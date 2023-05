Les meilleurs lutteurs de moins de 15 ans ont rendez-vous à Fredericton

Après une longue pause de quatre ans, gracieuseté de la pandémie, le Festival de lutte jeunesse de l’Est du Canada est enfin de retour. Et c’est même à Fredericton que les meilleurs lutteurs de moins de 15 ans de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick se réuniront en fin de semaine.

De vendredi à samedi, plus de 200 athlètes sont attendus au Centre Aitken dans les divisions M15, M13 et M11 dans diverses catégories de poids.

La directrice générale de Lutte Nouveau-Brunswick, Samantha Stewart, dit avoir hâte de voir les jeunes athlètes à l’œuvre.

«Nous sommes très heureux d’accueillir le Festival de lutte jeunesse, affirme celle qui fait également partie de l’équipe nationale en tant qu’athlète. Ça va être formidable de voir en action tous ces jeunes à Fredericton et de contribuer au retour de la lutte après la pandémie. Pour les athlètes du Nouveau-Brunswick, ça va être une belle occasion d’acquérir de l’expérience.»

Comme tous les sports de combat, la lutte a subi on ne peut plus les contrecoups de la pandémie. En raison de cette pause de quatre ans, c’est aussi bien dire une génération complète d’athlètes qui n’ont pas eu la chance de vivre l’expérience du Festival jeunesse qui s’adresse aux garçons et filles âgés entre 9 et 14 ans. Samantha Stewart préfère toutefois regarder l’avenir de façon positive.

«Pour beaucoup de nos jeunes, ce sera la première fois qu’ils participent à une compétition aussi importante, confie Stewart. J’ai très hâte de voir nos jeunes à l’œuvre. Je peux te dire que nous avons déjà remarqué une amélioration considérable depuis le premier camp d’entraînement en avril. Je vois beaucoup de jeunes talents émerger. Non seulement ils travaillent dur, mais ils sont également acharnés. Ils ont hâte de compétitionner. Cela me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir de la lutte au Nouveau-Brunswick.»

Samantha Stewart espère bien sûr convaincre les amateurs de lutte à venir encourager les enfants, surtout que ce sera l’occasion de voir en action les vedettes de demain.

«Ce sont les meilleurs jeunes de l’est du pays qui vont s’affronter en fin de semaine, indique-t-elle. Plusieurs d’entre eux ont un grand potentiel et on devrait probablement en voir certains dans les prochaines années aux Jeux du Canada, aux Jeux de la Francophonie, aux Championnats canadiens et, qui sait, peut-être même représenter le pays et le Nouveau-Brunswick sur la scène mondiale, comme Jérémy (Poirier) et moi-même avons eu l’occasion de faire. Ce sont les prochaines vedettes de notre sport qui seront au Centre Aitken en fin de semaine.