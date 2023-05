Hockey: les Aigles Bleues ajoutent une talenteuse arrière du comté de Kent

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont confirmé lundi l’identité de deux des cinq nouvelles joueuses qui vont se rapporter à l’équipe en vue de la prochaine saison de hockey. Il s’agit de l’arrière Monica Richard et de l’attaquante Amélie Vachon.

Monica Richard est une autre surdouée en provenance de Sainte-Marie-de-Kent, localité qui nous a déjà donné Dominique Cormier, Anika Cormier et Annabelle Cormier, entre autres.

L’entraîneur-chef Marc-André Côté ne tarit pas d’éloges envers la jeune joueuse de défense de 18 ans. La saison dernière, Richard a compilé six buts et cinq passes pour 11 points en 24 duels avec les Rockets d’Edza Est au niveau M18.

«C’est une super bonne joueuse de hockey. Elle est mobile et rapide, en plus de bien bouger la rondelle. Je l’ai beaucoup aimé aux Jeux du Canada. Elle a plein de qualités qui font en sorte qu’elle va avoir un impact dans l’histoire de l’équipe. Elle a aussi beaucoup de caractère. Ce n’est pas le genre à se laisser marcher sur les pieds. Nous sommes vraiment très contents de l’avoir avec nous», affirme Marc-André Côté.

«Nous avons des attentes au sujet de Monica, révèle la directrice des opérations hockey Julie LeBlanc. C’est une bonne athlète locale qui va avoir besoin d’une période d’adaptation, mais que nous allons mettre dans des situations pour lui permettre d’avoir du succès.»

De son côté, Amélie Vachon est une attaquante de 20 ans qui peut aussi bien évoluer au centre qu’à l’aile. En 2022-2023, la hockeyeuse de Mascouche a amassé cinq buts et quatre mentions d’aide pour neuf points en 30 parties avec les Patriotes du cégep de Saint-Laurent.

«J’aime bien la polyvalence d’Amélie. C’est une fille qui a une bonne tête de hockey et qui devrait nous aider», mentionne le pilote des Aigles Bleues.

Au cours des prochains jours (ou semaines), le Bleu et Or devrait annoncer les arrivées de deux autres arrières, Ashley Lafrance et Marie-Soleil Simard, ainsi que de l’attaquante Laura Tremblay.

Lafrance est une Acadienne de Fredericton âgée de 19 ans qui évoluait la saison dernière pour les Eagles du collège d’Elmira dans la NCAA, alors que Simard et Tremblay, toutes deux âgées de 20 ans, jouaient respectivement pour les Voltigeurs du cégep de Drummondville et les Titans du cégep de Limoilou.

Richard, Vachon, Lafrance, Simard et Tremblay viendront compenser les départs de Catherine Longchamps, Pascale Lebeau, Flavie Gaydon et Madeleine Poirier.

Bien qu’elle n’a pas voulu commenter au sujet des trois prochaines annonces, Julie LeBlanc a fait savoir que l’organisation avait mis beaucoup d’importance sur la force de caractère pendant le recrutement.

«Les Aigles Bleues veulent des joueuses qui ont une bonne éthique de travail et la volonté de connaître du succès comme athlète et comme étudiante», dit-elle.

En bref… En Érica Plourde, Shani Rossignol et Alexia Desforges, Marc-André Côté est d’avis que les Aigles Bleues pourront compter sur l’une des meilleures unités offensives du SUA pour les deux prochaines saisons. Il aimerait toutefois compter sur au moins deux autres trios en mesure de contribuer davantage à l’attaque. Côté croit que des joueuses comme Lianne Desforges, Élodie St-Jacques et Maritza Labrie vont en donner davantage la saison prochaine… En défensive, l’entraîneur des Aigles Bleus s’attend à l’éclosion d’Émilie Comeau. Avec Comeau, Émilie Lalancette et Monica Richard, Côté pourra compter sur trois arrières offensifs en mesure de soutenir l’attaque… Marc-André Côté et Julie LeBlanc se connaissent depuis plusieurs années. Côté était d’ailleurs l’adjoint de LeBlanc pendant la saison 2012-2013 des Vedettes de l’école Mathieu-Martin en 2012-2013. «Julie et moi, nous avons du millage ensemble, confie Côté avec humour. Nous nous complétons bien. Son arrivée va me permettre de me concentrer davantage sur mon travail d’entraîneur»… Notons que Julie LeBlanc a disputé cinq saisons avec les Aigles Bleues, dont la toute première de l’équipe au sein du SUA en 1999-2000. Guylaine Haché et Anik Côté, qui ont ensuite évolué pour l’Université Bemidji State, dans la NCAA, et Caroline LeGresley, qui excellait également au soccer, étaient les principales vedettes lors de cette saison historique…