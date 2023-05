Hockey universitaire: un arrière robuste se joint aux Aigles Bleues

On peut maintenant mettre un nom sur le nouveau défenseur de l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Il se nomme Marc-Antoine Mercier, il provient de l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau et il est grand, gros, robuste et fiable.

Mercier, un Québécois de 6 pieds 4 pouces et 197 livres, vient de compléter sa troisième et dernière campagne dans la LHJMQ, toutes avec le Drakkar. En 169 rencontres, séries éliminatoires incluses, Mercier a compilé trois buts et 30 passes pour 33 points.

Le directeur général du Bleu et Or Luc Michaud est d’avis que l’équipe vient de mettre la main sur un solide arrière pour les prochaines saisons.

«Nous sommes allés chercher Marc-Antoine pour ce qu’il peut nous apporter en zone défensive, dit-il. C’est un grand défenseur qui joue un jeu physique, qui est solide dans sa zone et qui excelle dans les sorties de zone. C’est un joueur qui joue avec calme et qui pourra nous donner de grosses minutes de jeu.»

«C’est clair qu’il va devenir un élément important pour notre équipe. Il faut juste lui donner le temps de s’acclimater», révèle Luc Michaud.

Le d.g. des Aigles Bleus ajoute que Marc-Antoine Mercier et l’attaquant Alex Arsenault, confirmé plus tôt cette semaine, ont en commun d’être des joueurs de caractère.

«Nous voulons développer une certaine identité à notre club, une culture axée sur le travail, mentionne-t-il. Évidemment, le talent est important, mais ça te prend aussi des gars pour aller à la guerre. Ça te prend des joueurs qui seront là pour leurs coéquipiers. Désormais, quand nous approchons des joueurs pour venir jouer ici, nous plaçons beaucoup d’attention sur la force de caractère.»

Les Aigles Bleus pourraient par ailleurs procéder à l’annonce d’un troisième nouveau venu dès la semaine prochaine. Il se pourrait bien que ce soit un gardien.

«Il nous reste deux attaquants, dont un marqueur qui va évoluer dans notre top-6, et un gardien à ajouter. Ce n’est pas évident de remplacer un gars comme Étienne Montpetit devant le filet. Étienne a été la pierre angulaire de notre équipe dans les dernières saisons. Il figurait sans aucun doute parmi les trois meilleurs portiers de notre ligue», confie Luc Michaud.

Il a malheureusement été impossible de rejoindre Marc-Antoine Mercier.

En bref… Marc-Antoine Mercier deviendra le deuxième hockeyeur originaire de Forestville, au Québec, à jouer du hockey de haut niveau pour une formation du Nouveau-Brunswick. Le premier est le légendaire Marc Roy, qui a évolué pendant plusieurs saisons avec les Tigres de Campbellton au niveau senior. Roy habite d’ailleurs toujours à Campbellton… Mercier a été repêché en quatrième ronde (56e au total) en 2018 par les Cataractes de Shawinigan. Il a cependant été échangé au Drakkar contre un choix de sixième tour, sans avoir disputé une seule partie dans la ville de l’électricité… Mercier est considéré comme un excellent étudiant, lui qui était le candidat du Drakkar pour le prix Gervais-Munger remis au joueur qui concilie le mieux son sport et ses études dans la LHJMQ…