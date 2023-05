Marathon de Fredericton: les records sont en danger

Bien que le soleil pourrait se montrer timide, le week-end concocté par les directeurs sportifs du 45e Marathon de Fredericton, Bruce MacFarlane et Christine Little, s’annonce pour le moins spectaculaire. Non seulement plus de 2000 participants sont attendus pour les deux journées de compétition, mais les records de l’épreuve reine de l’événement, tant chez les hommes que chez les dames, sont en danger.

Ainsi, le champion masculin des deux dernières années, le Prince-Édouardien Stanley Chaisson, tentera de briser pour une troisième fois de suite la marque du parcours.

Après avoir établi un nouveau record de 2h29min20 en 2021, le coureur de Charlottetown a fait encore mieux l’an dernier avec un chrono de 2h25min22.

Chez les dames, l’Américaine Sarah Mulcahy se veut une réelle menace pour la marque de 2h53min57 établie en 2014 par Paula Keating, de Miramichi.

Mulcahy, qui a réalisé un temps de 2h50min45 l’an dernier au Marathon de Boston, a même déjà enregistré un chrono de 2h44min28 en 2018 en Californie.

Par ailleurs, si seulement 10 coureurs sont parvenus à briser la barrière des trois heures en 2022, le nombre devra être revu à la hausse cette année.

Outre Chaisson et Mulcahy, on retrouve parmi les autres athlètes qui devraient logiquement courir en moins de trois heures les Néo-Brunswickois Evan Arsenault (Quispamsis), Mathieu Hébert (Moncton), Stephen Andersen (Fredericton) et Clayton Goodine (Richibucto Road), les Néo-Écossais Charles Douglas, Ian Doyle, Jarvis Googoo, Mitchell Firth et Joe Starr, le Prince-Édouardien Ryan Keliher, ainsi que les Ontarien Faizan Jamal et Dawn Van Engelen.

Le titre du demi-marathon devrait normalement se jouer entre le Prince-Édouardien Mark MacMillan et les Néo-Écossais Kevin Seely et Stephane Piccinin.

«Nous sommes très heureux du nombre d’inscriptions, affirme Bruce MacFarlane. Pourtant, la compétition est féroce avec le Marathon de Halifax (21 mai) et celui d’Ottawa (28 mai). Ça démontre que nos efforts dans la dernière année portent fruits. Nous avons beaucoup fait de promotion pour notre événement. Nous sommes même allés à Montréal, à Moncton, à Wolfville, en Nouvelle-Écosse et à Portland, dans l’État du Maine, pour parler de notre parcours.»

«Nous avons fait savoir aux coureurs que le Marathon de Fredericton est selon Running Magazine le meilleur endroit au Canada pour obtenir sa qualification pour le Marathon de Boston. Chaque année, environ 30% de nos participants au marathon se qualifient pour Boston. Notre parcours est plat et la seule côte se veut le viaduc», raconte le co-directeur sportif.

Bruce MacFarlane ajoute que le Marathon de Fredericton peut également se targuer du nombre élevé de femmes dans l’une des multiples courses du week-end.

«Soixante pour cent des personnes inscrites sont des femmes cette année, dit-il. Et de plus, 70% des inscriptions proviennent de l’extérieur de Fredericton. Nous en sommes très fiers. Nous avons même des inscriptions qui nous viennent d’aussi loin que l’Alaska.»

Exceptionnellement, le départ du marathon, du demi-marathon et du 10 km se feront en même temps au Queen Square situé dans le centre-ville, à environ un kilomètre du pont Westmorland. À noter que le marathon se veut aussi le Championnat provincial 2023.

La journée de samedi sera consacrée aux autres épreuves prévues au programme, soit le 1 km pour les enfants de 5 à 12 ans (départ 13h30), le 3 km (départ 11h) et le 5 km (départ 11h15).

Les inscriptions pour les trois épreuves de dimanche se terminent samedi après-midi.

En bref… Les bourses remises aux athlètes qui parviendront à briser le record du marathon, du demi-marathon et du 10 km ont été revues à la hausse. Ainsi, parce qu’il s’agit de la 45e édition de l’événement, les organisateurs ont pris la décision de bonifier d’un 45$ supplémentaire les bourses des six records. Les montants de 295$ (hommes) et de 545$ (femmes) sont en jeu pour le marathon. Pour le demi-marathon, ce sont des bourses de 220$ (hommes) et 195$ (femmes) qui sont en jeu en cas de nouveau record. Enfin, pour le 10 km, les bourses pour un nouveau record sont de 165$ (hommes) et 205$ (femmes). À noter que pour le marathon, les bourses sont normalement bonifiées de 25$ par année tant et aussi longtemps que le record n’est pas battu. Si une marque est améliorée comme ç’a été le cas l’an dernier chez les hommes, le montant de la bourse retourne à 250$. C’est d’ailleurs ce qui explique le montant plus élevé du côté féminin en raison de la durée du record de Paula Keating… Les marques du demi-marathon appartiennent à Lee Wesselius (1h08min07, 2019) et à Colleen Wilson (1h16min48, 2021), alors que les records du 10 km sont la propriété d’Alex Cyr (31min28, 2021) et de Shelley Doucet (35min57, 2018)…