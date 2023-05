Volleyball junior: deux écoles francophones couronnées

Deux écoles francophones sont parmi les cinq qui ont été couronnées en fin de semaine aux Championnats de volleyball junior (9e-10e année) de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick. Il s’agit des polyvalentes W.-A.-Losier de Tracadie et A.-J.-Savoie de Saint-Quentin, chaque fois du côté féminin.

Dans une finale présentée à l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent, les Bisons de W.-A.-Losier ont triomphé dans la division AA en trois manches face aux Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Deux autres écoles francophones ont pris part à ce rendez-vous regroupant les huit meilleures équipes AA de la province, soit les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche et les Corsaires de la polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard.

De leur côté, les Dragonnes de l’école A.-J.-Savoie l’ont emporté dans la division A.

Elles ont défait en finale les Cobras l’école régionale North & South Esk de Sunny Corner qui avaient pourtant l’avantage de jouer à la maison.

Les Dragonnes ont disposé des Cobras en trois manches de 25-23, 23-25 et 15-9.

Les Grizzlys de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick et les Cyclones de l’école Aux-Quatre-Vents de Dalhousie ont également pris part à ce championnat.

Dans la division AAA, toujours chez les filles, les Lions de l’école Leo Hayes High de Fredericton ont profité des encouragements de leurs partisans pour battre en finale les Rebelles de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst.

Les Olympiennes de l’école L’Odyssée de Moncton, les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton, les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe et les Républicaines de la polyvalente Cité des Jeux d’Edmundston étaient également de la partie.

Chez les garçons AAA, les Black Kats de l’école Fredericton High, fouettés qu’ils étaient de jouer devant leurs partisans, ont triomphé en finale des Lions de Leo Hayes en deux manches de 27-25 et 25-20.

Les Matadors de Mathieu-Martin et les Castors de l’école Sainte-Anne ont pour leur part baissé pavillon en demi-finale. Les Rebels de l’ÉSN et les Olympiens de L’Odyssée ont également pris part aux Championnats AAA.

Enfin, dans la division masculine AA, ce sont les Pulamoos de l’école Miramichi Valley High qui l’ont emporté en finale devant les Cavaliers de Clément-Cormier qui jouaient pourtant dans leur propre gymnase.

Les Pulamoos ont remporté la joute en deux manches de 25-22 et 25-17.

Les Vikings de l’école Marie-Esther de Shippagan ont eux aussi participé au tournoi.

Les Championnats provinciaux de volleyball senior (11e-12e année) seront pour leur part présentés les 27 et 28 mai à Fredericton dans les divisions AAA, AA et A. – AN