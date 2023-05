La décision de la BCHL continue d’inquiéter

La décision de la Ligue junior de la Colombie-Britannique (BCHL) de quitter Hockey Canada n’a pas fini de faire parler. Après David Hinkley mardi, c’est au tour de Mario Pouliot de prédire le départ éventuel de d’autres circuits junior A.

Il y a 24 heures, David Hinkley, qui cumule à la fois les fonctions de directeur général, gouverneur et propriétaire de la nouvelle équipe de Bouctouche, a révélé dans nos pages qu’il avait le sentiment que le départ de la BCHL n’était qu’un début et que d’autres ligues vont suivre son exemple.

Mercredi, Mario Pouliot a sensiblement dit les mêmes choses, mais avec plus de détails. Notons que Pouliot est l’entraîneur-chef des Pontiacs de Bonnyville, dans la Ligue junior de l’Alberta, le circuit voisin de la BCHL.

«Le départ de la BCHL va avoir un impact partout», révèle le double gagnant des coupes du Président et Memorial aux printemps de 2018 et 2019 avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Huskies de Rouyn-Noranda

«C’est clair que les gens vont suivre de près comment ça va se passer au cours de la prochaine saison et que si ça fonctionne, d’autres ligues vont emprunter le même chemin. C’est ce qui va arriver si le modèle d’affaire de la BCHL se veut un succès», dit-il.

Mario Pouliot croit également que les effets vont se faire sentir plus rapidement qu’on ne le croit.

«Par exemple, même si elle faisait ses affaires depuis deux ans à l’extérieur de la CJHL, les équipes de notre ligue réalisaient encore des transactions avec la BCHL. C’était des transactions qui n’impliquaient que de l’argent, mais c’était quand même des transactions», raconte Pouliot.

«Désormais, comme tous les joueurs à travers le pays sont des agents libres à leurs yeux, plus rien ne les oblige à faire des échanges. Si un joueur de notre club intéresse une équipe de leur ligue, elle n’a qu’à approcher notre joueur et s’il accepte ça se termine là. Leurs clubs n’ont pas besoin de demander la permission, ni d’attendre des papiers de libération. Ils vont pouvoir prendre nos joueurs gratuitement. Pour nous, ça va être merci et bonsoir. Tout le pays va devenir pour eux une belle banque d’agents libres. Alors c’est évident que c’est inquiétant», explique l’homme de hockey de 59 ans.

Mario Pouliot est d’avis que les 132 équipes faisant partie des neuf autres ligues junior A au pays devront se montrer plus créatives que jamais pour retenir leurs joueurs.

Pouliot croit également que les formations M18 du Canada pourraient également en souffrir.

«Comme il n’y aura plus de barrière pour les empêcher d’aller puiser ailleurs, les équipes de la BCHL n’auront plus à inventer des fausses adresses pour attirer les plus jeunes, comme Penticton l’a fait par exemple avec Bradly Nadeau. Ils vont être encore plus agressifs pour attirer les meilleurs joueurs de 17 ans qui souhaitent jouer un jour dans la NCAA. Les meilleurs n’auront plus besoin d’elle dans les écoles privées (prep schools)», prévient Mario Pouliot.

Ce dernier termine l’entrevue en disant qu’il ne croit pas un instant que la BCHL a mal calculé le dossier des officiels qui sont tous chapeautés par Hockey Canada. Il estime que le circuit «hors-là-loi» a déjà des solutions à tous les problèmes envisageables.

«La BCHL est une très bonne ligue de hockey et ça fait quelques années qu’ils préparent ça. C’est évident selon moi qu’ils ont pensé à tout», ajoute-t-il.

Peu d’impact sur la LHJMQ

Le hockey junior majeur pourrait-il souffrir lui aussi de la décision de la BCHL de couper les ponts avec Hockey Canada?

Les directeurs généraux Sylvain Couturier, des Eagles du Cap-Breton, et Jean-François Grégoire, du Drakkar de Baie-Comeau, sont d’avis que les répercussions seront probablement minimes.

«Ça va peut-être affecter quelques organisations, croit Grégoire. En même temps, la BCHL donne une option de plus à un jeune joueur qui veut attendre une année supplémentaire avant de décider de venir jouer junior majeur ou pas.»

«Il y a peut-être des chances que nous perdions plus des bons jeunes joueurs, mais je n’ai pas vraiment de réponse là-dessus, mentionne pour sa part Couturier, qui ne croit également pas que le niveau de jeu de la BCHL va se comparer sous peu aux trois circuits junior majeur du pays (LHJMQ, OHL, WHL).

«Ça demeure une ligue junior A, dit-il. Je ne veux rien enlever à Bradly Nadeau qui a récolté plus de 100 points cette saison avec Penticton et qui est un très bon joueur de hockey. Mais est-ce qu’il aurait été capable d’obtenir 64 points comme l’a fait Cam Squires avec notre équipe dans la dernière saison? Peut-être, mais j’en doute. »

«Et en passant, je me demande ce qui va se passer pour le jeune Nadeau avec les programmes nationaux. Est-ce que Hockey Canada va vouloir l’inviter au camp des moins de 20 ans? J’ai hâte de voir», mentionne Sylvain Couturier.