Mercier se sent prêt pour le hockey universitaire

Calme, responsable dans son territoire et aimant le jeu physique. Voilà qui décrit assez bien le nouveau défenseur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton Marc-Antoine Mercier.

À 6 pieds 4 pouces et 197 livres, il est évident que le Québécois de Forestville possède le gabarit pour tenir son bout dans les coins de patinoire. Le directeur général Luc Michaud voit d’ailleurs un bel avenir dans le hockey universitaire pour celui qui va souffler ses 21 bougies dans un peu plus de deux semaines.

«Mon jeu défensif et mon jeu physique sont mes deux grandes forces, dit-il. Je me sens prêt pour jouer à ce niveau, d’autant plus que ma grandeur et ma grosseur devraient m’aider.»

Ce n’est pas d’hier que le Bleu et Or courtise Mercier. En mars dernier, il a même profité de la visite du Drakkar à Moncton pour visiter les installations de l’U de M.

«J’ai aimé ma première visite, mentionne-t-il. J’ai ensuite continué de parler avec Luc (Michaud). Et c’est sûr que connaître déjà quelques gars dans le vestiaire m’a aidé à prendre une décision.»

Ses amis dans le vestiaire ont pour noms Alex Arsenault, Nathaël Roy et Charles-Édouard Drouin.

En 169 matchs dans la LHJMQ, séries éliminatoires incluses, l’ex-arrière du Drakkar de Baie-Comeau a compilé trois buts et 30 passes pour 33 points.

Le récipiendaire de la bourse Gervais-Munger pour le Drakkar a été un choix de quatrième tour (56e au total) des Cataractes de Shawinigan en 2018. Il n’a toutefois jamais endossé l’uniforme des Cataractes qui l’ont échangé au Drakkar contre un choix de sixième ronde.

Notons que les Aigles Bleus devraient procéder au cours des prochains jours à l’arrivée d’un nouveau gardien qui viendra composer un duo avec Félix-Anthony Éthier. Tout indique que l’heureux élu est Olivier Adam, du Phoenix de Sherbrooke.