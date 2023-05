Jacob Steinman rêve de devenir pilote d’avion

Si vous demandez à un joueur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec ce qu’il veut faire dans la vie, il y a de fortes chances pour qu’il veut réponde qu’il veut gagner sa vie avec le hockey. Si vous êtes chanceux, vous en trouverez peut-être quelques-uns qui vont vous dire que leurs études sont importantes. Jacob Steinman, lui, sait exactement vers quoi il se dirige: dans la cabine de pilotage d’un avion de ligne.

«C’est quelque chose que j’adore depuis que je suis tout petit. Aussi loin que je puisse me souvenir, j’ai toujours adoré jouer avec des avions, prendre l’avion et j’ai toujours eu derrière la tête de devenir pilote un jour», explique le gardien numéro 1 des Wildcats.

«Quand j’ai vu que j’avais la chance de commencer à étudier dans ce domaine tout en jouant au hockey, j’ai sauté sur l’occasion.»

S’il ne se souvient pas de la première fois qu’il a posé les pieds dans un avion, celui qui a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ avoue s’éclater chaque fois qu’il s’envole.

«C’est quelque chose qui m’a toujours fasciné. Je suis un véritable passionné de tout ce qui touche à l’aviation. C’est un sentiment incroyable de se retrouver au-dessus des nuages. On se sent complètement libre quand on est dans le ciel. C’est encore plus incroyable de se retrouver dans la cabine de pilotage.»

Le jeune homme de 18 ans réalise qu’il s’agit d’une profession avec beaucoup de pression sur les épaules.

Il s’empêche de préciser que le hockey junior majeur se veut une bonne préparation à ce niveau.

«C’est vrai, mais quand on sait ce qu’on fait, on est confiant que tout se passera bien. Le plus difficile dans le processus, ce sont les décollages et les atterrissages. Pour ce qui est des cours, il faut tout apprendre sur la météorologie et des choses comme ça, ce qui n’est pas facile non plus.»

La première année du cours de pilotage se passe au sol et comprend tous les aspects théoriques et techniques.

Steinman devrait se retrouver aux commandes d’un avion pour la première fois cet été, lorsqu’il retournera chez lui, à Toronto.

«Je suis très reconnaissant du fait que la LHJMQ et les Wildcats me permettent de suivre mes cours tout en jouant au hockey. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire les deux simultannément.»

Il aura besoin de 45 heures de vol pour obtenir son brevet de pilote.

Il tentera ensuite de décrocher son brevet de pilote de ligne.

«Je veux d’abord voir jusqu’où je peux aller avec le hockey. Mais l’aviation sera toujours présente, peu importe ce qui arrivera.»

L’homme masqué ontarien croit posséder les qualités requises pour devenir un bon pilote.

«Vous devez être à l’aise avec les gens, être confiant et juste être une bonne personne en général.»

Quand on demande à l’entraîneur Daniel Lacroix s’il monterait à bord d’un avion piloté par Jacob Steinman, il n’a aucune hésitation.

Mais avec un petit bémol.

«La réponse est oui. Mais ça va dépendre du nombre d’heures de vol qu’ il a derrière la cravate! Je vais lui laisser terminer sa formation, on verra après», rigole-t-il.

«C’est un jeune qui a des qualités humaines exceptionnelles. C’est une bonne personne et c’est quelqu’un de très minutieux. Il travaille fort et il fait toujours très attention aux détails», souligne-t-il, plus sérieusement.

«C’est aussi quelqu’un qui analyse beaucoup et qui veut s’améliorer constamment.»

L’entraîneur salue le dévouement et la passion de son gardien vedette.

«J’ai joué au niveau professionnel avec des gars qui prenaient leur licence de pilote, mais c’est surprenant de voir un jeune de cet âge faire la même chose. C’est la première fois que je vois ça.»