Alexandre Soucy quitte le hockey professionnel avec la tête haute

Alexandre Soucy dresse un portrait en demi-teinte sur ce qui aura vraisemblablement été sa dernière saison professionnelle. Le hockeyeur de Baker Brook, qui a quitté l’organisation du Thunder du Delaware quelques jours après Noël, a accepté d’expliquer les raisons qui l’ont motivé à mettre un terme à son rêve de ti-cul.

Plusieurs amateurs de hockey en Acadie ont suivi les péripéties de l’ancien défenseur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, depuis qu’il s’est vu offrir la chance de jouer dans la Ligue fédérale, un circuit professionnel opérant dans le Midwest et le Nord-Est des États-Unis.

Faire le saut chez les pros à 34 ans, c’est loin d’être commun.

D’autant plus que Soucy a brillamment réussi sa rentrée en accumulant 25 points, dont neuf buts, en 23 parties. Métamorphosé en attaquant de puissance depuis quelques années, Soucy a également purgé 62 minutes au cachot.

Le Thunder a tellement aimé sa «vieille» recrue qu’il lui a rapidement donné un nouveau contrat, de même que le titre de capitaine pour la saison 2022-2023. Encouragé par cet engouement à son endroit, Soucy a même pris la décision de s’entraîner sérieusement pour la première fois de sa vie. Il a ainsi passé beaucoup de temps à Dieppe, sous la supervision de Derek Cormier et Rick Léger, l’été dernier.

Les résultats n’ont d’ailleurs pas tardé à se faire sentir puisqu’il a fait scintiller la lumière rouge dans chacune de ses cinq premières rencontres. Au moment de son départ, Soucy montrait d’ailleurs une fiche de 22 points (10-12) en seulement 16 parties, en plus d’avoir purgé 133 minutes de pénalités.

Si tout semblait bien aller au niveau des chiffres, c’était tout autre sur le plan personnel. Il n’était également pas satisfait de la façon dont les choses allaient au sein du club.

«Je m’ennuyais vraiment de mes deux enfants. Ce n’est pas facile d’être loin d’eux le 25 décembre. Et comme ça n’allait pas à mon goût avec le club, j’ai donc décidé de quitter l’équipe le 27 décembre», dit-il.

«J’étais tanné de perdre et j’avais même demandé une transaction. Les trois meilleures équipes de la ligue, Danbury, Colombus et Binghamton, étaient intéressées à m’obtenir, mais l’équipe a refusé de m’échanger. Nous étions pourtant aussi bien dire déjà éliminés avec une seule victoire dans nos 20 premiers matchs. J’ai l’impression que le propriétaire s’est dit que si Soucy ne veut pas jouer pour nous, personne ne l’aura», confie-t-il.

«C’était devenu très difficile de jouer en compagnie de gars qui n’étaient pas heureux. Week-end après week-end, c’était défaite après défaite. En plus, comme principal leader du club, les joueurs des autres équipes me harcelaient constamment. Lors de ma dernière partie, un gars m’a frappé à la tête avec un double-échec et j’en ai eu assez. Je me suis dit que j’allais avoir bientôt 36 ans et qu’après deux ans à me concentrer sur le hockey, il était temps de penser à ma famille», mentionne-t-il.

Alexandre Soucy dit quitter la tête haute.

«J’ai réalisé mon rêve de jouer professionnel et je suis en plus parvenu à devenir un joueur d’impact dans cette ligue. J’ai prouvé que j’étais capable de performer à ce niveau. Je suis fier de m’être prouvé tout ça», révèle l’athlète de 6 pieds 2 pouces et 201 livres.

«Je vais maintenant me concentrer sur mon entreprise de jeux gonflables et sur d’autres projets que j’ai en tête, en plus de passer du temps avec mes enfants», termine celui qui a disputé quelques rencontres avec les Northmen de Miramichi dans le Circuit senior Beauséjour dans les dernières semaines de la dernière campagne.