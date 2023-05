Hockey universitaire: Julie LeBlanc revient dans le giron des Aigles Bleues

L’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a annoncé cette semaine qu’elle compte maintenant une directrice des opérations hockey à temps partiel. Julie LeBlanc, enseignante à l’école Mathieu-Martin de Dieppe et ancienne porte-couleurs du Bleu et Or, travaillera à renforcer les liens de l’équipe avec la communauté.

Si la formation est complète pour la prochaine saison de hockey universitaire féminin, la direction des Aigles Bleues cache toujours son jeu à «une semaine ou deux» de l’annonce des dernières venues avec la formation acadienne. On préfère attendre pour ne pas porter ombrage à l’annonce du jour.

L’embauche de Julie LeBlanc permettra à Marc-André Côté de mieux se concentrer sur ses tâches d’entraîneur-chef.

«Je suis en poste depuis environ décembre, mais j’étais surtout en mode observation», explique Julie LeBlanc, dont les tâches de préparation pour la prochaine saison sont déjà accomplies.

Il faut préciser que ce sera une bien petite cuvée de recrues cette saison, comme seules deux joueuses – l’Albertaine Catherine Longchamp et la Québécoise Pascale Lebeau – ont tiré leurs révérences après la dernière saison.

Si nous n’avons pas pu apprendre l’identité des nouvelles joueuses, nous avons par contre appris que l’une d’entre elles est Acadienne.

«Je suis en communication directe avec l’entraîneur pour connaître les besoins pour la prochaine saison, explique la 2e capitaine de l’histoire des Aigles au sujet de ses nouvelles fonctions. Nous regardons où on veut s’enligner et ce que l’on peut faire pour approfondir ou agrandir le programme.»

«Nous voulons assurer une meilleure présence dans la communauté tout au long de l’année. Pendant la saison, les entraîneurs sont occupés avec l’équipe», résume-t-elle.

Elle sera également impliquée dans l’organisation des voyages de l’équipe, dans les collectes de fonds ou à promouvoir l’image de marque et les programmes dans la communauté.

«Je vais aussi assister au recrutement. C’est une autre paire d’yeux. C’est toujours dans le but d’aider l’équipe autant que je peux. Ça va être de communiquer régulièrement avec les entraîneurs et le personnel de soutien.»

Une pente à remonter

Questionnés à savoir si l’on peut s’attendre à voir l’équipe faire mieux que sa 6e place de l’an dernier, la direction des Aigles soutient que c’est une équipe bien plus mature qui amorcera le calendrier.

«La fiche après Noël était bonne, fait remarquer Julie LeBlanc. Les défaites subies n’ont pas été de grosses défaites. On a toujours bataillé. Avec une autre année de maturité, on vise à continuer notre cheminement.»

Même ton du côté de l’entraîneur Côté. Si on exclut les 12 premiers matchs (2-10), sa formation a joué du bon hockey, estime-t-il. «Nous avons terminé à 9 points de Dalhousie, mais ils n’ont que deux victoires de plus que nous à leur fiche. Ils ont été gratter des points que nous n’avons pas pu prendre. On a eu une bonne série contre Saint Mary’s. Je pense que les filles ont grandi là-dedans. Je pense qu’elles ont faim pour la prochaine saison. Je m’attends également à ce que les nouvelles fassent leur impact.»

Comme ancienne des Aigles, Julie LeBlanc réussira sans doute mieux que quiconque à convaincre les talents locaux de rester dans la région pour porter les couleurs des Aigles. Elle ne manque pas de souligner les avantages de jouer chez soi.

«Jouer pour les Aigles, c’est local. Il y a une partie d’appartenance. Il y a la partie francophone. Il y a une partie acadienne. C’est le fun quand tu vas jouer et il y a du monde que tu connais dans les estrades. Quand tu as une université et une équipe de calibre dans le coin, c’est une belle occasion de représenter sa communauté. Il y a plein d’avantages», explique LeBlanc.

«Dans la communauté du hockey féminin de la région, tout le monde connaît Julie. Elle sera un vrai atout pour le programme à plusieurs niveaux», estime Marc André Côté.