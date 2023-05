Noah Gibbs continue de rêver à la NCAA

Noah Gibbs poursuit lentement mais sûrement son petit bonhomme de chemin vers son objectif de jouer un jour dans la NCAA.

L’attaquant natif de Saint-Basile vient de connaître une bonne première saison avec les Jets de Janesville dans la Ligue Nord-Américaine (NAHL), un circuit junior Tiers II dans lequel on retrouve 29 équipes chevauchant 17 États américains.

En 57 rencontres, Gibbs a amassé 29 points, dont neuf buts. À noter que les Jets (23-28-9) ont pris le huitième et dernier échelon de la fort compétitive division Midwest et n’ont donc pas pris part aux éliminatoires.

«J’ai vraiment aimé ma saison, affirme celui qui va célébrer ses 19 ans le 27 mai. Ce que j’ai le plus aimé c’est le fait que nous pratiquions chaque jour et que nous avions accès à la patinoire à n’importe quelle heure.»

Ces nombreuses heures de glace ont évidemment permis à Noah Gibbs de travailler sur son jeu. Par exemple, le marchand de vitesse estime être encore plus rapide qu’il ne l’était.

«Dans le hockey, tu n’es jamais assez rapide, dit-il. J’ai également travaillé sur mon lancer. Mais ce que j’ai surtout amélioré, c’est ma vision du jeu. Au fil du temps, même si le jeu était plus rapide et que le temps de réaction était de plus en plus court, je voyais de mieux en mieux l’action devant moi.»

Si Gibbs n’aurait rien contre l’idée de revenir avec les Jets de Janesville la saison prochaine, il pourrait cependant changer d’équipe pour une quatrième année consécutive.

Il vient de recevoir des invitations de trois équipes de la USHL qui aimeraient le voir à leur camp de sélection à la fin du mois.

«Ces équipes ont contacté mon agent et ce dernier est justement en train de parler avec ces clubs pour connaître leurs intentions à mon endroit. Idéalement, on aimerait savoir où j’aurais le plus de chances de percer l’alignement», confie l’ailier gauche de 5 pieds 8 pouces et 175 livres.

D’ici là, il poursuivra son entraînement afin d’améliorer, entre autres, sa force physique. Plus tard cet été, il va également donner un coup de main dans le programme d’entraînement hors-glace The Next Level pour les jeunes de 10 à 16 ans à Edmundston. Lancé il y a quelques années par Claude Beaulieu, les hockeyeurs invités cette année sont Gibbs, Mika Cyr et Mathieu Pelletier.

Gibbs a été choix de 8e ronde (135e) des Remparts de Québec en 2020. La même année, le Blizzard d’Edmundston en a fait sa sélection de cinquième tour (59e). Gibbs a d’ailleurs joué la saison 2021-2022 avec le Blizzard, où il a accumulé 26 points (12-14) en 33 parties.