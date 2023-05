Les Aigles Bleus se sont trouvé un gardien numéro 1

Avant même que la dernière campagne ne débute, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton avaient dressé une courte liste de quelques gardiens qu’ils voyaient dans leur soupe pour remplacer le portier de dernière année Étienne Montpetit. Le choix est maintenant fait et c’est vers Olivier Adam que s’est tourné le Bleu et Or.

Le gardien de 6 pieds 3 pouces et 176 livres, qui va célébrer ses 21 ans le 20 mai, s’amène en Acadie doté d’une solide réputation.

«C’était l’un des quelques gardiens que nous avions ciblé, affirme le directeur général Luc Michaud. Nous aimons sa progression et nous croyons qu’il va continuer de se développer pour devenir encore meilleur.»

«Nous adorons son gabarit, ainsi que le fait qu’il se déplace bien et qu’il possède une bonne technique. Il devrait avoir une belle carrière universitaire», confie Michaud.

«Il s’en vient ici pour être notre gardien numéro 1, assure le d.g. des Aigles Bleus. Toutefois, ça peut vite changer dans le hockey d’aujourd’hui. On le voit dans les présentes séries de la Ligue nationale et c’est encore plus vrai dans le hockey universitaire dû au fait que la saison comprend peu de matchs. Dans le hockey, il y a un proverbe qui dit qu’un gardien demeure le numéro 1 tant et aussi longtemps qu’il ne devient pas le numéro 2.»

En après-midi, lundi, Olivier Adam s’est dit content de rejoindre l’organisation du Bleu et Or.

«D’autres universités m’ont approché, mais la décision de rejoindre les Aigles Bleus n’a vraiment pas été difficile. J’ai aimé mes discussions avec Luc et le personnel d’entraîneurs. Je trouve aussi qu’ils ont une belle gang de joueurs, en plus d’avoir un bon programme», révèle celui qui a porté les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand, du Drakkar de Baie-Comeau et jusqu’à dimanche soir du Phoenix de Sherbrooke.

«Je sais que Montpetit était considéré comme le meilleur gardien du hockey universitaire, mais je ne veux surtout pas me mettre de pression à ce sujet. Je veux juste bien performer, aider mon club et continuer de m’améliorer», indique Olivier Adam.

En 140 rencontres de saison régulière dans la LHJMQ, Adam a triomphé à 68 reprises tout en présentant une moyenne de buts alloués de 2,97 et un taux d’arrêts de ,905. Il a de plus gagné à 11 reprises ainsi que maintenu une moyenne de 3,00 et un taux d’efficacité de ,902 en 19 duels éliminatoires.

Le nouveau portier de l’U de M n’arrive pas en territoire inconnu puisqu’il connaît déjà fort bien six joueurs de l’équipe, avec qui il a eu la chance de jouer dans le hockey mineur ou encore dans la LHJMQ. Il s’agit des défenseurs Jacob Dion, Yan-Félix Lapointe et Marc-Antoine Mercier, des attaquants Alexandre Couture et Rémy Anglehart et du gardien Félix-Anthony Éthier.

Concernant l’élimination du Phoenix en six duels devant les Mooseheads de Halifax, alors qu’Adam et ses coéquipiers ont laissé échapper une avance de 2-0 dans la série avant de perdre les quatre matchs suivants, le gardien n’a pas caché sa déception.

«Tous les gars étaient très déçus après la partie. Nous avions de grands objectifs. On ne se cachera pas, Mathis Rousseau a été impénétrable devant le filet des Mooseheads. Il nous a même blanchi deux fois et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Nous avons même obtenu plus de 40 lancers, dimanche. Il a bien choisi son moment pour jouer le meilleur hockey de sa carrière», raconte Olivier Adam.

Les Aigles Bleus n’ont maintenant plus que deux attaquants à confirmer et ils pourraient être annoncés plus tard cette semaine.

On retrouve dans ce groupe un marqueur et un joueur de profondeur. Dans ce dernier cas, il s’agirait vraisemblablement d’un Acadien et les chances sont plus que bonnes que l’heureux élu soit Jérémy Duguay ou encore Yannic Bastarache.