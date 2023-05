Trois nouveaux membres au Mur de la renommée sportive à Grand-Bouctouche

Trois personnes seront intronisées au Mur de la renommée sportive de Grand-Bouctouche samedi: la volleyeuse Huberte Jaillet, la joueuse de balle-rapide Chantal Goguen et le bâtisseur exemplaire Théophile Allain.

Huberte Jaillet, la dernière d’une famille de 17 enfants, est une grande sportive originaire de Sainte-Anne de Kent qui a surtout évolué au volleyball.

Au cours des années 1983 à 1985, elle a fait partie des Anges Bleues de l’Université de Moncton. Elle s’est distinguée de brillante façon, a remporté plusieurs prix et a participé à plusieurs compétitions internationales.

La volleyeuse a évolué au sein de l’équipe nationale canadienne de 1985 à 1988. En fait, elle a été la première Acadienne à faire partie de l’équipe nationale de volleyball.

Elle a pris part au Championnat du monde en Tchécoslovaquie en 1986 et aux Jeux panaméricains à Indianapolis en 1987.

Une blessure a mis fin à sa carrière avec l’équipe nationale en mars 1988. Elle est retournée jouer avec les Aigles Bleues de 1988 à 1990.

«J’essaie de me préparer mentalement», indique-t-elle en riant, par rapport à l’événement de samedi. En fait, l’athlète préfère rester dans l’ombre plutôt que d’être sous les projecteurs.

«Ma fille Natasha me dit souvent que ce n’est pas tout le monde qui peut faire ces choses-là. Pour moi, ç’a été de la chance, mais ma fille me dit que non», avoue-t-elle humblement par rapport à sa carrière sportive.

La principale intéressée croit que c’est une question de volonté. «J’ai été choyée et chanceuse d’avoir ce petit don», confie la mère de trois enfants.

Sa carrière de volleyball a pris fin en 2017 à la suite d’une opération à la hanche. «Je continue quand même d’arbitrer. C’est ça qui me rend très heureuse. Je vais arbitrer samedi matin à Riverview jusqu’à 16h30, puis je courre à Bouctouche après», annonce-t-elle en riant.

Chantal Goguen

Chantal Goguen – Gracieuseté

Chantal Goguen a pour sa part évolué à la balle-rapide. Elle a découvert ce sport alors qu’elle fréquentait l’école Dre Marguerite-Michaud à Bouctouche.

«C’était pour les Jeux régionaux. Ensuite on allait aux Jeux de l’Acadie», se remémore celle qui vit maintenant en Colombie-Britannique.

«Dans ma dernière année à l’école Clément-Cormier, j’ai fait l’équipe nationale au niveau junior. Au printemps de ma douzième année, je suis allée à un tournoi international en Australie», se rappelle celle qui était honorée de représenter son pays ainsi que son coin de pays. C’était en 1991.

Chantal Goguen a également représenté le Nouveau-Brunswick au Jeux du Canada de 1989, 1990 et 1991. Elle a pris part à 11 championnats canadiens.

En 1992, elle a continué de pratiquer son sport de prédilection en Colombie-Britannique et a pris part à cinq championnats mondiaux.

Elle est d’ailleurs heureuse d’être reconnue dans son lieu d’origine.

«C’est un peu surprenant parce que ça fait longtemps que j’habite ici en Colombie-Britannique, mais c’est quand même un honneur parce que je sais qui est sur ce Mur. Je connais tous les athlètes qui sont là. Étant plus jeune, je savais tous les exploits qu’ils avaient réalisés», mentionne-t-elle à propos du Mur de la renommée sportive de Grand-Bouctouche.

Elle s’apprêtait à prendre l’avion jeudi soir avec ses deux filles pour assister à la cérémonie de samedi à la Salle Guy A. Richard de Grand-Bouctouche.

Son père, Valerie Goguen, ainsi que Roger Mazerolle qui enseignait à Clément-Cormier ont eu beaucoup d’impact dans son cheminement.

Le parrain de 32 personnes à Bouctouche

Théophile Allain – Gracieuseté

Théophile Allain était tellement bien connu à Bouctouche qu’il a été le parrain de 32 enfants. La plus jeune de sa famille de huit enfants, Lisa Allain, elle-même membre du Mur de la renommée sportive, se rappelle que son père travaillait beaucoup et était entièrement dévoué à sa communauté.

C’est lui qui entretenait la patinoire extérieure de Bouctouche et qui l’arrosait en soirée. Il était un des membres du comité récréatif responsable du Club de golf.

«Pendant l’été, tous les dimanches matin, il préparait le terrain de baseball pour la joute de l’après-midi», informe sa plus jeune fille.

«Il s’est occupé du baseball mineur et du hockey mineur pour plusieurs années. Mon père, c’est mon héros, relate l’ex-athlète. C’est lui qui me conduisait quand je faisais partie de l’équipe de hockey sur gazon Nouveau-Brunswick. Les entraînement étaient à Saint-Jean et parfois à Fredericton.»

«Lui et ma mère il fallait qu’ils soient de retour pour le bingo de dimanche soir, c’était non négociable», dit-elle en riant. En fait, son père à travaillé à l’organisation du bingo pendant environ 25 ans.

Son père a travaillé pour la famille Irving durant près de 50 ans. «Il a tellement fait de choses que je ne sais pas par où commencer. Tout le monde de la ville le connaissait et allait le voir pour de l’aide tout le temps. Peu importe l’heure, il était là.»

Au-delà des sports, Théophile Allain a été pompier volontaire pour plusieurs années et un des membres fondateurs de la Chambre de commerce. En 1989, le Club Rotary lui a décerné le prix Paul Harris Fellow.

Lisa Allain est très heureuse que le dévouement de son père soit reconnu par la Ville de Grand-Bouctouche. «Il le mérite tellement que ça me fait chaud au coeur.»

Théophile Allain est décédé en 2009.