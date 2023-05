Alex Arsenault est emballé de se joindre aux Aigles Bleus

En attendant le nouveau défenseur qui sera annoncé dans les prochains jours, l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a confirmé mardi l’arrivée d’Alex Arsenault. Pour le jeune Acadien de Saint-Charles, mis à part ses rares visites au Centre Avenir avec les clubs adverses afin d’y affronter les Wildcats, ce sera l’occasion d’enfin jouer dans son coin de pays après une absence de six ans.

Arsenault, qui vient de connaître une excellente saison avec le Blizzard d’Edmundston (26-55=81) dans la Ligue junior des Maritimes, rêve des Aigles Bleus depuis son adolescence.

«Ça fait longtemps que je rêve de jouer pour cette équipe, affirme l’attaquant de 20 ans. Depuis ma deuxième année bantam (M15) à Dieppe, j’ai joué ailleurs que dans la région. Ma famille et mes amis vont pouvoir venir me voir jouer plus souvent.»

Arsenault, qui est étudiant au baccalauréat en éducation, s’est fixé des objectifs modestes pour sa première campagne.

«Les Aigles Bleus ont 22 joueurs qui seront de retour, alors je suis conscient que je devrai faire ma place. Mon objectif pour ma première année est de convaincre (l’entraîneur) Derek (Cormier) de me faire jouer tous les matchs. La marche peut être haute entre le junior et le hockey universitaire. Je vais désormais jouer contre des hommes qui ont jusqu’à 25 ans. C’est une grosse différence avec le junior», confie-t-il avec justesse.

L’entraîneur Cormier ne semble pas trop inquiet quant au potentiel de sa recrue.

«Alex est le genre de joueur que tout entraîneur aime diriger. C’est un joueur discipliné qui joue de la bonne façon des deux côtés de la patinoire. Un club a toujours besoin de joueurs qui ont une bonne éthique de travail comme Alex. Sa vitesse et son sens du jeu sont ses principales qualités, mais il a aussi un talent offensif qui n’a peut-être pas été exploité assez dans la LHJMQ. D’ailleurs, j’étais convaincu qu’il allait jouer comme 20 ans dans le junior majeur», révèle Cormier.

Sans dévoiler entièrement son jeu, on devine que Derek Cormier a déjà une certaine idée de l’utilisation qu’il compte faire du hockeyeur de 5 pieds 9 pouces et 161 livres.

Ainsi, il le voit très bien dans un avenir plus ou moins rapproché jouer un rôle important en infériorité numérique. Il croit aussi qu’Arsenault a le potentiel de jouer un jour un rôle offensif dans le hockey universitaire.

«Nous voulons avoir un bon club à Moncton. Et pour ça, il te faut un excellent top-6 ainsi que des gars dans les deux derniers trios qui, au besoin, seront en mesure de jouer un rôle offensif en cas de blessures (à des joueurs-clés). Nous savons qu’Alex est très bon en infériorité numérique. Et dans le hockey universitaire, les unités spéciales sont très importantes», indique Cormier.

En bref… Alex Arsenault a disputé 103 matchs dans la LHJMQ avec le Drakkar de Baie-Comeau et les Huskies de Rouyn-Noranda. Il a complété son parcours dans la LHJMQ avec 16 buts et 27 passes pour 43 points… Arsenault connaît déjà plusieurs joueurs dans l’équipe du Bleu et Or. Ainsi, Nathaël Roy a été son coéquipier à Baie-Comeau, alors qu’Olivier-Luc Haché, Charles-Édouard Drouin et Édouard St-Laurent ont joué avec lui à Rouyn-Noranda. C’est sans oublier qu’il connaît aussi un peu les autres Acadiens du club, soit William Basque, Jérémie Jacob, Denis Tower, Mika Cyr et Maxime Boudreau…

«Nous allons avoir un bon club»

Derek Cormier dit ne pas avoir vu le temps passé depuis sa nomination à la barre des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en juillet.

«Ç’a tellement passé vite, dit-il en riant. Pendant la saison, je ne voyais même pas passer les lundis et les mardis d’une semaine à l’autre. J’ai vraiment adoré ma première saison.»

Cormier s’attend à voir son équipe connaître une meilleure saison en 2023-2024. Il croit que son club est capable de jouer aussi bien que lors des dernières séries éliminatoires, où le Bleu et Or est même parvenu à gagner un match contre les Reds de UNB en demi-finale.

«Avec les nouveaux joueurs qui vont s’ajouter, nous allons avoir un bon club. Il y a un gros défenseur qui sera confirmé d’ici vendredi, sinon au début de la semaine prochaine au plus tard. Le gars vient de connaître de bonnes séries éliminatoires. Il y a aussi un vrai marqueur qui s’en vient», dit-il.

Quand l’auteur de ces lignes lui signale que les rumeurs voulaient il n’y a pas si longtemps que ce soit son fils Cole qui rejoigne les rangs du club, Derek Cormier laisse échapper un petit rire.

«Oui, je sais. Mais Cole a obtenu une belle occasion de Lugano qu’il ne pouvait pas refuser. Il a toujours rêvé de jouer professionnel», s’est-il contenté de répondre au sujet de son aîné qui évoluera la saison prochaine dans la Ligue nationale de Suisse, où le paternel à lui-même disputé 11 saisons.

Avec le départ d’Étienne Montpetit, il faut également s’attendre à ce qu’un nouveau gardien élite fasse son entrée chez les Aigles Bleus, ne serait-ce que pour faire compétition avec Félix-Anthony Éthier.