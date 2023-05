LHM: la nouvelle équipe se nommera les Steamers de West-Kent

Avant la Seconde Guerre mondiale, la présence d’énormes bateaux à vapeur était monnaie courante dans les eaux du comté de Kent. Des steamboats comme on aimait les appeler. Ces embarcations, parfois aussi simplement appelées vapeurs, venaient s’approvisionner en bois (ou autres marchandises) aux quais de Richibucto et de Bouctouche, entre autres. Pour la main-d’œuvre, on faisait appel à quiconque se présentait sur les lieux en quête de travail. Vous comprenez maintenant un peu mieux la raison pourquoi l’équipe, qui va disputer ses matchs locaux au Centre J.-K.-Irving, se nommera les Steamers de West-Kent.

Le nom Steamers a été choisi à la suite d’un concours lancé par la nouvelle équipe de la Ligue junior des Maritimes. Les quatre autres finalistes étaient Whalers, Wreckers, Flames et Acadiens.

C’est à la famille LeBlanc, composée d’Edgar, Isabelle, Mikaël et Malex, que l’on doit le nom de l’équipe.

«Je trouve que Steamers définit assez bien l’histoire de la région, confie le propriétaire et gouverneur de l’équipe, David Hinkley. Dans leur suggestion, les LeBlanc expliquent assez bien l’importance que les vapeurs avaient dans le temps. C’est vraiment un excellent nom pour notre équipe de hockey.»

La prochaine étape pour les Steamers sera de présenter le logo et les couleurs du club. Ça devrait se faire d’ici la fin du mois. Ça devrait d’ailleurs coïncider avec le lancement de la vente des billets de saison.

Pour dire vrai, la prochaine annonce des Steamers sera plutôt l’embauche d’un directeur général. David Hinkley, qui cumulait également cette fonction lorsque l’équipe était installée à Bridgewater, devrait être en mesure de nommer son homme d’ici samedi, sinon au début de la semaine prochaine.

«L’objectif est d’annoncer tout le personnel hockey d’ici le repêchage, mentionne Hinkley. Nous pouvons toutefois confirmer l’embauche de Roland Collette comme entraîneur des habiletés. Roland ne sera pas derrière le banc, mais il va travailler de près avec les joueurs pendant les entraînements. Je peux aussi annoncer l’embauche de Dave Kennedy au poste d’entraîneur des gardiens.»

Une fois que tout le personnel hockey sera choisi, les Steamers s’attaqueront ensuite aux derniers détails avant le repêchage qui aura lieu le jeudi 15 juin.

Les Steamers seront d’ailleurs très occupés ce jour-là avec cinq des 24 premières sélections de l’encan, soit le tout premier appelé, ainsi que les 12e, 13e, 18e et 24e choix.

Les Steamers devront de plus confirmer leurs deux choix territoriaux dans la semaine précédent l’encan.

«Nous avons une liste de quatre ou cinq joueurs, mais nous avons quand même une assez bonne idée des deux gars qui seront retenus. Même chose pour le premier choix au total», révèle Hinkley, qui n’a pas voulu en dire davantage.

Le camp d’entraînement des Steamers débutera le vendredi 1er septembre au Centre J.-K.-Irving.

Entre 35 et 40 joueurs, dont les vedettes du club Nathan Carter, Benett Kuhnlein et Justin Hébert, sont attendus au camp. On y retrouve aussi quelques éléments des Koyotes de Kent (junior B).