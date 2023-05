Lukas Cormier est aux premières loges des succès de Golden Knights de Vegas

Somme toute, Lukas Cormier dresse un bilan positif de sa première campagne chez les professionnels. Une saison qui, d’ailleurs, n’est pas vraiment terminée puisque l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent fait partie d’un groupe de joueurs des Silver Knights d’Henderson qui ont été rappelés par les Golden Knights de Vegas pour les séries éliminatoires de la LNH.

Bien que Cormier n’a toujours pas disputé une première partie dans le «grand show», il profite tout de même de l’occasion pour continuer d’assimiler des connaissances qui vont l’aider pour la suite de sa carrière.

«Nous vivons une belle expérience, affirme l’arrière de 21 ans. Ça nous donne la chance de voir comment ça fonctionne. Nous nous entraînons chaque jour et nous patinons aussi en compagnie des gars des Golden Knights qui sont laissés de côté. C’est vraiment cool.»

Le seul gagnant de deux trophées Émile-Bouchard dans l’histoire de la LHJMQ a disputé 62 des 72 parties des Silver Knights dans la Ligue américaine. Il a totalisé 10 buts et 25 passes pour 35 points. Des chiffres qui le placent parmi les meilleures recrues du circuit.

«Ç’a été une saison où j’ai dû m’adapter à une nouvelle ligue et vivre par moi-même en appartement. C’est sûr que j’aurais aimé participer aux séries éliminatoires, mais je suis quand même assez content de ma saison. J’ai simplement joué comme je le faisais à Charlottetown, tout en travaillant sur toutes les facettes de mon jeu», raconte l’arrière à caractère offensif.

«Sinon, la vie d’un professionnel est pas mal ce à quoi je m’attendais. Ce n’est pas comme dans le junior, d’autant plus que je me suis bien amusé avec les Islanders, mais je me suis bien adapté. Les vétérans ont été bons pour les jeunes. Ils ont su nous mettre à l’aise et ç’a fait en sorte que je me suis senti bien dès le début», dit-il.

Ces vétérans dont fait mention Cormier sont, entre autres, le capitaine Byron Froese, un bonhomme de 32 ans qui compte plus de 100 matchs d’expérience dans la LNH, Jake Bischoff, Spencer Foo et Sheldon Rempal.

Il a aussi développé une belle amitié avec Brandon Brisson, le fils de l’agent Pat Brisson.

«Je vis en appartement avec Brandon et nous nous amusons beaucoup. Notre coéquipier Kaeden Korczak était l’un de nos voisins et tous les trois nous avons passé beaucoup de temps ensemble», révèle-t-il.

Ça adonne bien, les trois jeunes sont vus comme étant les plus beaux espoirs du grand club.

En attendant son retour à Bouctouche, qui ne se fera que lorsque la saison des Golden Knight sera officiellement terminée, Lukas Cormier continue d’apprendre son métier.

«J’ai un gros été qui m’attend. Je vais travailler dur pour tenter de faire le club dès cet automne. J’ai hâte de jouer un premier match dans la Ligue nationale», mentionne le défenseur gaucher de 5 pieds 10 pouces et 176 livres.

Notons que les Golden Knights ont obtenu plus tôt cette semaine leur laissez-passer pour les demi-finales après avoir éliminé les Oilers d’Edmonton en six rencontres. lls vont connaître leurs adversaires lundi soir puisque le Kraken de Seattle et les Stars de Dallas disputeront le septième et dernier duel de leur série.