Hockey: les Aigles Bleus sur le point d’ajouter cinq recrues

L’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton devraient confirmer sous peu l’ajout de cinq joueurs en vue de la prochaine campagne. Si l’attaquant du Blizzard d’Edmundston Alex Arsenault a déjà fait savoir qu’il était l’une des nouvelles recrues, il faut également s’attendre à l’arrivée d’un gardien, d’un défenseur et de deux autres avants.

Le directeur général du Bleu et Or, Luc Michaud, croit qu’une première annonce pourrait se faire d’ici vendredi. Arsenault sera évidemment l’un des joueurs qui seront légitimés.

«Nous aimons beaucoup la vitesse et le sens du jeu d’Alex, affirme Michaud. C’est un joueur combatif et constant. Nous devrions aussi pouvoir annoncer bientôt l’arrivée d’un marqueur. Les partisans vont l’aimer.»

Selon Luc Michaud, outre Arsenault, un autre hockeyeur acadien issu du junior A sera ajouté à l’équipe. Il n’a pas voulu vendre la mèche, mais on peut aisément imaginer que ça va se jouer entre Jérémy Duguay et Patrick LeBlanc, du Blizzard, ou encore Yannic Bastarache, des Rapides de Grand-Sault.

Les trois autres nouveaux Aigles Bleus proviendront vraisemblablement de la LHJMQ.

«Notre plan cette année c’est d’avoir un groupe de 27 joueurs. Nous voulons entre autres greffer quelques joueurs de rôle à l’équipe. Pas nécessairement des gars qui vont jouer tous les matchs, mais qui seront en mesure de prendre la relève si des joueurs réguliers se blessent», mentionne Luc Michaud.

Ce dernier a par ailleurs confié que l’organisation a tenté de convaincre Cole Cormier de faire le saut à l’U de M. Le fils de l’entraîneur-chef Derek Cormier a finalement décidé d’accepter l’offre du HC de Lugano dans la Ligue nationale de la Suisse.

«J’ai cru jusqu’à ce que l’annonce soit faite que Cole allait venir jouer pour nous, admet Michaud. En même temps, je peux comprendre sa décision. C’est une belle occasion qui s’est présentée et il l’a saisie. Je lui souhaite tout le succès possible. Ceci dit, la porte est toujours ouverte.»

Luc Michaud estime par ailleurs que les nouvelles acquisitions devraient permettre à l’équipe de progresser.

«Nous sommes confiants de pouvoir faire un autre pas en ’avant la saison prochaine, dit-il. Nous avons 22 gars qui seront de retour et plusieurs d’entre eux ont maintenant deux saisons d’expérience dans la ligue. Derek a lui aussi pu se familiariser davantage avec la ligue. Nous croyons définitivement pouvoir connaître une meilleure saison.»

Les Aigles Bleus ont terminé la saison 2022-2023 en sixième place avec un dossier de 11 victoires, 17 revers et deux défaites en prolongation ou fusillade. Une fois en séries, après avoir surpris les Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard en trois duels grâce à un gain en deuxième prolongation dans le match ultime, les Aigles Bleus ont subi l’élimination en quatre parties en demi-finale face aux éventuels champions canadiens, les Reds de UNB.

En bref… Seulement trois membres des Aigles Bleus ont terminé leur séjour universitaire, soit le gardien Étienne Montpetit, le défenseur Olivier Desjardins et l’attaquant et capitaine Vincent Deslauriers… Il n’est pas impossible que Derek Cormier puisse compter sur un autre adjoint qui viendrait s’ajouter à l’équipe d’entraîneurs qui comprend déjà Ricky Jacob et Adrien Lemay… Comme Francesco Lapenna et Thomas Couture ont respectivement confirmé qu’ils se joignaient aux universités d’Ottawa et Acadia, le nouveau gardien des Aigles Bleus se trouve probablement parmi ces cinq portiers qui viennent de terminer leur carrière junior, soit Olivier Adam, Antoine Coulombe, Charles-Antoine Lavallée, Jakob Robillard et Kevyn Brassard…