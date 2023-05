Mondiaux ITU: Arseneau 8e en Espagne

Marc Arseneau a fort bien entamé sa saison 2023 en allant chercher la huitième place chez les triathlètes âgés de 55 à 59 ans, dimanche, aux Championnats mondiaux ITU de longue distance présentés à Marbella, en Espagne.

L’Acadien de Bathurst, qui célébrera ses 55 ans dans moins d’un mois, était d’ailleurs très content de sa performance.

«C’est mon meilleur classement aux Mondiaux, affirme-t-il. Tu n’entendras pas souvenir un triathlète dire ça, mais les conditions étaient excellentes pour moi. Il y avait de grosses vagues pour la nage et c’était venteux pour le vélo. La nage et le vélo sont mes forces et plus les conditions sont difficiles et plus ça m’avantage. La mer a commencé à s’agiter très rapidement pour la nage et comme les vagues étaient assez grosses ça m’a avantagé. Quant à ma performance au vélo, ça n’aurait pas pu être mieux.»

À l’opposé, la course sur route a toujours représenté son talon d’Achille. Premier au classement dans son groupe d’âge après la transition du vélo, Arseneau a ensuite chuté au huitième rang en raison d’une 18e place dans la course sur route.

«C’est toujours difficile de bien performer au printemps pour un Canadien», lance-t-il en riant.

Arseneau a complété les 3 km de nage en 49min04 (3e), les 120 km de vélo en et 3h19min48 (2e) et les 30 km de course à pied en 2h32min56 (18e), pour un temps cumulatif de 6h49min03.

C’est l’Italien Paolo Massarenti qui a triomphé en 6h24min37. Le Britannique Pete Eggleston (6h25min32) et le Danois Preben Jacobsen (6h37min12) complètent le podium.