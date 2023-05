Mikaël Fontaine effectuera un retour aux sources avec le Poséidon

Des cinq joueurs qui ont déjà été confirmés pour la saison inaugurale du Poséidon de la Péninsule acadienne, dans la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick, Mikaël Fontaine est sans aucun doute le moins connu du groupe. La raison est fort simple, l’Acadien de Caraquet a disputé les six dernières saisons en sol québécois.

C’est donc un retour aux sources pour l’ailier droit de 20 ans.

«J’ai joué tout mon hockey mineur ici jusqu’au pee-wee AAA, puis je suis parti à 14 ans pour explorer d’autres choses à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, raconte l’athlète de 6 pieds et 195 livres. Je me suis donc retrouvé à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, où j’ai joué avec les Sphinx dans les niveaux M15, M17 et M18. Ensuite, j’ai été joué pour les Dynamiques du cégep de Sainte-Foy dans la Ligue collégiale.»

«Mon séjour au Québec m’a non seulement permis de jouer dans un niveau de jeu plus élevé que le hockey scolaire néo-brunswickois, mais ça m’a aussi donné l’occasion d’apprendre d’autres systèmes de jeu», souligne-t-il.

Comme Mikaël Fontaine est maintenant trop âgé pour le hockey collégial, catégorie qui s’adresse aux joueurs de moins de 20 ans, un appel du directeur général et entraîneur-chef du Poséidon, Léonce David, lui a donné le goût de retourner chez ses parents à Caraquet.

«Quand Léonce m’a appelé pour me parler du Poséidon, j’étais très content d’apprendre que le hockey junior revenait dans la Péninsule acadienne. Léonce m’a offert de jouer pour lui et je dois t’avouer que je n’ai pas réfléchi longtemps avant de dire oui. Ça me tentait vraiment de revenir jouer ici avec mes amis.»

Fontaine, qui projette d’entamer des études universitaires en architecture, va d’abord s’offrir une année sabbatique afin de faire un stage auprès d’une maison d’architectes dans la Péninsule acadienne, question de s’assurer que c’est vraiment ce qu’il veut dans la vie. Sinon, il va jouer au hockey junior B.

Il soutient pratiquer un style de jeu qui va rapidement plaire aux amateurs de hockey.

«Je suis avant tout un attaquant défensif, mais je possède quand même un bon coup de patin et un bon lancer. Mon jeu physique est une autre de mes qualités. J’aime donner des mises en échec et travailler dans les coins de patinoire. Je suis un joueur d’énergie», dit-il.

«J’espère être en mesure de devenir un joueur dominant dans la Ligue junior B. Je veux aussi aider mon club à terminer au sommet du classement», poursuit Fontaine.

En bref… Mikaël Fontaine rêve de jouer un jour pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton… Le d.g. Léonce David a par ailleurs fait savoir que l’attaquant Alexis Landry, d’Anse-Bleue, qui évoluait la saison dernière avec les Rivermen de Kings County, sur l’Île-du-Prince-Édouard, sera présent au camp d’entraînement du Poséidon. David tente également d’obtenir la libération de deux joueurs originaires de Caraquet, Guillaume Mallais et Marc-Antoine Duguay, qui font actuellement partie de l’organisation du Vito’s de Moncton… L’attaquant Cédric St-Pierre, des Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, a lui aussi confirmé sa présence au camp d’entraînement. St-Pierre vient de connaître une saison de 130 points (59-71) en 48 parties avec les Bisons…