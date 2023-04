Luc Gallant devance Jean-Marc Doiron par 46 secondes à Grande-Digue

Treize ans après que Jen Nicholson soit parvenue à triompher chez les dames, l’Acadien de Wellington Luc Gallant est devenu samedi matin le premier homme de l’Île-du-Prince-Édouard à franchir en premier la ligne d’arrivée au 15 km de Grande-Digue.

Gallant s’est même permis de briser la barre des 50 minutes par deux petites secondes avec un chrono de 49min58.

Le Prince-Édouardien de 22 ans a devancé le champion en titre Jean-Marc Doiron, de Moncton, qui n’a pas réussi son objectif de courir l’épreuve en moins de 50 minutes. Doiron a complété sa course en 50min44, soit huit secondes de plus que sa marque personnelle à Grande-Digue qui est de 50min36 réalisée en 2013.

«J’avais ce chrono (50 minutes) en tête en me présentant ici, avoue Gallant. Mais en vérité, je suis surtout venu ici pour gagner sans trop me concentrer sur le temps. Alex Cyr, qui vient du même coin que moi, m’a d’ailleurs envoyé un texto après la course pour me dire que je suis le premier garçon de l’île à gagner ici.»

«C’est pas mal beau ici avec l’océan et les drapeaux acadiens qu’on peut voir un peu partout. C’est spécial», confie Gallant qui a bien l’intention de revenir défendre son titre l’an prochain.

«C’est déjà inscrit dans mon calendrier», assure-t-il.

Au niveau stratégique, Gallant dit avoir couru les premiers kilomètres en compagnie de Jean-Marc Doiron avant de prendre une plus sérieuse avance.

«Nous nous sommes suivis pour les six premiers kilomètres et comme je me sentais bien j’ai décidé de courir seul. Ça ne me dérange pas de courir seul, je suis habitué. Je m’entraîne pas mal tout le temps seul», dit-il.

Bon prince, Doiron confirme que le jeune insulaire était plus fort samedi.

«J’ai tout donné et c’est même passé proche que je puisse courir sous les 50 minutes, affirme le coureur de Moncton. J’y ai même cru jusqu’au dernier kilomètre que j’allais y arriver. Du 12e au 14e kilomètre, tu montes jusqu’à la maison où Joël (Bourgeois) a grandi, puis ça descend. Je me sentais bien et je gardais confiance.»

«Au 12e kilomètre j’ai cru qu’il (Gallant) allait ralentir et que je pourrais le rattraper, mais non. J’ai cru aussi que je serais capable de garder le rythme, mais non là non plus. Je me suis trompé», mentionne-t-il en riant.

C’est le Néo-Écossais de Halifax Jacob Halloran qui a pris le troisième échelon en 51min52.

Le top-5 est complété du Dieppois Paul Gallant (53min37) et de Mathieu Hébert (53min44), de Moncton.

Au total, 15 coureurs ont réussi à courir les 15 km en moins de 60 minutes, dont la nouvelle championne de l’épreuve Anouk Doiron en 59min50 (lire autre texte).

Les autres hommes qui sont parvenus à compléter la course en moins d’une heure sont Stephen Anderson (54min24), de Fredericton, Michael Rogers (55min36), de Charlottetown, le jeune de 20 ans Yannick Dupuis (56min15), de Notre-Dame-de-Kent, Timmy Basque (56min15), de Shippagan, Justin Young (56min22), de Fredericton, Glenn Myers (57min31), de Moncton, Colin McQuade (58min26), de Riverview, Stephen Handel (58min45), de Dieppe, et Vincent Légère (59min35), lui aussi de Dieppe.

À noter également la 27e position au classement du septuagénaire Raymond Caissie, de Richibucto Village, qui a complété la distance en 1h07min48. Un chrono plutôt impressionnant pour un bonhomme âgé de 75 ans.

Au niveau local, Édouard Bourque, a été le premier coureur de Grande-Digue a complété la course en 1h10min56, bon pour la 32e position au classement général.

Dans le 5 km, Danny Jardine, de Moncton, a triomphé en 18min11. Roy Clavette (21min12), d’Oromocto, et Simon Sewell (23min59), de Moncton, complètent le podium masculin.

En bref… Avant cette victoire de Luc Gallant, les meilleurs classements pour les coureurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont été les deuxièmes positions d’Alex Neufer (51min12) en 2018, d’Alex Cyr (48min40) en 2016 et de Stanley Chaisson (51min49) en 2007. Tyler Read (56min44), 5e en 2019, et Alex Cyr (49min14), 5e en 2015, sont les deux seuls autres top-5 enregistrés par un coureur de l’ÎPÉ à Grande-Digue. Chez les dames, Jen Nicholson a non seulement triomphé en 2010 (58min25), mais elle a aussi terminé en deuxième place en 2009 (59min09)… Luc Gallant est un ancien médaillé d’or des Jeux de l’Acadie dans l’épreuve de 2000m en 2015. Il a d’ailleurs pris part à cinq finales. Outre l’athlétisme, les spectateurs ont aussi pu le voir à l’œuvre au soccer et au volleyball… Deux-cents deux participants ont pris part à l’une des trois épreuves au programme, dont 135 à la course de 15 km…

Jean-Marc Doiron, de Moncton, est venu bien prêt de briser la barrière des 50 minutes. Il a finalement pris le deuxième échelon en 50min44. – Gracieuseté: Serge Babineau Le Néo-Écossais Jacob Halloran, troisième chez les hommes. – Gracieuseté: Serge Babineau À sa septième participation au 15 km de Grande-Digue, Anouk Doiron, de Moncton, a finalement réussi à s’imposer chez les dames. – Gracieuseté: Serge Babineau La Dieppoise Sophie Black, troisième chez les dames. – Gracieuseté: Serge Babineau Rochelle Johnston, de Moncton, deuxième chez les dames. – Gracieuseté: Serge Babineau Luc Gallant est devenu le premier coureur masculin de l’Île-du-Prince-Édouard à remporter le 15 km de Grande-Digue, samedi. – Gracieuseté: Serge Babineau

Un premier triomphe pour Anouk Doiron

Petit à petit. Voilà qui résume assez bien la progression d’Anouk Doiron au 15 km de Grande-Digue. Dix-huitième femme à l’arrivée lors de sa première participation en 2011, elle avait ensuite récolté une 16e position en 2012, la 12e en 2013, la 9e en 2014, la 8e en 2016 et enfin le 3e échelon en 2018. Samedi, nous avons eu droit à son premier sacre en 59min50.

Un tel chrono, de son propre aveu, Anouk Doiron ignorait qu’elle en était capable. Ou du moins qu’elle y parviendrait aussi tôt dans la saison.

«Je suis vraiment contente d’avoir brisé l’heure, révèle-t-elle. Des gens m’ont demandé avant la course si je croyais possible de courir en moins d’heure et je leur ai dit que je ne pouvais pas viser ça. Pour y arriver, il faut que tu cours le kilomètre à un rythme de quatre minutes. Moi, je n’avais même jamais réussi à courir un 10 km à un tel rythme.»

Ce qu’il faut savoir c’est qu’à l’instar de son conjoint Jean-Marc Doiron, deuxième chez les hommes, Anouk Doiron a effectué quelques changements dans sa façon de s’entraîner. Ainsi, elle s’accorde des pauses de huit à 10 jours après un gros entraînement afin de laisser le temps nécessaire à son corps de récupérer. À l’évidence, la formule fonctionne pour elle.

Elle croit également que le fait qu’elle ait décidé de ne pas courir de marathon en 2023 a joué un grand rôle. Elle dit avoir plus d’énergie.

«J’ai décidé de ne pas faire de marathon afin de me concentrer sur des courses de 10 km. Mon objectif est de baisser mes chronos. Je veux courir pour la première fois un 10 km en moins de 40 minutes. Ça fait plus de 10 ans que je tente de le faire», confie-t-elle.

Samedi, elle a eu la confirmation qu’elle était capable d’y arriver.

«Quand j’ai franchi le 10e kilomètre, j’ai regardé ma montre et j’ai réalisé que je l’avais fait en 39min30. Ça ne compte pas vraiment pour mon record personnel, mais j’étais vraiment contente. J’ai même fait une petite célébration en courant», lance-t-elle en riant.

Anouk Doiron n’a d’ailleurs laissé aucune chance dès le départ à ses principales rivales.

«Je suis partie rapidement. Je tenais à commencer la course à un bon rythme. Je me suis surprise moi-même de voir à quel point ç’a bien été. Vraiment, ç’a été une belle journée», mentionne-t-elle.

Doiron a coiffé au fil d’arrivée Rochelle Johnston (1h02min04), de Moncton, Sophie Black (1h03min06), de Dieppe, Suzanne Myers (1h03min44), de Moncton, et le championne en titre Mary Bartlett (1h03min57), de Fredericton.

Sara Young (1h08min32), de Fredericton, et Sarah Quintin (1h08min54), de Dieppe, sont les deux seules autres femmes qui sont parvenues à courir les 15 km en moins de 70 minutes.

À noter toutefois l’excellent chrono de la sexagénaire de Bathurst Nathalie Boivin en 1h13min59.

Dans la course de 5 km, la victoire est allée à Martine Parent, de Moncton, qui a rallié la distance en 21min01.

Guylaine Bourque (25min34), de Moncton, et Nancy Krac (27min16), de Woodbridge, en Ontario, complètent le podium.

Dans l’épreuve de 15 km marche, Isabelle Bourque, de Grande-Digue, a été la plus rapide, hommes y compris, avec un temps de 1h51min13.

En bref… Anouk Doiron est devenue du même coup samed la première femme âgée de 20 à 29 ans à compléter le 15 km de Grande-Digue en moins de 60 minutes. Carol-Ann MacDonald détenait l’ancienne marque de 1h01min53 depuis 2016. Toutefois, plusieurs trentenaires et quadragénaires y sont arrivées au fil des années, ainsi qu’une jeune Geneviève Lalonde en 2008, alors âgée de seulement 16 ans…