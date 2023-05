Bumrun: Kamylle Frenette triomphe à Halifax

Kamylle Frenette est en grande forme et elle en a fourni un bel exemple, dimanche matin, au Bumrun de Halifax. La Dieppoise a remporté l’épreuve de 5 km en 19min39. Pour tout dire, seul le vainqueur chez les hommes, le Néo-Écossais Matthieu Martin, est parvenu à la devancer au fil d’arrivée en 18min50.

La triathlète acadienne, qui habite depuis quelques années à Halifax, lançait ainsi sa saison sportive.

«Comme la compétition est à seulement deux minutes de la maison, j’ai pensé venir me dégourdir les jambes, affirme la jeune femme. C’était aussi une belle occasion pour venir voir les gens.»

Frenette poursuivra maintenant sa préparation en vue de la Coupe du monde de paratriathlon de Besançon, en France, qui aura lieu le 17 juin.

Si les points accumulés à Besançon ne compteront pas pour une éventuelle participation aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, les quatre courses suivantes le seront toutefois.

Dans l’ordre, son menu estival comprend le paratriathlon de Montréal (8 juillet), l’épreuve de Coupe du monde de Long Beach, en Californie (14-15 juillet), les essais paralympiques de Paris (17 au 20 août) et les Championnats mondiaux (23 septembre) qui seront présentés Pontevedra, en Espagne. Sinon, elle devrait prendre part à quelques compétitions ici et là dans les Maritimes.

«Je me sens très bien, confie-t-elle. J’ai toujours aimé m’entraîner, mais là on dirait que j’aime encore plus ça ces temps-ci. Ces derniers mois, j’ai beaucoup travaillé sur mon vélo. La course et la nage ont toujours été mes forces, alors j’ai décidé de travailler sur mon vélo. C’est l’épreuve où je peux espérer faire mieux pour m’aider dans mon temps final.»

«Mon objectif à long terme est évidemment d’obtenir ma qualification pour les Jeux paralympiques, mais d’ici là je veux surtout continuer de progresser», ajoute celle qui a pris le quatrième échelon aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.

Rappelons qu’elle a mis la main sur une médaille de bronze aux Mondiaux de 2022.

Pour en revenir au Bumrun de Halifax, c’est son père Michel Frenette qui a pris la troisième position en 21min45. Le Néo-Écossais Ronnie May (22min16), alors que sa compatriote Neleh Vigneau Sargent (23min31) et la Torontoise Janice Treasure (24min45) ont pris les deuxième et troisième places chez les dames.