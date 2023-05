Des leçons gratuites pour les nouvelles golfeuses

Depuis quelques semaines, les golfeurs du Nouveau-Brunswick peuvent à nouveau s’adonner à leur sport favori. Devant ce vent de renouveau du sport depuis la pandémie, Golf NB lance un nouveau programme pour attirer davantage de femmes à la discipline, car elles demeurent encore relativement rares.

En 2019, Golf NB comptait 6484 membres. En 2022, on dépassait les 8687 membres. C’est un bond de presque 34%. Et on s’attend à recevoir près de 9000 membres cette saison. Ce chiffre est maintenant surtout limité par la capacité des clubs de la province à accueillir de nouveaux membres.

Si le golf a connu un tel essor, c’est qu’il est l’un des seuls sports qui a pu poursuivre ses activités pendant la crise sanitaire.

Cependant, ce nouvel engouement reste beaucoup trop masculin selon Golf NB. Son nouveau directeur par intérim, Jared Legacy, originaire de Bathurst, entend bien changer cela. L’association prépare pour cette saison un programme de leçons gratuites intitulées «Femmes nouvelles au golf». Menées par des professionnels, elles visent les femmes qui veulent s’initier au sport ou qui aimeraient le pratiquer plus souvent.

«Nous avons 12 sites d’accueil cette année. Ça fait partie de notre mandat: c’est-à-dire d’en faire le sport le plus inclusif au Nouveau-Brunswick, explique Legacy, qui a une formation en Finance de StFX. Les femme profiteront des conseils de nos pros sur des champs de pratique. Il y aura plusieurs sites dans la région de Saint-Jean, de Fredericton et de Moncton. Bathurst (Gowan Brae), Restigouche et Edmundston (Fraser), auront aussi des sites dans le Nord.»

«C’est une belle occasion pour celles qui n’ont habituellement pas le temps pour le golf. C’est complètement gratuit. Tous les frais sont pris en charge par Golf NB», ajoute Legacy.

Les participantes auront droit pour la première saison à une session (90 minutes sur un champ de tir), question de mesure le degré d’intérêt. On s’attend à réajuster le tir l’an prochain, ce qui pourrait faire augmenter le nombre de sessions disponibles pour chaque participante.

«Nous espérons étendre ça à trois de leçons par participante», projette M. Legacy.

Les golfeuses du Nouveau-Brunswick qui souhaitent recevoir une leçon gratuite peuvent s’inscrire sur le site de Golf NB (golfnb.ca) dans la section «participation».

«Encore aujourd’hui, le ratio de participation hommes/femmes au golf est de 83/17. Nous aimerions voir ce chiffre à 50/50. Le golf, c’est pour tout le monde. On peut jouer ça à n’importe quel âge», rassure Legacy.

La saison des compétitions

La saison compétitive s’amorce aussi le mois prochain pour Golf NB. L’association chapeaute chaque année les championnats provinciaux (voir calendrier des compétitions) ainsi qu’une poignée de tournois divers.

Le Nouveau-Brunswick accueille aussi trois tournois de plus grande envergure cet été.

D’abord, pour lancer la saison compétitive, Hartland sera l’hôte du championnat junior de la Côte Est (garçons M15 et M19, filles M19).

Ensuite, le club de golf de Hampton sera le décor du Championnat canadien junior féminin, du 24 au 27 juillet, organisé par Golf Canada.

De même, du 22 au 25 août, le pittoresque village de St. Andrews recevra le Championnat canadien mid-amateur masculin. Trois Néo-Brunswickoises et trois Néo-Brunswickois participeront à ces championnats canadiens. Les noms seront décidés aux championnats provinciaux.

Notons par ailleurs que la Coupe des anciens présidents 2022 de Golf NB, prévue au Golf Pokemouche de Landry Office en juin dernier, mais repoussée après le passage de Fiona, a finalement été annulée. Les verts du terrain de la Péninsule ne permettraient pas un tournoi aux dates proposées (les 3 et 4 juin). Les deux équipes (Nackawic Golf Club et Memramcook Valley Golf Club) seront nommées co-championnes et on reprendra avec l’édition 2023 à Grand Bay-Westfield, les 23 et 24 septembre pour clore la saison.

En bref… Après avoir passé exactement un an et un jour à titre de gérant de l’administration chez Golf NB, Jared Legacy a pris la direction par intérim de l’organisme mercredi, alors que le conseil d’administration s’affaire à trouver un remplaçant à Luke Lacey, dont les talents ont été sollicités aux États-Unis. M. Lacey a quitté ses fonctions mardi.

Quelques dates à retenir

• Championnat junior côte Est, Hartland, 27-28 juin

• Championnat féminin, Petitcodiac, 2-4 juillet

• Championnats M17 et M19 (garçons et filles), Edmundston, 7-9 juillet

• Championnat amateur masculin, Kingswood Fredericton, 14-16 juillet

• Championnat senior et mi-maître, Four Falls, 24-26 juillet

• Championnat canadien junior féminin, Hampton, 24-27 juillet

• Championnat M13 et M15, Oromocto, 12-13 août

• Championnat canadien mid-amateur masculin, St. Andrews, 22-25 août

• Finales régionales de la National Golf League, Fredericton, 8 septembre

• Coupe des anciens présidents (2023), Westfield, 23-24 septembre