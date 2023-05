Repêchage de la LHJMQ: deux Néo-Brunswickois parmi les 20 plus beaux espoirs

La LHJMQ a dévoilé mardi la liste finale de la Centrale de recrutement en vue du prochain repêchage. Deux Néo-Brunswickois figurent parmi les premiers de classe, soit Liam Kilfoil, des Crimson Knights de l’école privée de Salisbury, au 13e échelon, et Zachary Wheeler, des Flyers de Moncton, au 17e rang.

Kilfoil, un attaquant de 5 pieds 11 pouces et 170 livres, a été le meilleur pointeur d’Équipe Nouveau-Brunswick aux récents Jeux d’hiver du Canada avec une récolte de huit points (4-4) en six duels.

En 28 parties avec son école de l’État du Connecticut, Kilfoil a amassé six buts et neuf aides pour 15 points. Il a également disputé 25 parties avec les Regals de Buffalo M16, où il a compilé 36 points (16-20) en 25 rencontres.

Il reste maintenant à savoir quel chemin prendra le hockeyeur de Quispamsis, lui dont les droits dans la USHL, la principale ligue junior des États-Unis, appartiennent aux Fighting Saints de Dubuque.

De son côté, Wheeler, un avant de 6 pieds 2 pouces et 165 livres, est un visage pas mal plus connu des amateurs de hockey de la province. Il a entre autres remporté la Coupe Telus avec les Flyers au printemps de 2022.

De plus, le leader offensif de la formation de Moncton vient de remporter le championnat des pointeurs du Circuit M18 du N.-B. et de l’Î.-P.-É. avec un total de 60 points (21-39) en 34 parties. Il a ajouté 18 points (8-10) en 12 duels éliminatoires.

Les choses ont toutefois moins bien été pour lui aux Jeux du Canada, limité à un seul but en six parties, de même qu’à la récente Coupe LHJMQ, où il a été blanchi en quatre joutes.

C’est d’ailleurs ce qui explique probablement la chute au classement de l’attaquant de Moncton, lui qui fut un temps considéré un éventuel choix top-10, voire top-5.

L’Acadien Tyson Goguen, des Cardinals de l’école privée de South Kent, dans l’État du Connecticut, est pour sa part vu comme un choix de deuxième tour, plus précisément au 33e rang.

Le Dieppois a complété sa saison avec 65 points (35-30) en 46 duels au sein de l’équipe M15, ainsi que 14 points (8-6) en 14 parties, avec le club M16 de son école.

À l’instar de Kilfoil, l’attaquant de 5 pieds 8 pouces et 160 livres pourrait toutefois décider de jouer dans la USHL puisque ses droits appartiennent aux Stars de Lincoln.

Deux défenseurs des Flyers figurent en 3e ronde, soit le colosse de 6 pieds 3 pouces et 225 livres Connor Sturgeon (48e), de même que Noah Collette (53e), un petit athlète de 5 pieds 8 pouces et 154 livres. Sturgeon est originaire de Moncton, alors que Collette nous vient de Bouctouche.

Quatre Néo-Brunswickois sont par ailleurs vus comme de possibles sélections de quatrième ronde.

Il s’agit l’attaquant Landon Paul (57e, Bulls Creek), qui a joué cet hiver pour les Wildcats de l’Académie Kimball Union, dans l’État de New Haven, du costaud Zachary Rushton (58e, Fredericton), des Caps de Fredericton, du défenseur Will Reynolds (60e, Nasonworth), également des Caps, et d’un autre costaud, l’attaquant Zachary Boudreau (66e, Irishtown), des Flyers.

Au cinquième tour, l’attaquant Liam Daigle (89e, Moncton), des Flyers, se veut le dernier Néo-Brunswickois que la centrale de la LHJMQ voit sortir dans les cinq premières rondes.

Pour les rondes 6 à 8, un seul autre joueur de la province est considéré et il s’agit du gardien de Saint-Quentin Samuel Quimper, de l’Académie Champions Hockey de New Maryland.

Vingt-deux autres patineurs du Nouveau-Brunswick figurent dans les rondes 9 à 14 (voir la liste sur le site lhjmq.qc.ca).

Les trois meilleurs espoirs de l’encan sont les attaquants Caleb Desnoyers et Émile Guité, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, et Zachary Morin, de l’école privée Little Caesars de Detroit.

Le repêchage sera présenté le 10 juin à Sherbrooke.

Les cinq premiers choix appartiennent dans l’ordre aux Wildcats de Moncton, aux Saguenéens de Chicoutimi, à l’Armada de Blainville-Boisbriand, aux Foreurs de Val-d’Or et à l’Océanic de Rimouski.

En bref… Si les Wildcats devaient respecter l’ordre de la centrale, leurs trois choix de premier tour seraient les avants Caleb Desnoyers (1er), Liam Kilfoil (13e) et Jordan Labelle (18e), des Vikings de Saint-Eustache… En deuxième ronde, le Titan d’Acadie-Bathurst jetterait son dévolu sur les défenseurs Justin Blais (21e), des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, et Drew Allison (27e), des Cardinals de South Kent… Les Sea Dogs de Saint-Jean, eux, repêcheraient, selon l’ordre établi par la centrale, le défenseur Anthony Allain-Samake (30e), de Sénateurs d’Ottawa, et l’Acadien Tyson Goguen (33e), des Cardinals…