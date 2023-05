Restigouche: deux écoles unies par l’activité physique

Les élèves de la Polyvalente Roland-Pépin ont tenu, vendredi, le 7e Défi PRP-Richelieu, événement qui consiste à courir ou marcher une distance de 5 km, question de garder la forme.

Et pour la première fois, l’événement regroupait également les élèves de l’école secondaire voisine, celle d’Aux quatre vents de Dalhousie. Une centaine d’élèves et d’enseignants se sont élancés sur le sentier riverain de Campbellton à partir du Centre d’expérience de la rivière Restigouche.

«On avait le goût de partager ce moment avec eux», explique la directrice de la PRP, Ginette Noël-Thériault, qui ne cache pas vouloir accentuer les liens amicaux entre les deux établissements.

«On veut semer cette graine de solidarité, car après tout ce sont nos voisins, nos collègues, notre grande famille élargie du Restigouche. C’est donc bien de maintenir une bonne relation. On peut être des rivaux sur la glace ou sur un terrain de soccer, mais quand c’est terminé, on redevient la même gang d’amis», estime la directrice non sans rappeler que l’école AQV a répondu à l’appel lorsque des problèmes de structures à la PRP avaient forcé le déménagement des élèves à Dalhousie durant une année scolaire.

Peut-on ainsi envisager de revoir les élèves d’AQV être de la partie l’an prochain?

«Cette année fut un essai. À mes yeux, c’est définitivement une expérience que l’on pourrait tenter à nouveau. Alors qui sait, on verra l’an prochain!», ajoute Mme Noël-Thériault.