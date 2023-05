Marathon de Fredericton: Chaisson et Mulcahy établissent de nouvelles marques

Les records sont faits pour être battus. Et comme on était en droit de s’y attendre, les marques masculine et féminine du Marathon de Fredericton ont été améliorées, dimanche matin. Les deux fautifs sont d’ailleurs les mêmes qu’anticipés, soit le Prince-Édouardien Stanley Chaisson et l’Américaine Sarah Mulcahy.

Chaisson était d’autant plus prévisible que le triple vainqueur de l’événement brisait pour une troisième année d’affilée le record.

Après des chronos de 2h29min20 en 2021 et de 2h25min22 en 2022, le natif de Charlottetown a cette fois-ci réalisé un chrono de 2h24min40, soit 42 secondes de mieux qu’il y a un an.

De son côté, en franchissant le fil d’arrivée en 2h53min30, Mulcahy a amélioré la marque de Paula Keating, de Miramichi, par 27 secondes. En 2014, Keating avait triomphé en 2h53min57.

Au total, pas moins de 19 coureurs sont parvenus à briser la barre des trois heures, soit neuf de plus que l’an dernier.

Le podium masculin est complété des Néo-Brunswickois Evan Arsenault (2h40min10), de Quispamsis, et Mathieu Hébert (2h48min51), de Moncton.

Le Néo-Écossais de Halifax Alan Robinson (2h52min46) et le Québécois Rémi Lafrenière (2h53min19) ont pris les quatrième et cinquième places.

Les autres hommes sous la barre des trois heures sont dans l’ordre les Néo-Écossais Chris Brayley (2h54min09), Ian J. Doyle (2h54min20), Tyler Germani (2h54min25), Corey Deveaux (2h54min51), Mitchell Firth (2h56min15), Ryan Keeping (2h56min55), John Mayo (2h57min57), Charles Douglas (2h58min00) et Adrian Nauss (2h58min35), le Néo-Brunswickois Philippe Bélanger (2h58min37), de Moncton, le Prince-Édouardien Darren Chaisson (2h59in01) et le Néo-Écossais Drew Moore (2h59min54).

Chez les dames, Mulcahy a été la seule à courir les 42,2 km en moins de trois heures.

Les médaillées d’argent et de bronze sont la Prince-Édouardienne Katie Lamarche (3h09min10) et la Néo-Écossaise Jenilyn Hatt (3h16min54).

Janet Hawkins (3h20min24), de Halifax, et Sarah Cleveland (3h21min39), de Fredericton, complètent le top-5 féminin.

Stanley Chaisson- Gracieuseté: Stephen MacGillivray L’Américaine de Fort Kent Sarah Mulcahy l’a emporté chez les dame. – Gracieuseté: Stephen MacGillivray

Autres épreuves

Au demi-marathon, Stéphane Piccinin et El Jones, tous deux de Halifax, ont été couronnés.

Piccinin s’est imposé chez les hommes en 1h13min44, soit un peu moins de deux minutes d’avance sur le Prince-Édouardien de Stanley Bridge Michael-Lucien Bergeron, auteur d’un chrono de 1h15min23.

Mark MacMillan, de Charlottetown, a pris le troisième échelon en 1h18min45.

Le Néo-Brunswickois d’Upper Kingsclear Bradley McMullin (1h20min34) et le Néo-Écossais de Halifax Nick Donovan (1h20min54) sont les autres membres du top-5.

Pour sa part, la gagnante chez les dames El Jones a complété les 21,1 km en 1h26min11.

Elle a été suivie dans l’ordre par Jennie Orr (1h27min01), de Stanley Bridge, de Julia Reid (1h27min23), de Fredericton, Katherine Tourigny (1h28min20), de Halifax, et Brianna Kao (1h28min37), de Harvey.

Pour la course de 10 km, Justin Young, de Fredericton, et Paula Keating l’ont emporté en des temps respectifs de 38min14 et 44min06.

Au 5 km, les Néo-Écossais Rory Cantrell, de Head of St. Margaret’s Bay, et Erin Poirier, de Halifax, ont triomphé en 18min29 et 18min35.

Enfin, au 3 km, les victoires sont allées à Isaac Leigh (13min48) et Regan Poirier (14min39), tous deux de Halifax.

Au total, en incluant également les différentes courses pour les enfants, c’est pas moins de 2154 personnes qui ont pris part à l’une des épreuves de cette 45e édition du Marathon de Fredericton. Ça se veut une hausse d’environ 500 participants avec l’an dernier.