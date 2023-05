Parahockey: Jacob LeBlanc vit des moments inspirants

À seulement 20 ans, Jacob LeBlanc a déjà accumulé un lot d’expériences que bon nombre d’athlètes ne pourront vivre leur vie durant. Rien que dans la dernière semaine, le parahockeyeur de Moncton a pris part au Défi sportif AlterGo à Montréal et s’est vu coiffé du titre de capitaine d’Équipe Nouveau-Brunswick en vue du Championnat canadien qui aura lieu dans un peu plus de deux semaines à Boucherville. Et d’ici quelques jours, il devrait normalement apprendre sa sélection pour les Mondiaux prévus une semaine plus tard en Saskatchewan.

Joint lundi matin, alors qu’il attendait l’avion devant le ramener à la maison, Jacob LeBlanc avait le goût de jaser. Il en avait long à dire sur plein de sujets.

À commencer par le Défi sportif AlterGo, le plus gros événement multisport annuel au Canada.

Au menu de cette compétition qui s’est terminée dimanche, on retrouvait, entre autres, du boccia, de l’athlétisme, du baseball, de la gymnastique rythmique, du hockey balle, du soccer, de la natation, du basketball en fauteuil roulant et bien sûr du hockey. Rien que des athlètes paras et ils étaient plus de 7000 pour cette 40e présentation.

LeBlanc n’en était d’ailleurs pas à sa première expérience à l’événement.

Pour tout dire, LeBlanc y était déjà pour un camp d’entraînement avec l’équipe nationale de parahockey. Les dirigeants du club, dans le but de lui donner l’occasion de jouer un brin plus, l’ont invité à faire partie de l’équipe de développement qui a affronté ses homologues des États-Unis dans une série de trois matchs à l’aréna Howie-Morenz.

«Nous n’avons pas pu gagner une seule partie, mais nous avons quand même grandi de cette expérience, dit-il. Pour une raison que j’ignore, nous avons de la difficulté contre les États-Unis ces dernières années dans les parties impliquant les équipes de développement.»

LeBlanc espère en avoir assez montré pendant le camp d’entraînement et lors des trois matchs contre les Américains qu’il mérite sa place aux Mondiaux.

«Ce n’est pas encore confirmé, mais je devrais l’apprendre bientôt. Je vais te dire, je commence à stresser avec ça. Non, en fait je suis plutôt anxieux. J’ai hâte de savoir», dit-il en riant.

Il précise qu’ils sont en tout 29 joueurs à faire partie de l’équipe nationale et que les plus jeunes, comme lui, font également partie du programme de développement. Notons que LeBlanc compte déjà de l’expérience sur la scène internationale puisqu’il a représenté le Canada l’an dernier à la Coupe internationale qui s’est tenue à Ostrava, en Tchéquie.

De sa nomination comme capitaine d’Équipe Nouveau-Brunswick, LeBlanc s’en dit très honoré.

«C’est quand même spécial d’être capitaine d’une équipe qui compte des gars dans la cinquantaine, lance-t-il en riant. Mais en même temps, je me souviens d’avoir représenté la Nouvelle-Écosse aux Championnats canadiens de 2017 et que j’en étais aussi le capitaine. Je n’avais pourtant que 14 ans à ce moment-là. Je veux être un capitaine qui sera fier de porter le chandail de sa province.»

Le fait qu’il soit capitaine de la première équipe de l’histoire de la province à un événement national est surtout ce qui le touche le plus.

«C’est un grand moment pour le parahockey du Nouveau-Brunswick. C’est pourquoi c’est un si grand honneur. Depuis que je suis tout jeune que je rêve de représenter ma province dans ce sport. Je sais aussi que les mécènes ont déjà manifesté leur intérêt pour nous aider à payer les dépenses. C’est très encourageant. Ça part de loin tout ça. C’est ma mère (Cynthia Légère) qui a été la première à parler de créer une équipe provinciale. Ça fait déjà plusieurs années. Qu’est-ce qu’une mère ne ferait pas par amour pour son fils», raconte le sympathique athlète.

LeBlanc espère que cette première va convaincre d’autres jeunes avec un handicap physique à tenter leur chance dans le parahockey.

«J’espère que chaque joueur dans l’équipe va en inspirer d’autres à venir essayer ce sport. Parce que nous avons aussi des joueurs de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, je crois que ça va aider à faire avancer notre sport dans chacune de ces provinces. Et comme l’a dit Shawn Lucas (entraîneur-chef d’Équipe Nouveau-Brunswick), je suis pas mal certain que la Nouvelle-Écosse aura elle aussi son équipe provinciale d’ici deux ans», révèle-t-il.

En bref… Le Championnat canadien aura lieu du 18 au 21 mai au Complexe Gilles-Chabot de Boucherville, en banlieue de Montréal. Outre le Nouveau-Brunswick, on retrouvera également les provinces du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique… Les Mondiaux, eux, suivront du 28 mai au 4 juin au Events Centre de Moose Jaw, en Saskatchewan. Seront présents: la Tchéquie, la Corée, l’Italie, la Chine, l’Allemagne, la Norvège, les États-Unis et le Canada…

Le N.-B. pourrait causer une surprise

Jacob LeBlanc n’irait pas jusqu’à parier sa dernière chemise, mais il est tout de même convaincu que le Nouveau-Brunswick pourrait causer la surprise au Championnat canadien et se tailler une place dans le top-4.

«Individuellement, nous ne sommes pas encore au même niveau que certaines provinces, mais si nous travaillons en groupe, nous pouvons surprendre. En tant qu’équipe, je crois que nous sommes prêts à faire face à l’adversité. Et si jamais nous n’obtenons pas les résultats escomptés, ce ne sera pas la fin du monde. Le plus important c’est de tout donner. Si nous travaillons fort, nous allons en sortir grandis», affirme le numéro 20.

Utilisé normalement comme attaquant au sein de l’équipe nationale, c’est comme défenseur que LeBlanc sera utilisé avec Équipe Nouveau-Brunswick.

«Je ne sais pas encore quel style de jeu il (Shawn Lucas, l’entraîneur-chef) veut que je joue, mais je suis prêt à faire ce qu’il me demandera. Je me vois un peu comme un homme à tout faire dans cette équipe. S’il veut que je me porte à l’attaque pour compter des buts, c’est ce que je vais faire. S’il veut que je me concentre plutôt sur la défensive, il n’y a pas de problème. Et s’il veut que j’aille plaquer un adversaire pour donner du momentum, je vais y aller aussi», confie-t-il avec humour.

Par ailleurs, à l’instar de Shawn Lucas, LeBlanc voit son jeune coéquipier Rémi Ouellette (17 ans), de Haute-Aboujagane, évoluer un jour au sein de l’équipe nationale.

«Ça ne fait aucun doute dans ma tête que Rémi va venir me rejoindre pas trop long dans l’équipe nationale. Je crois même que s’il le veut vraiment, il peut le faire d’ici deux ans. Il a les habiletés pour atteindre cet objectif. Il a un bon instinct offensif, il possède un bon lancer et il compense sa petite taille par son ardeur au jeu», mentionne LeBlanc, qui s’est même permis de taquiner un peu son coéquipier Marc LeBlanc à la fin de l’entrevue.

«C’est incroyable qu’il soit capable de jouer comme il le fait à 58 ans. Moi, à cet âge-là, ça fera sûrement longtemps que je ne jouerai plus. J’espère que ma carrière en parahockey va être longue et riche, mais à un moment donné je vais probablement me tanner. Marc, il est inspirant», termine-t-il.