpool.

Le tournoi avait pourtant bien débuté pour les Koyotes avec deux victoires consécutives dès la première journée. Un gain de 5 à 4 contre les Stars de Bay Roberts, puis un triomphe de 4 à 1 devant les Privateers de Liverpool.

Malheureusement pour les hommes de Mario Cormier, tout s’est écroulé par la suite.

Il y a d’abord eu cette défaite de 4 à 3 en fusillade, jeudi, face aux Bulldogs d’Antigonish. Vendredi, ils ont trébuché 4 à 1 contre les Vipers de Kensington. Enfin, samedi, ils ont encore une fois baissé pavillon devant les Bulldogs en demi-finale, cette fois-ci par la marque de 6 à 2.

Mario Cormier n’a pas cherché d’excuse et il a donné tout le crédit aux Bulldogs.

«Ils ont été en mesure d’exécuter des jeux et pas nous. Nous avons pourtant dominé la partie (44 lancers contre 33), mais nous n’avons pas su profiter de nos chances. Les Bulldogs, eux, ont été opportunistes», affirme l’entraîneur-chef des Koyotes.

«Nous avons quand même connu une saison exceptionnelle et nous serons encore compétitifs la saison prochaine», ajoute Cormier.

Le pilote des Koyotes a raison de qualifier la dernière campagne d’exceptionnelle. En comptant les séries éliminatoires et les matchs de la coupe Don-Johnson, les Koyotes ont remporté 33 de leurs 39 parties.

«C’est dur sur le moral de perdre comme ça parce que j’aurais aimé terminer ma carrière junior avec un autre championnat, indique le vétéran Alex Basque. Mais je suis tout de même fier de ce que nous avons accompli.»

Le défenseur Julien LeBlanc est lui aussi d’avis qu’il ne faut pas laisser les trois dernières parties du tournoi résumer la saison du club.

«Nous avons seulement oublié de faire les petits détails dans les dernières parties, dit-il. En demi-finale, leur gardien (Adam Tkasz) a été très bon. C’est juste dommage que ça se termine comme ça parce que je crois que nous avions une meilleure équipe que l’an dernier.»

C’est aussi le sentiment d’un autre vétéran, Alex Ferguson.

«Nous avons dominé chacune de nos parties, estime l’attaquant de Bouctouche, dont les grands-parents sont originaires de Tracadie. Nous nous sommes cependant éloignés un peu de notre style de jeu habituel. Nous avons été bons dans ce tournoi, mais nous aurions pu être bien meilleurs.»

«Je crois que nous allons en tirer une leçon et que nous allons revenir encore plus forts la saison prochaine. Je suis convaincu que nous allons récupérer la coupe Don-Johnson. Nous allons aller à Terre-Neuve-Labrador le printemps prochain et nous allons gagner», promet Ferguson.

Le gardien Olivier Dallaire croit de son côté que les deux parties dès le premier jour ont joué un peu contre les Koyotes.

«L’équipe était fatiguée après la première journée et ça n’a pas aidé. Et puis les autres clubs voulaient vraiment nous battre. Ils étaient très motivés contre nous. Malgré tout, je demeure convaincu que nous avions la meilleure équipe du tournoi», affirme Dallaire.

En bref… Certains joueurs des Koyotes pourraient fort bien se présenter au camp d’entraînement de la nouvelle équipe junior A à Bouctouche. Le gardien Olivier Dallaire est l’un d’eux. De leur côté, Julien LeBlanc et Alex Ferguson ont bien l’intention de revenir avec les Koyotes. «Je viens de connaître deux belles années avec les Koyotes et c’est mon intention de rester fidèle à cette équipe», mentionne LeBlanc. «Les Koyotes, c’est une famille, confie Ferguson. Nous sommes tous des francophones qui sont là l’un pour l’autre. Nous nous aimons comme des frères. Nous sommes toujours contents de se voir»… Alex Basque pourrait fort bien retourner avec les Alpines de Tracadie au niveau senior. Il y avait disputé une saison en 2019-2020 alors qu’il était âgé de 18 ans… Les Koyotes tiendront leur banque de fin de saison ce vendredi à 19h à l’aréna de Cocagne. Le public est invité à y assister…