Une équipe de volleyball du Nord-Ouest se distingue sur la scène nationale

Une équipe féminine de volleyball du Madawaska a grimpé sur la deuxième marche du podium lors des championnats nationaux de volleyball U14 qui ont eu lieu à Ottawa, le week-end dernier.

Les représentantes du programme de volleyball Mad-Vic ont fait un bout de chemin inespéré lors de ce tournoi pour finalement baisser pavillon face aux championnes provinciales de l’Ontario.

Pas moins de 88 équipes de partout au pays ont pris part à ce tournoi. Selon ce qu’explique l’entraîneur de la formation du Nord-Ouest, Danny Lebel, l’objectif était de remporter assez de manches pour gravir les échelons, demeurer en haut de tableau et ainsi avoir la chance de remporter les grands honneurs.

«Chaque fois que tu atteins une nouvelle étape, c’est toujours plus difficile, car tu te frottes aux meilleures équipes. On a réussi à se maintenir dans le premier tiers des équipes en raison de nos bonnes performances.»

L’équipe, composée de joueuses de Saint-Jacques, Saint-Basile et Sainte-Anne-de-Madawaska, avait obtenu son laissez-passer pour cette compétition en vertu de sa victoire au championnat provincial.

Celle qui était classée au 1er rang au Nouveau-Brunswick a dû se frotter à des équipes du Québec et de l’Ontario notamment.

«Ç’a été tout un parcours, car il a fallu battre l’équipe classée numéro 1 au Québec pour se faire une place en demi-finale. On a vaincu, par la suite, l’équipe numéro 2 de l’Ontario pour finalement se retrouver en finale contre l’équipe numéro 1 de l’Ontario», a raconté M. Lebel.

Selon l’entraîneur, un classement de la sorte représenterait une première pour une équipe du Nouveau-Brunswick à ce tournoi. Il avoue qu’il ne s’attendait pas nécessairement à ce sa troupe effectue un parcours aussi long, surtout que sa petite équipe d’Edmundston devait se frotter à des formations provenant de provinces plus populeuses.

«Mon but, c’était que l’on se rende dans les 16 premiers. Les résultats ont été au-delà de mes attentes (…) On était sur un nuage, car on vient d’une petite place au Nouveau-Brunswick et tu te mesures à des équipes qui jouent à Toronto.»

«On est presque devenu un phénomène. On a même eu des invitations de gens du Québec pour aller jouer dans des tournois l’année prochaine.»

Selon Danny Lebel, les joueuses de l’équipe ont développé une très bonne chimie au fil des années, ce qui a été un des éléments clés dans cette prestation aux championnats nationaux.

«Les filles qui font partie de ce groupe jouent ensemble depuis la quatrième année. Elles ont aussi été très solides défensivement.»

La formation a aussi peaufiné son jeu au cours de la saison en participant à des tournois de catégorie U15, mais sa prestation lors du championnat national a vraiment permis de mettre la cerise sur le gâteau.

«Ça termine la saison de club en beauté. C’est sûr que je vais avoir quelques filles qui vont rester au niveau scolaire et aussi pour essayer de se tailler une place pour les Jeux de l’Acadie.»

D’après l’entraîneur, l’équipe pourrait de nouveau tenter sa chance sur la scène nationale l’année prochaine, puisque son noyau de joueuses devrait demeurer somme toute intact.

«Il y aura peut-être des changements mineurs, car il faut toujours faire des sélections en début de saison, mais ça devrait être sensiblement le même groupe.»

Notons qu’une autre équipe du Nord-Ouest, composée de filles avec un peu moins d’expérience, a également pris part à ce tournoi. Elle a terminé au 52e rang.